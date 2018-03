Kontroversielt sejrsmål udløser sag mod Sønderjyske Fodboldens Disciplinærinstans åbner sag mod Sønderjyske efter søndagens kamp mod FCM.

Superligaklubben Sønderjyske får en sag på halsen i kølvandet på en omdiskuteret scoring i Alka Superligaen søndag.

Mandag oplyser Fodboldens Disciplinærinstans således, at der bliver åbnet en sag mod Sønderjyske efter FC Midtjyllands sene scoring i 2-1-sejren søndag over Sønderjyske.

Det bekræfter Jens Hjortskov, der er formand for Fodboldens Disciplinærinstans, over for TV2 Sport.

»Vi har selvfølgelig kigget på afviklingen af kampen – især afslutningen på opgøret«.

»Vi har selvfølgelig også noteret os, hvilke udtalelser der er kommet fra Sønderjyskes side, og på det grundlag har vi her til aften besluttet at åbne en sag mod Sønderjyske«, siger Jens Hjortskov til TV2 Sport.

Dermed bliver det nu yderligere gransket, om Sønderjyske udviste usportslig adfærd, da holdet indkasserede scoringen i kampens sidste minut, som førte til FCM-sejr og tre point.

Sønderjyske endte med at få en fordel, da alle kampe i sidste runde i grundspillet var færdige.

Var opgøret ude mod FCM endte uafgjort, så var Sønderjyske sluttet på syvendepladsen og havde så haft fire point til nedrykningsstregen i pulje 1 i nedrykningsspillet.

I stedet betød nederlaget, at Sønderjyske sluttede som nummer otte og er endt i pulje 2, hvor der er ti point ned til nedrykningsstregen.

»Det er især den mistanke, berettiget eller ej, mod Sønderjyske om at spekulere i at tabe kampen i dens afsluttende fase. Det er det, som gør, at vi vælger at kigge på sagen og tage den op«, siger Jens Hjortskov.

Han vil ikke endnu vurdere, om der er konkrete begivenheder i kampforløbet, som ligger til grund for mistanken.

»Så langt er vi slet ikke lige nu. Vi er slet ikke gået ind og har vurderet sagen endnu. Det, der sker nu, er, at vi beder Sønderjyske om en redegørelse, som vi altid gør, når vi åbner en sag«, siger formanden.

Tv-billeder fra kampen antyder, at Sønderjyskes spillere ikke havde travlt med at løbe tilbage for at forsvare ved målet.

Efterfølgende tweetede Sønderjyske på sin profil, at FCM's mål var det mindst irriterende, klubben har indkasseret i 89. minut. Man glædede sig samtidig over at komme i den mest fordelagtige pulje.

Disse tweet blev siden slettet, og Sønderjyske beklagede dem.

Efter kampen lagde Sønderjyske-spilleren Christian "Greko" Jakobsen i et tv-interview heller ikke skjul på, at han var træt af, at holdet var endt i en situation, hvor det kunne betale sig at tabe.

Christian "Greko" Jakobsen sagde ikke direkte, at Sønderjyske havde indkasseret et mål og tabt med vilje.

Sønderjyske kan i givet fald dømmes efter Dansk Boldspil-Unions (DBU) love.

Tidligere mandag meddelte Danmarks Idrætsforbunds (DIF) matchfixingsekretariat, at man vil vurdere, om der er grundlag for at gå videre med sagen.

ritzau