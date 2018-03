87 ser på kvindefodbold: Stadionkrav er urimelige Vejle Boldklub investerer i ny tribune for at leve om til DBU's regler, men ville hellere have brugt pengene til de sportslige aktiviteter.

I Vejle opgraderede man sidste år stadionfaciliteterne med økonomisk hjælp fra kommunen i kølvandet på DBU’s krav, så klubben nu lever op til kravene om 200 siddepladser på stadion. Egentlig var behovet ikke videre presserende. Aktuelt finder kun 87 tilskuere vej til Vejle Boldklubs hjemmekampe.

DBU’s krav begejstrer da heller ikke ligefrem Thomas Graabæk, der er forretningsfører i Vejle Boldklub. Han ville langt hellere have brugt penge på at optimere den sportslige afdeling i klubben.

»Det er blevet en fin tribune, som vi er stolte over, men hvis der ikke er en dygtig træner og et dygtigt bagland, så bliver det bare et problem«, siger Thomas Graabæk.

Den nye tribune er trods den krævende investering bedre end alternativet, når kravet fra DBU er, som det er. Før måtte Vejles kvindehold af og til tage mændenes anlæg i Nørreskoven i brug, men prisen for at afvikle en kamp på byens store stadion kunne nemt løbe op i 20-25.000 kroner.

»Der er rigtig mange penge at spare ved at spille i VB Parken i forhold til, når vi låner Vejle Stadion. Vi har også meget personale i gang, når vi spiller ude i VB Parken, men vi er så heldige, at vi har rigtig mange frivillige, der bakker op om det. Dem er vi dybt afhængige af«, siger Thomas Graabæk, der frygter, at det vil tage lang tid for klubben at finde midler, så Vejle kan indhente klubber som Brøndby og Fortuna Hjørring, der længe har ført an i dansk kvindefodbold.

»Når vi har nogle unge spillere, og de skal begynde at studere og på universitetet, jamen så flytter de til Aarhus eller Odense, og så bliver dilemmaet, at hvis de skal herhen og spille, så skal vi finde en bus for at kunne hente dem, og det er bare umuligt at gøre, så længe der ikke er nogen penge«.

»Det er helt urimelige krav. På sigt bliver det også, at vi skal have varme i banen, der skal være overdækkede siddepladser, og vi skal have stadionlys. Det er bare langt ude i fremtiden for rigtig mange klubber, hvis man ser på pengene i kvindefodbold«, siger forretningsføreren.