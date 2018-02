IOC ophæver karantæne af Rusland efter vinter-OL

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har ophævet karantænen af Rusland.

Det meddeler Den Russiske Olympiske Komité (ROC) ifølge nyhedsbureauet dpa.

»Den Russiske Olympiske Komité er igen et fuldgyldigt medlem af den internationale olympiske familie«, siger ROC-præsident Alexander Zhukov ifølge dpa til nyhedsbureauet Interfax.

IOC har endnu ikke bekræftet, at Rusland er blevet lukket ind i den olympiske familie igen.

Ophævelsen af karantænen sker, tre dage efter at vinter-OL i Pyeongchang sluttede, og den kommer ikke uventet.

Det var ventet, at IOC ønskede at lade russiske atleter gå ind til afslutningsceremonien søndag ved vinter-OL med russiske flag.

Svært at lukke russere ind i varmen

Men to russiske dopingsager under legene i Sydkorea gjorde det svært at lukke russerne ind i varmen igen på det tidspunkt.

IOC udelukkede Rusland som nation fra vinter-OL på grund af det omfattende dopingprogram, der har været orkestreret i det store land gennem nogle år.

Knap 170 russiske atleter fik dog lov til at stille op ved vinter-OL som "olympiske atleter fra Rusland".

Russisk idræt er i de seneste år blevet ramt af adskillige dopingafsløringer.

Det har blandt andet medført, at russisk atletik i flere år har været afskåret fra at deltage i internationale konkurrencer, blandt andet OL i Rio i 2016.

Ligeledes måtte en række russiske medaljevindere fra vinter-OL i Sotji i 2014 aflevere deres medaljer tilbage, efter at det kom frem, at de var dopede under legene i Rusland.

Ritzau