Kobe Bryant skriver endnu et stort kapitel med Oscar-sejr

Basketball: Legendariske Kobe Bryant har en del stående på sit cv, som natten til mandag blev udvidet med et punkt. Den 39-årige kan nu også kalde sig vinder af en af filmverdenens Oscar-statuetter. Kobe Bryant og instruktøren Glen Keane fik ved prisuddelingen i Hollywood hæder i kategorien bedste animerede kortfilm for 'Dear Basketball' - en fem minutter lang film baseret på det digt, Bryant skrev, da han for et par år siden meddelte, at han ville indstille karriere. »Som basketballspiller er det jo meningen, man bare skal holde kæft og drible, men jeg er glad for, at vi gør meget mere end det«, lød det fra Bryant i takketalen, hvor han således fik udtrykt sin støtte til basketkammeraten LeBron James, der er faldet i unåde hos store dele af det højredrejede USA for at kritisere den siddende regering og blandt andet gøre opmærksom på det fortsatte forskelsbehandling af afroamerikanere.

Fodbold: Al begyndelse er svær, siger man. Ordsproget passer godt til den nye landstræner for kvinderne, Lars Søndergaard. For efter fire kampe som chef har Søndergaard fortsat den første sejr til gode, men modstanden har også været til at føle på i form af blandet andet USA’s verdensmestre og Hollands europamestre. Ved Algarve Cup blev det mandag til endnu et nederlag, da Japans viceverdensmestre sejrede 2-0 på scoringer i de sidste 8 minutter. Det danske mandskab, der mod Japan startede uden store profiler som Nadia Nadim og Pernille Harder, slutter turneringen med en placeringskamp onsdag.

Fodbold: Fiorentina-anfører Davide Astoris pludselige død søndag på et hotel i Udine bliver proforma undersøgt som en drabssag. Det siger anklageren Antonio De Nicolo før obduktionen tirsdag. »Vi har åbnet det som en kriminalsag for at finde ud af, om der var tale om manddrab«, siger Antonio De Nicolo. Der har ikke været indikationer eller historier om, at det skulle være tilfældet. »Vi har ingen mistænkte«, siger Antonio De Nicolo. Samtidigt meddeler Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) at ugens europæiske kampe alle vil blive indledt med et minuts stilhed for at ære den afdøde 31-årige.

Cykling: 2. etape af Paris-Nice - 187,5 km fra Orsonville til Vierzon – blev vundet i en spurt af Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) foran Elia Viviani (Quickstep) og André Greipel. Jakob Fuglsang (Astana) var på etapen præget af sit styrt søndag og mistede små to minutter i den samlede stilling, hvor Arnaud Demare fører.

Håndbold: Aalborgs mænd får et velkendt ansigt som cheftræner i den kommende sæson. Assistenttræner Stefan Madsen bliver nemlig forfremmet til cheftræner og afløser islændingen Aron Kristjánsson af personlige årsager går af et år tidligere end planlagt.

Fodbold: Sneen har dalet lystigt over Aalborg i så store mængder, at aftenens superligakamp mellem AaB og AC Horsens er i fare for at blive aflyst. Men det vil fans bevæbnet med sneskovle forhindre - i samarbejde med kommunalarbejdere. »Vi håber selvfølgelig på, at vi kan afvikle kampen, men det kommer til at afhænge af, hvor meget det kommer til at sne hen over eftermiddagen«, siger sportsdirektør Allan Gaarde til ritzau og tilføjer: »Heldigvis er der en masse mennesker, som gerne vil hjælpe os med at rydde banen. Det er både vores supportere og folk fra kommunen, som har meldt sig til at komme med sneskovle, så vi kan få en grøn bane at spille på«. I sidste ende er det op til dommeren at vurdere, om banen er sikker at spille på, men AaB meddeler på Twitter, at klubben forventer kampen gennemført.

Kl. 17 meddelte AaB, at kampen bliver gennemført.

Cykling: Team Sky og den tidligere Tour de France-vinder Bradley Wiggins har overtrådt en etisk grænse, men har ikke brudt antidopingreglerne ved et massivt medicinforbrug, der skulle forbedre præstationerne på cyklen. Det fastslår en 52 sider lang rapport, som er udarbejdet af en komité i The Digital, Culture, Media and Sport (DCMS), der hører under den britiske regering og har ansvaret for kultur, sport og medier. »Stoffer blev brugt af Team Sky inden for Wadas regler for at øge rytternes præstationer og ikke kun til medicinsk behov«, lyder det i rapporten ifølge BBC.

Direkte sport i tv Mandag TV 2 15.15 Cykling: Paris-Nice, 2. etape TV 2 Sport 18.00 Basketball: Næstved-Svendborg 01.00 Tennis: Tie Break Tens TV3 Sport 18.00 Fodbold: AaB-AC Horsens 20.00 Fodbold: Silkeborg-FC Midtjylland 01.15 Ishockey: Pittsburgh-Calgary TV3 Max 21.00 Fodbold: Celta Vigo-Las Palmas 6'eren 21.00 Fodbold: Crystal Palace-Manchester United Eurosport 15.15 Cykling: Paris-Nice, 2. etape Eurosport 2 03.00 Fodbold: MLS Vis mere

Rapporten beskylder Sky for at have benyttet stoffet triamcinolone for at forberede det britiske OL-hold ved legene i London i 2012. Her vandt Bradley Wiggins OL-guld. Også i forbindelse med sin Tour-sejr i 2012 skulle briten have benyttet det stof. »Vi tror, at dette kraftfulde stof blev brugt for at forberede Bradley Wiggins og muligvis andre hjælperyttere til Tour de France (...) Formålet med dette var ikke medicinsk behov, men for at forbedre hans præstationer inden løbet«, konkluderer rapporten, der altså også fastslår, at medicinforbruget var inden for de internationale antidopingregler, men altså ud over en etisk grænse.