Endnu en dansker nærmer sig Premier League

Fodbold: Godt nok mangler der 11 kampe, men Cardiff er ved at være godt på vej mod en oprykning til Premier League. Kenneth Zohore lagde op til det første mål, da Cardiff besejrede Barnsley 2-1 og holdt på andenpladsen afstanden til Aston Villa og Fulham, der også vandt aftenens kampe. Også Ipswich med Jonas Knudsen og Brentford med Andreas Bjelland og Henrik Dalsgård vandt og holdt sig inden i kampen om at kunne nå op på playoffpladserne.

Formel 1: Kevin Magnussen (Haas) kørte 96 omgange under dagens to testrunder i Barcelona og satte sjettehurtigste tid ud af de 13, der var i aktion. Sebastian Vettel (Ferrari) var hurtigst. I modsætning til sidste uge, hvor der var sne og masser af regn i Catalonien, kunne bilerne i dag sole sig i 15 grader og lys fra oven. Grandprix-sæsonen indledes i Melbourne 25. marts.

Håndbold: Esbjerg måtte undvære den skadede Estavana Polman, og det var mærkbart i udekampen mod Odense, der trak gevaldigt fra mod slutningen og vandt 33-23 efter 12-11 ved pausen og 19-17 efter 42 minutter. Freja Cohrt med 7 mål blev hjemmeholdets topscorer. Viborg vandt 25-24 ude over Aarhus United med Ann Grete Nørgaard som topscorer ligeledes med 7 mål.

Ishockey: Som vinder af grundspillet var Herning Blue Fox førstevælger til modstander i DM-kvartfinalerne, der spilles bedst af syv kamp med den første på fredag. Herning valgte Herlev Eagles, og derefter valgte Aalborg og Rødovre modstandere, hvilket gav følgende kvartfinaler:

Herning Blue Fox - Herlev Eagles

Aaborg Pirates - Frederikshavn White Hawks

Rødovre Mighty Bulls - Rungsted Seier Capitals

Esbjerg Energy - Sønderjyske

Cykling: Jakob Fuglsang (Astana) angreb i to omgange på de sidste 23 af 210 km på 3. etape i Paris-Nice, men det endte med en sejr til franskmanden Jonathan Hivert (Direct Énergie) foran spanieren Luis León Sanchez (Astana), der med andenpladsen overtager løbets førertrøje. 38 sekunder efter fronttrioen sprintede Magnus Cort (Astana) sig til wen 7.-plads i et hovedfelt, der også talte Matti Breschel (Cannondale), Michael Valgren (Astana) og Jakob Fuglsang. Sammenlagt er Valgren bedste dansker som nummer 28 med et minus på 43 sekunder.

Atletik: Selv om IOC, Den Internationale Olympiske Komite forleden ophævede Ruslands karantæne, fastholder IAAF, Det Internationale Atletikforbund, udelukkelsen af russiske sportsfolk, der trådte i kraft i november 2015. Nordmanden Rune Andersen er medicinsk ekspert og leder IAAF's arbejde i forhold til Rusland. »Mange af de opstillede krav for at komme tilbage er opfyldt, men der er stadig en del, der ikke er tilfredsstillende«, siger Rune Andersen på en pressekonference.

Fodbold: For at hædre Davide Astoris minde har Cagliari og Fiorentina besluttet at frede trøje nummer 13, som den afdøde 31-årige spillede i for de to klubber. Astori blev søndag morgen fundet død på sit hotelværelse i Udine, hvor Fiorentina samme dag skulle have mødt Udinese. En obduktion har fastslået, at Astori døde af en blodprop i hjertet.

Fodbold: Brøndby fører Superligaen og har den bedste sæson i nyere tid, men økonomien har det ikke godt. Selskabets regnskab for 2017 viser endnu et gigantisk underskud – på 24,8 millioner kroner. Alligevel er der optimisme i Brøndby. »2017 var et år, hvor vi fortsatte den positive udvikling i selskabets omsætning, hvilket har været medvirkende til, at vi har leveret det bedste resultat siden 2010, når vi ser på resultatet efter finansielle poster, men før transfers«, lyder det fra administrerende direktør Jesper Jørgensen, der satser på en forbedring på 15-25 millioner for 2018.

Motorsport: 26-årige Christina Nielsen er klar til at køre Le mans-klassikeren for tredje gang i karrieren. Danskeren har fået plads på det italienske Porsche-team Ebimotors. Løbet afvikles 16.17. juni.