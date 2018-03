Kvindefodboldklubber presset af DBU's krav om plads til 2.000 tilskuere Kravet er skudt langt over mål, mener Kommunernes Landsforening. I gennemsnit kommer der 159 tilskuere til kampene mellem landets bedste kvindelige fodboldhold.

I efteråret var der 8.899 tilskuere til kvindefodbold i landets bedste række - altså i alt til de 56 kampe, der blev spillet.

I gennemsnit er det 159 pr. kamp, så skulle man måske tro, at behovet for siddetribuner og andre stadionkrav ville være til at overskue. Ikke desto mindre mener DBU, at alle hold i kvindernes elitedivision, der tager hul på slutspillet i weekenden, skal kunne mønstre et stadion med plads til mindst 2.000 tilskuere, hvoraf 200 skal være siddepladser.

»Kravene til antallet af tilskuere er skudt fuldstændigt over mål. Det skriger til himlen, når nu tilskuertallet er så lavt, som det er. Der er simpelthen ikke noget godt argument for, at kravene for kapacitet skal være så høje«, siger direktør i Kommunernes Landsforening, Laila Kildesgaard, der fortæller, at kommunerne ofte skal hjælpe til, når klubberne ikke selv har den fornødne økonomi til at bygge tribunerne.

Eksempelvis i Vejle, hvor ligaklubben måtte have hjælp fra kommunen til en investering på godt 320.000 kroner i ny tribune til VB Parken, så klubben nu lever op til DBU’s kapacitetskrav – uagtet at kun 87 mennesker i gennemsnit overværer Vejle Boldklubs bedste kvindeholds hjemmekampe.

»Hele byen kan være på stadion«

Kommunerne Landsforening (KL) har i længere tid arbejdet på at ændre DBU’s krav til stadionkapaciteten på herresiden, fordi de finder det helt urimeligt, at kommunerne skal punge ud for store stadionbyggerier, når ikke engang halvdelen af kapaciteten bliver brugt.

Selv om KL endnu ikke har været »inde og se på kvindesiden«, så understreger KL’s Laila Kildesgaard, at problematikken er den samme på herre- og kvindesiden, når kommunale kroner havner i tomme siddepladser på flotte tribuner i stedet for breddeidrætten.

»De penge, der bliver brugt på at lave eliteidrætsanlæg, er nogle, man tager fra et andet sted – som for eksempel breddeidrætten«, siger Laila Kildesgaard, der ærgrer sig over, at DBU ikke skelner mellem de respektive byers opland, størrelse og historie.

»Der er en millionregning til kommunerne på det her område. I Hobro har de brugt 15 millioner kroner på deres stadionbyggeri (til herreholdet, red.). Og der er det nærmest sådan, at alle, der bor i Hobro, kan være inde på det stadion«, lyder det fra KL’s direktør.

I DBU har man med kravene haft intentioner om at give den kvindelige liga et løft, så der på sigt skal komme flere tilskuere, og flere profiler skal blive i de hjemlige klubber, oplyser DBU’s bestyrelsesmedlem Mette Bach Kjær, der også er en del af eliteudvalget i Fortuna Hjørring i kvindeligaen.

Direktøren i KL, Laila Kildesgaard, mener, at I fra DBU’s side bør tage højde for bystørrelse, opland og historik hos respektive klubber og sætte forskellige kapacitetskrav herefter. Har I i DBU overvejet at åbne op for et sådant tiltag?

»Det er ikke noget, vi som sådan har diskuteret. Vi har diskuteret tilskuertallene, hvor vi arbejder på, at alle skal hæve tilskuertallet, men point taken. Det kunne jo godt være, men vi kan næsten ikke lave stadioner meget mindre end 200 siddepladser, hvis vi skal sætte et krav«, lyder det Mette Bach Kjær.

Der er i snit 159 tilskuere til kampe i Elitedivisionen. Er det ikke at sætte overliggeren lige lovligt højt med 2.000 tilskuere, når der er så få tilskuere?

»Der kan jo snildt være 5.000 rundt om en fodboldbane. I min optik er det de 200, der er et problem for klubberne, og ikke de 2.000. I gamle dage kunne der jo være 5.000 på Hjørring Stadion, og der stod folk som sild i tønde rundt om banen. Så 2.000 synes jeg ikke er ambitiøst, men 200 overdækkede siddepladser ved vi godt kan være en udfordring for en klub«, siger DBU-lederen.

I Vejle, hvor det økonomiske setup er beskedent sammenlignet med klubber som Fortuna og Brøndby, så man hellere, at de kunne have brugt penge på det sportslige setup frem for en tribune, der står halvtom. Er DBU gået for tidligt ud med disse krav?

»Jeg synes ikke, det er for tidligt med de her krav, for så havde vi jo ikke gjort det. Der er jo klubber, der har faciliteterne, og for andre er det lidt mere vanskeligt. Men hvis en klub som eksempelvis Vejle skal udvikle sig, så er vi også nødt til at skubbe til dem, for hvis vi skal have tilskuerne til at komme, så er vi er nødt til at skabe rammer og faciliteter, der kan udvikle produktet«, lyder det fra Mette Bach Kjær.