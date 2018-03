Spekulationer i Superligaen: Kan det nu også betale sig at tabe? Tre Superliga-trænere kritiserer, at der kan komme et scenarie, hvor det kan betale sig at tabe. Omvendt roser de dog også den nuværende Superliga-struktur på flere områder.

I al elitesport handler det om at vinde. Ikke bare nogen gange eller for det meste. Altid. Uanset om en klub spiller ude eller hjemme, først eller sidst, mod tophold eller bundhold er det sejren, det handler om.

Sådan burde det i hvert fald være.

Men når de 14 klubber har spillet grundspillet færdigt og fordeler sig i medaljespil og nedrykningsspil, opstår der et problem.

I den allersidste fase kan der være kampe, hvor det vil være fordelagtigt ikke at vinde Peter Sørensen

I kampen mod nedrykning får man nemlig en bedre chance for at undgå de frygtede playoffkampe om nedrykning, hvis man slutter grundspillet som nummer 8 eller 9, end hvis man ender på grundspillets 7.-plads.

»Det er en svaghed, at man kan spekulere i at blive nummer 9. For det kan man jo. Og i den allersidste fase (af grundspillet, red.) kan der være kampe, hvor det vil være fordelagtigt ikke at vinde«, siger Silkeborgs cheftræner Peter Sørensen.

Pointforskellen er meget forskellig

Silkeborg er et af flere hold, som kan komme ud for et scenarie i sidste runde af grundspillet, hvor de vil have større afstand til nedrykningsplayoff, hvis de ikke vinder. Fordelen, ved at slutte med flest mulige point inden de to gruppespil, er dog en større chance for at tage en af Europa League-pladserne.

De otte nederste hold bliver efter grundspillet delt op i to grupper. Nummer 7, 10, 11 og 14 i den ene, nummer 8, 9, 12 g 13 i den anden. Alle opnåede point fra grundspillet tages med over.

Efter alle hold har mødt hinanden ude og hjemme, skal de to dårligst placerede hold i hver gruppe kæmpe om at undgå nedrykning, mens de resterende fire hold har sikret sig endnu en sæson i Danmarks bedste række.

OB, som indtager 7.-pladsen, har inden næstsidste runde 6 point ned til AGF, som lige nu ligger til at spille nedrykningsplayoff. Omvendt har 8.-pladsen, Hobro, og 9.-pladsen, SønderjyskE, henholdsvis 11 og 8 point ned til Lyngby, og dermed nedrykningsplayoff, hvis stillingen fastfryses.

Svært at finde alternativer

I Hobro kan cheftræner Thomas Thomasberg godt se det problematiske ved strukturen, men han har svært ved at se alternativer.

»Det er jo ikke retfærdigt. Men når du deler nedrykningsspillet op i to, så vil der komme en skævvridning for et eller flere hold ligegyldigt, hvordan du deler dem op. Hvis du skal gøre det mest sportsligt fair, så skal du bare lade de otte hold møde hinanden to gange hver, så alle har de samme betingelser«, siger han, men påpeger, at der så vil blive for mange kampe.

Det vil betyde, at de otte dårligst placerede hold skal spille 40 ligakampe.

De går på banen for at vinde

Cheftræner i SønderjyskE Claus Nørgaard mener ligesom sine trænerkolleger, at det altid skal kunne give mening at vinde og har et forslag til, hvordan holdene kan deles op efter grundspillet.

»Man kan jo sige, at nummer 7 og nummer 8 bare møder nummer 13 og nummer 14, så vil det jo også alt andet lige altid kunne betale sig at vinde. Der er mange, som ikke ønsker at blive nummer 7 og 10, fordi man så kommer i den gruppe, hvor der ligger tre hold på relativt mange point, så der skal i hvert fald kigges på det«.

Problematikken skyldes distancen på 5 point mellem AGF på 11.-pladsen og Lyngby på 12.-pladsen. Hvis de havde ligget a point eller blot tættere på hinanden, havde det været af mindre betydning, om en klub slutter grundspillet som 7’er, 8’er eller 9’er.