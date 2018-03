Christiansborgs Ridebane skal være dækdepot under Formel 1 De politiske systemer er så småt begyndt at indstille sig på, at eksminister Helge Sander og Saxo Bank-stifter Lars Seier Christensens formel 1-planer for de københavnske gader ikke er et fatamorgana. Et snævert flertal i Københavns Borgerrepræsentation har sagt ja på visse betingelser, mens regeringen overvejer statsstøtte og ejerskabsmodeller. Imens knokler Helge Sander med planlægningen. Han har f.eks. indgået en foreløbig lejekontrakt om tribunefaciliteter til 107.340 tilskuere. Vi kørte med ham en tur rundt på formel 1-ruten.

Helge Sander har dårligt nok fået sat sig ind i min noget bedagede stationcar af typen Ford Mondeo, før han begynder at fortælle begejstret om sine frugtbare forhandlinger med dronningens folk. Det drejer sig om muligheden for at benytte de statelige omgivelser på Christiansborgs ridebane som midlertidigt dæk- og materieldepot for verdens førende racerbiler under formel 1-grandprixet, han drømmer om i København.

»Vi har fået en aftale med kongehuset om, at vi må låne ridebanen under visse betingelser. På ridebanen er der lagt et meget specielt underlag med forskelligt vand, der gør, at jorden aldrig bliver helt tør, så hestene kan bruge det hele året rundt. Men vi har fået lov at låne den. Det er ret vigtigt, at vi centralt ved ruten under selve løbets afvikling har et sted, hvor de forskellige teams kan have deres dæk og mest almindelige reservedele«, siger Helge Sander.

I lige det spørgsmål har der dog været et notabene om store køretøjers passage fra Christiansborgs Slotsplads til Indre Slotsgård.

»Der kom et PS fra hoffet om, at der er begrænsning på, når vi kører ind ad Kongeporten, fordi der ligger Absalons ruiner«, forklarer Sander.

Her i talende stund er der ingen problemer med at køre på brostenene langs ridebanen, hvor bilen holdt parkeret. Eftermiddagen er sat af til at forsøge at få greb om, hvad der foregår praktisk og politisk-administrativt i det spil, som eventmager, eksminister og eksborgmester Helge Sander har sat i søen sammen med pengemanden og Saxo Bank-stifter Lars Seier Christensen: At sætte København på verdenskortet i en weekend ved at lade hovedfærdselsårer som Knippelsbro, Langebro, Amager Boulevard, Christians Brygge, Slotsholmsgade og christianshavnske Torvegade lægge asfalt til løbskalenderen for det globale formel 1-cirkus fra 2020 og årene fremover. Nøjagtig som alverdens medier denne weekend har rettet opmærksomheden mod Melbourne og formel 1-sæsonens traditionsrige åbningsløb.

Siden projektet blev offentligt kendt i sommer, har det været lige dele udskældt og skamrost. Lige så rasende cykelentusiaster og miljøforkæmpere har reageret imod planerne, lige så hørbar er varmen i Sanders stemme, når Mondeoen har drejet et par sving til højre forbi Christiansborgs Slotsplads.

Ved Finansministeriets røde bygning og Slotsholmsgade kører vi første gang inde på den planlagte rute, hvor motorsportens superstjerner fra team Mercedes, Scuderia Ferrari, Red Bull Racing, Williams, Renault, Haas og McLaren efter planen kommer til at dreje næsten 180 grader skarpt til venstre i svinget fra Børsgade ind mod Slotsholmsgade og videre med kurs mod havnefronten.

»De kommer oppe fra Knippelsbro lige her ved børsbygningen og svinger skarpt om hjørnet. Formel 1 ville gerne have, at der var flere af den slags sving. Det har en runding, så de skal ned i fart. Men det er hurtigt at komme op igen«, siger Helge Sander.

De to nøglespillere

De københavnske formel 1-planer skiller sig ud fra de fleste andre politiske processer. Det er ikke noget, en regering, en kommune, en politiker eller en græsrodsorganisation har fundet på i første omgang. Der er to nøglespillere: evententusiasten med de veludviklede forbindelser i skikkelse af Helge Sander og Lars Seier Christensen i rollen som investor og pengeindsamler. Men Seier bedyrer, at han egentlig ikke går rundt med en personlig drøm om at stå fadder til et motorløb i København.

»Jeg har set et sted mellem 50 og 100 formel 1-løb i mit liv. Om jeg lige skal se et til i København eller ej, er sgu ikke det, det drejer sig om. Det er en misforståelse«, siger han.

For Seier handler projektet i bund og grund om nationalt sindelag. Om at gøre noget godt for landet og København. Og at bruge formel 1 til at skabe et dansk vindue til verden:

»Folk overvurderer meget, hvor kendt Danmark og København er i udlandet. Jeg rejser hele verden rundt, og hvis du bare kommer 1.000 kilometer væk fra Danmark, så ved folk ikke, om København ligger i Sverige eller Norge eller et tredje sted. Jeg synes, det er vigtigt at få vist vores stærke sider frem i udlandet. Få skabt noget goodwill og interesse. Jeg kan ikke umiddelbart se noget større middel til det end formel 1. Det er det største, vi med rimelighed kan forvente at få i Danmark«.

Det vil det være det tætteste, man kommer på en bilfri søndag Helge Sander, eventmager og eksminister

Den vision har V-LA-K-regeringen for længst taget til sig. I et forsøg på at få sat retning på projektet har finansminister Kristian Jensen (V) gennem de seneste måneder brugt tid på at holde møder med folk som Sander og Seier, Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) samt ministre som Mette Bock (LA) og Brian Mikkelsen (K). I torsdags mødtes de senest med Sander.

Når de olympiske lege er for dyrt, og det må anses for urealistisk at tiltrække megaevents som Super Bowl eller en Grand Slam-turnering i tennis, er formel 1 det højest opnåelige i sportens verden, mener Kristian Jensen:

»Det vil da være spændende, hvis en af verdens absolut største sportsbegivenheder kommer til København. Formel 1 er en kæmpemæssig tv- og tilskuersport. Det ville betyde utrolig meget for både brandingen og omtalen af København. Derfor er vi interesserede i at afsøge, hvilke betingelser og forudsætninger der skal være til stede, for at et formel 1-løb kan realiseres i København«.

Helge Sanders arbejde begyndte for fire år siden, og undervejs har han undersøgt et par håndfulde lokaliteter i kongeriget. Beskeden fra det amerikanskejede Formula One Management, der har hovedsæde i London, har imidlertid været, at de udelukkende vil betragte de ikoniske omgivelser i Københavns indre by som interessante nok, hvis Danmark skal komme i betragtning til løbskalenderen i motorsportens superliga. Andre byer er også i spil.

Derfor skal det nødvendigvis være indre København, hvis det overhovedet skal være. Men ukompliceret er det så afgjort ikke. Bilen er nu nået til buen under Den Sorte Diamant på Christians Brygge ved havnefronten. Her er der kun to spor og ikke langt mellem murene under Det Kongelige Biblioteks gamle og nye afdeling.

»Det er en af de største udfordringer på ruten. Det er meget smalt her«, siger Helge Sander.

Han har imidlertid for længst drøftet den smalle passage med formel 1-organisationens banearkitekt.

»Han sagde, at det kan sagtens gå. I Baku i Aserbajdsjan kører de ind i den gamle bydel. Her er der en endnu smallere port. Man har gjort det samme, som man gør i pitområdet. Der er en distance på 300 meter, hvor de må køre maks. 80 kilometer i timen. Det er ens for alle, og det blev accepteret i Baku«, fortæller Helge Sander.

340 km/t. foran SAS-hotellet

Vi kører under Langebro, drejer rundt om hjørnerne langs Københavns Politigård og Glyptoteket. Hastighedsnålen bevæger sig adstadigt mod de foreskrevne 50 kilometer i timen på Langebro og Amager Boulevard.

Denne strækning langs KL’s hovedsæde og SAS-hotellet er i formel 1-sammenhæng en meget lang og lige strækning. Bilerne forventes at nå en topfart på 340 kilometer i timen.

Det er samtidig her, Helge Sander har tænkt sig at udnytte 3 af de 6 vejbaner til at opstille hovedtribunen for de godt og vel 100.000 tilskuere.

Faktisk har Sander allerede indgået en foreløbig aftale med en tribuneudlejer fra Hannover, som senest til august ønsker endelig besked om, hvorvidt de 107.340 sæder skal stilles op i København i 2020.

»Det er den første hårde deadline«, siger han og fortæller om strækningen, der selv med de nuværende antal vognbaner plejer at proppe gevaldigt til hver morgen og eftermiddag i den amagerkanske myldretidstrafik:

»Bilerne skal køre i første, anden og tredje række. Tribunen skal stå i fjerde, femte og sjette«.

Folk overvurderer meget, hvor kendt Danmark og København er i udlandet Lars Seier Christensen, investor og pengeindsamler

De trafikale problemstillinger, som formel 1-arrangementet vil involvere i forhold til Amager Boulevard, trafiklys, heller og kødannelser i et ukendt antal døgn, er bare en håndfuld blandt snesevis af praktiske spørgsmål, som har gjort formel 1 til en varm kartoffel for overborgmester Frank Jensen på Københavns Rådhus.

Der har siden i sommer foregået en sær blinkeleg mellem Statsministeriet og rådhuset.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er positiv, men ønsker et positivt medspil fra Københavns Kommune. Frank Jensen har indtil denne uge forholdt sig høfligt, men afmålt til arrangementet. I et forsøg på at ryge det københavnske system ud af busken sendte Kristian Jensen 26. februar en venlig, men bestemt formuleret opfordring til overborgmesteren om at få igangsat »en politisk proces i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation mhp. afklaring af opbakning og medvirken til at afholde formel 1 i København i 2020«.

Kommunal opbakning er livsnødvendig for projektets realisering, eftersom Borgerrepræsentationen har magten til at give tilladelse til at bruge byens gader. Men det er også de københavnske politikere, der vil få på puklen for trafikale afspærringer, køer, kaos og ambulancer, der ikke kan komme frem.

Overborgmesteren er glad for store events og vækstinitiativer, som kan booste byen op i en anden liga blandt europæiske storbyer. Men han er også glad for at sole sig i buzzwords om København som grøn, bæredygtig og cykelvenlig hovedstad. Et stort mindretal i Borgerrepræsentationens venstre side har ambitioner om at skærpe miljøreguleringen. For tiden behandles f.eks. et beslutningsforslag fra deres christiansborgske partifæller om at opdatere miljøzonerne, så reglerne strammes for lastbiler, busser og store varebiler.

Folk som Enhedslistens teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, slår syv kors for sig.

»Formel 1 vil have nogle ekstremt store trafikale gener. Når vi f.eks. siger ja til at spærre København af en enkelt dag til Copenhagen Marathon, vælter det ind med klager. Vi prioriterer det, fordi det er én dag og én søndag. Jeg synes, det er helt sindssygt vildt at forestille sig, at der skal være et så stort motorløb. Herunder det vejarbejde, der vil følge med«, siger Ninna Hedeager Olsen.

Ved Christmas Møllers Plads i begyndelsen af Amagerbrogade gør vi et pitstop på Papa Bue-Arnes gamle stamsted. Et brunt værtshus ved navn Vinstuen, der har askebægre på bordene og direkte udsigt til svinget ind mod Torvegade og Christianshavn. Stedets servitrice serverer venligt en kande kaffe.

Formel 1 på Roskilde Ring

Helge Sanders generalieblad, for så vidt angår spektakulære sportsbegivenheder, er legendarisk. Han var i 1970’erne den afgørende fødselshjælper ved indførelsen af betalt fodbold i Danmark. Som arrangementschef i Herning-Hallen arrangerede han i 1970’erne seksdagesløb i Herning. Blandt mange andre ting. Efter et langt liv i politik har han forbindelser alle vegne i den politisk-administrative elite. F.eks. er der planer om at rejse med regeringens motorsportsentusiast nummer ét, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), til et formel 1-løb i denne sæson. Venstre forærede Frederiksen en formel 1-rejse, da han rundede de 70 i fjor.

Strækningen under Den Sorte Diamant, hvor Helge Sander har bænket sig, er så smal, at det vil være nødvendigt med fartbegrænsning under Formel 1-løbet. Hvad der skal ske med trafiklyset og skilte rundt på vejbanen, står hen i det uvisse. Herunder hvem der skal bekoste eventuelle ændringer på kørebanen. Foto: Jacob Ehrbahn Foto: Jacob Ehrbahn

Men sammenlignet med alt, hvad Helge Sander og andre iværksættere i sportens verden har præsteret, befinder et formel 1- grandprix sig i en liga helt for sig selv.

Ambitionsniveauet har strakt sig til det snarlige VM i ishockey samt en Tour de France-prolog og et par etaper, som statsministeren, overborgmesteren og et antal ministre er valfartet til Paris for at diskutere med Tour de France-ledelsen og andre franske notabiliteter.

Hidtil uden held i Paris. Lars Seier Christensen postede i årevis millioner i professionelle cykelhold under Bjarne Riis’ ledelse, men pengemanden med bopæl i Schweiz er ikke et sekund i tvivl om rækkevidden af et formel 1-løb sammenlignet med Tour de France.

»Opmærksomhedsmæssigt er formel 1 langt større end en Tour-start. Det er også en tilbagevendende begivenhed. Det er jo år efter år«, siger han.

Hvis det ellers bliver til noget, vil det være anden gang, et formel 1-cirkus lægger vejen forbi Danmark. Tilbage i august 1961 og 1962 susede datidens superstjerner Jack Brabham og Stirling Moss rundt på asfalten på Roskilde Ring under overværelse af 42.000 tilskuere det første år. I 1961 hed det i en optaktsartikel i denne avis, at grandprixet havde »kostet en anselig sum penge at arrangere. Hvor mange bevares som en hemmelighed, til gengæld må man sige, at weekendens begivenhed med hensyn til kørere og materiel ikke kan overgås på nogen som helst udenlandsk bane«.

Sådan vil det muligvis også hedde i artiklerne i 2020, hvis ellers projektet når så langt. I hvert fald holder Lars Seier indtil videre kortene tæt ind til kroppen om beløbsstørrelser og navne i investorkredsen.

»Jeg kan ikke fortælle alverden på nuværende tidspunkt. For jeg er ikke for alvor gået i gang. Det kan jeg ikke, før jeg kender den samlede historie. Jeg skal vide, hvad omkostningerne og et eventuelt offentligt bidrag er, før jeg kan skrue en pakke sammen«, siger Lars Seier Christensen.

Der er stadig alle mulige usikre ting i mammutprojektet. Helge Sander og co. har f.eks. aldrig indsendt nogen officiel ansøgning til Københavns Kommune. Frank Jensen har frabedt sig det, indtil der har været en politisk drøftelse. Men Sander arbejder med et budget på 300 millioner kroner for et formel 1-løb. De dyreste billetter i målområdet skal koste 50.000 kroner. Gennemsnitsprisen skal være 3.000.

»Det er i gennemsnit for alle 3 dage med træningskørsel, tidskørsel og selve løbet. Hvis vi siger, at der kommer 100.000, som betaler 3.000 kroner, giver det 300 millioner kroner. Så er der balance. Men vi har sagt, at det kan vi ikke satse på. København kan ikke leve med en ny melodigrandprixhistorie. Derfor vil vi dække hele beløbet af, som om der kom 0 tilskuere. Det gør vi via en række private investorer, som Lars Seier taler med«.

Drømmen om et partnerskab

Sanders opererer med fire indbyrdes afhængige politiske og finansielle spor, der skal afklares.

Det første er Københavns Kommune, som skal give tilladelsen til at bruge vejene. Det næste er regeringssporet og den økonomi og organisation, der eventuelt kan stilles til rådighed. Det tredje er forhandlingerne med Formula One Management om tildeling af licens. Det fjerde er de private investorer og økonomien herfra.

»Af de fire spor er Borgerrepræsentationen umiddelbart det vigtigste. Vi skal have nogle veje at køre på, for at de andre tre spor giver mening. Omvendt kan vi ikke køre, hvis vi ikke har en licens. De fire spor, vi i øjeblikket kører på, skal meget gerne gå op i en højere enhed inden sommerferien. Så kan vi begynde med de hundrede ting, vi har forberedt«, siger Helge Sander.