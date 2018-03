Folkets fighter glemte aldrig, hvor han kom fra

FOR ABONNENTER

I dag, torsdag formiddag, er sidste dag, du kan købe dine cigaretter i Magasin på Kongens Nytorv i København, i Lyngby og Aarhus.

Klokken 12 fjerner sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) symbolsk cigaretpakkerne fra butikshylderne i Mad & Vin i København og herefter indføres et permanent stop for tobakssalg. Dermed bliver Mad & Vin Nordeuropas første supermarked til at kvitte smøgerne.

»Tobak tager livet af mange hvert eneste år, og når vi sælger cigaretter, er vi med til at bidrage til en afhængighed. Det er vi ikke interesserede i, og derfor ser vi ingen grund til at fortsætte med at sælge cigaretter«, siger Ricky Overeem, Magasins chef for mad.

Magasin har valgt at fjerne tobaksvarerne fra hylderne i de tre byer på trods af deres i alt 65.000 årlige transaktioner med cigaretter. I stedet vil butikken fremover fokusere på at sælge sunde varer.