50-årig gør DM-comeback efter 19 års fravær Da Pia Toelhøj gik ned med stress, blev hun overtalt til begynde at spille bordtennis igen. Nu er hun kvartfinaleseedet ved weekendens DM.

Baggrunden er egentlig lidt trist.

Da Pia Toelhøj midt i en travl hverdag som selvstændig butiksindehaver med fire børn mistede først sin far og kort efter sin bedste veninde til kræft, gik hun i alvorlig grad ned med stress.

Midt i den lange sygdomsperiode ringede en af de gamle holdkammerater fra tiden som bordtennisspiller, svenskeren Petra Sörling, og opfordrede Pia Toelhøj til at genoptage karrieren på hyggeplan i veteranrække.

Det terapeutiske råd virkede så godt, at 50-årige Pia Toelhøj i denne weekend stiller op med DM i Hjørring, 19 år efter hun senest spillede om DM og 23 år efter hun i 2005 vandt sin eneste DM-titel i single.

Boldene er blevet større og duellerne længere

»Det er helt klar Petras fortjeneste. Hun tog mig med til veteranstævner i udlandet, og da jeg sluttede i top-8 ved EM, var jeg for alvor tændt«, fortæller Pia Toelhøj på vej mod sit DM-comeback i det nordjyske.

»Jeg blev sulten efter mere, og så er det bare fedt at mærke, at man efter 20 år stadig har teknikken, selv om spillet har ændret sig væsentligt. Boldene er blevet større og duellerne derfor længere, så spillet er langt mere krævende, men jeg har alle årene holdt mig fysisk i gang«, forklarer Pia Toelhøj, der derimod kæmper med mange af de regelændringer, der er indført, siden hun stoppede på topplan.

»Jeg glemmer endnu, at der er mulighed for timeout, bruger tid på at regne til 6, 12, 18 så jeg ikke får skæld ud af dommeren«, siger Pia Toelhøj om de små pauser i hvert sæt, der 'nu om dage' spilles til 11 point mod 21, dengang hun var bordtennisspiller på fuldtid og professionel i Sverige.

Comeback med en seedning som nummer 6

Pia Toelhøj har vundet 12 danske mesterskaber i hold, single og double, har i damesingle en samling på 1 guld-, 4 sølv- og 4 bronzemedaljer, og stiller trods sine mange års fravær op i år som 6.-seedet i kraft af et højt aktivitetsniveau det seneste år, der inkluderer blandt andet en finalesejr i et dansk grandprix-stævne.

»Jeg har spillet 107 kampe, der tæller på ranglisten, hvilket er flere end mange af de andre. Jeg kan ikke vinde, men jeg skal nok kunne drille nogle af de andre«, forudser Pia Toelhøj, der dog står til at vine medalje i både damedouble og mixed double, hvor hun er semifinaleseedet sammen med henholdsvis Mie Binnerup Jacobsen og Kasper Sternberg Sjelle.

DM-deltager for 39. år i træk

Nu er DM i bordtennis og en fremskreden alder jo også et tema, der var været tilbagevendende år efter år efter år efter ...

Se bare her:

Susanne Pedersen vandt sin 43. DM-titel i 2016 som en del af Køge Bugts hold. Som 62-årig.

Allan Bentsen har vundet 53 DM-titler og er i år lige som doublemakkeren Finn Tugwell seedet til en semifinale i single. Som 49-årig.

Peter Bruhn fra Brønderslev er ældste tilmeldte det årets DM. Som 56-årig.

Carsten Egeholt deltager ved DM for 39. år i træk. Som 52-årig.

Mogens Sonnichsen deltager ved DM for 37. år i træk. Som 50-årig.

19-årig er topseedet

Når det handler om favoritværdigheden og topseedninger, er det dog noget yngre spillere, der har hovedrollerne.

Hverken Jonathan Groth, der er nummer 25 på verdensranglisten, eller tilbagevendte Michael Maze deltager ved DM, hvor 19-årige Anders Lind derfor er topseedet i herresingle foran den forsvarende mester, 21-årige Tobias Rasmussen.

Og i damesingle forudser seedningen en finalen mellem den forsvarende mester, 24-årige Stefanie H. Christensen, og 26-årige Pernille Refstrup Agerholm, der vandt i 2016.

Men det kan en af de mange veteranspillere jo lave om på.