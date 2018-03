Skadet Harry Kane vender tilbage i april og ventes VM-klar

Fodbold: Tottenham-angriberen Harry Kane er ude med en ankelskade, men kan begynde at træne igen i april. Det viser de foreløbige undersøgelser af 24-årige Harry Kane, oplyser Tottenham ifølge både Sky og BBC. Dermed bliver den engelske landsholdsstjerne med al sandsynlighed klar i tide til at komme i form til fodbold-VM i Rusland til sommer. Englands første VM-kamp spilles 18. juni mod Tunesien.

Tirsdag havde flere engelske aviser antydet, at Harry Kane kunne være ude helt frem til maj. Men det var for pessimistisk. Kane blev skadet i sin højre ankel, da Tottenham i søndags vandt 4-1 på udebane over Bournemouth i Premier League. I den kamp blev en humpende Harry Kane udskiftet efter 34 minutter.

Håndbold: Randers HK-fløjen Maria Fisker var allerede meldt ude i resten af sæsonen efter en operation i foden. Den operation blev foretaget tidligere i marts på grund af en fodskade, der havde drillet Maria Fisker længe. Onsdag meddeler Randers HK, at Maria Fisker også har pådraget sig en knæskade, og det kræver en ny operation. Det betyder en endnu længere pause, og den uheldige landsholdsspiller går dermed som minimum også glip af starten af den kommende sæson. »I min sidste kamp før den planlagte operation i min fod var jeg så uheldig at slå mit knæ. Det har nu vist sig, at jeg har revet det forreste korsbånd over. Pausen fra håndboldbanen bliver derfor en del længere end forventet«, skriver Maria Fisker på Instagram.

Badminton: Hans-Kristian Vittinghus var længe godt med i kampen ved All England mod kineseren Lin Dan, men danskeren endte med at tabe i to sæt. Lin Dan vandt opgøret i 1. runde med 21-19, 21-16 efter tre kvarters spil, og dermed er Vittinghus færdig i All England for denne gang. I løbet af kampen havde Vittinghus flere gange Lin Dan i problemer, og med lidt mere held og dygtighed havde overraskelsen ikke været umulig. »Så skulle jeg have spillet bedre. Jeg spillede fint nok, men manglede fem procent i kvalitet. Han spillede med god kvalitet hele tiden og lavede ikke mange fejl. Jeg lavede for mange fejl«, siger Vittinghus til TV2 Sport. Danskeren forærede generelt for mange nemme point væk til kineseren, heriblandt med flere server direkte i nettet.

Håndbold: De forsvarende mestre i kvindernes håndboldliga, Nykøbing Falster Håndbold, må undvære en af deres stærkeste profiler i resten af sæsonen. Til træning tirsdag blev den japanske højre fløj Ayaka Ikehara nemlig skadet til træning. Torsdag skal Ikehara scannes, men ifølge NFH-træner Jakob Larsen, ser det ikke for godt ud: »Vi tror, der er sket noget med det indre ledbånd i knæet, og så er hendes sæson desværre slut, siger Jakob Larsen til TV 2 Sport«. Sidste runde af kvindernes grundspil spilles i weekenden. Her møder NFH, der lige nu er på 5. pladsen.

Fodbold: Græsk fodbold risikerer nu international udelukkelse ovenpå en længere række voldsomme episoder i den nationale liga. Det siger Fifa-repræsentant Herbert Hübel ifølge AP efter et møde med den græske regering og repræsentanter for ligaen. Reaktionen kommer især, efter at PAOK Thessalonikis ejer i weekenden stormede på banen med en pistol i protest mod et underkendt mål i kampen mod AEK Athen. En begivenhed, som Hübel »for at være høflig« kalder »uacceptabel«. Siden søndag har den græske regering lukket ligaen ned på ubestemt tid. Det græske fodboldforbund har fortalt, at de senest 23. marts vil offentliggøre en erklæring imod vold.

Speedway: Efter at have brækket en nakkehvirvel sidste år i maj, er Nicki Pedersen endelig tilbage på en speedwaycykel igen. »Det var en dejlig harmoni at komme ud og køre en omgang, få givet noget gas og selvfølgelig mærke suset i maven, når man kører ned ad langsiden«, siger Nicki Pedersen til TV2 Sport.

Danskeren er for tiden på træningslejr i Kroatien, hvor han forsøger at blive klar til sæsonens første grandprix i VM-serien, der køres 12. maj. Nicki Pedersen er eneste dansker i serien, og da han fik tildelt wildcard i november gav fynboen klar besked til sine landsmænd: »De har stået i skyggen af mig de sidste 15 år, og selv om de har haft kæmpe muligheder i år og sidste år for at træde ud af den skygge, er ingen af dem trådt ind på scenen og har etableret sig i toppen«. Nicki Pedersen kørte kun to af løbene sidste år, og det er i år ti år siden, han blev verdensmester for tredje gang.

Foto: Lee Jin-man/Ritzau Scanpix Oksana Masters (til højre) blev født med flere misdannelser på grund af atomreaktorulykken i Tjernobyl. Onsdag vandt hun guld ved de Paralympiske Lege. Til venstre er det Tysklands Andrea Eskau. Foto: AP/Lee Jin-man

Paralympiske Lege: Ukrainsk-amerikanske Oksana Masters har vundet guld i disciplinen siddende langrend ved de Paralympiske Lege i Pyeongchang. »Jeg er fuld af lykke og eufori lige nu. Jeg har jagtet guld i så lang tid«, siger 28-årige Oksana Masters ifølge nyhedsbureauet AFP. Selvom Masters blev født tre år efter atomreaktorulykken i Tjernobyl, var hun stærkt mærket af strålingen, da hun blev født med seks tæer, sammenvoksede hænder uden tommelfingre og et kortere venstre ben. Hun fik amputeret begge ben kort efter fødslen, og hendes hænder har ligeledes været udsat for adskillige operationer.

Ved vinter-PL i Sotji i 2014 fik hun sølv i 12 kilometer siddende langrend og bronze på fem kilometer. Ved vinterlegene i Sydkorea har hun foruden guldmedaljen vundet sølv i seks kilometer siddende skiskydning og bronze i 12 kilometer siddende langrend. Den ukrainsk-amerikanske atlet vandt desuden bronze ved de paralympiske sommerlege i London i 2012 i roning.

Badminton: I den prestigefyldte All England-turnering blev det tættere end forventet, da Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen spillede sig videre til anden runde. 21-18, 18-21 og 21-18 endte de tre sæt mod den undertippede australske duo Setyana Mapasa og Gronya Somerville. I tredje og afgørende sæt var den danske double også bagud 3-6, før Rytter Juhl og Pedersen viste noget af det spil, der gjorde dem til store favoritter inden opgøret.