Tre selvmål i samme kamp afgør topbrag

Fodbold: Tilskuerne på Køge Stadion blev vidner til et noget aparte topopgør i 1. division mellem hjemmeholdet og Vendsyssel. Gæsterne vandt kampen 2-1, men det besynderlige var, at alle tre mål var selvmål. Først var Vendsyssels Moses Opondo uheldig at lave selvmål, og siden gjorde HK Køges Henrik Madsen og Daniel Arrocha det samme i Vendsyssels vigtige sejr. Køge kunne med en sejr være rykket tættere på toppen, men nu er det i stedet Vendsyssel, som med tre point overhalede Esbjerg og rykke op på 2. pladsen - to point efter Vejle.

Fodbold: Ifølge Kicker skal Thomas Tuchel afløse Arsene Wenger som træner i Arsenal efter sommerferien. Derfor har den tidligere Dortmund-træner, ifølge Süddeutsche Zeitung, sagt nej til et job i Bayern München. Her var han udset som ny mand i trænersædet efter veteranvikaren Jupp Heynckes. 44-årige Tuchel fik sit gennembrud i Mainz 05, hvor han var i fem sæsoner, inden turen gik til Dortmund.

Direkte sport i tv DR 1 16.50 Håndbold: Skjern-Veszprem (m) TV 2 Sport 12.30 Cykling: Catalonien Rundt 14.40 Skiskydning: World Cup fællesstart (m) 15.55 Skiskydning: World Cup fællesstart (k) 17.00 Tennis: Miami Open (k) TV3 Sport 13.45 Fodbold: HB Køge-Vendsyssel 17.00 Tennis: Miami Open (m) 23.00 Tennis: Miami Open (m) TV3 Max 15.00 Håndbold: Hüttenberg - Hannover-Burgdorf (m) 17.00 Håndbold: Montpellier-Barcelona (m) 19.55 Motorsport: Nascar – STP 500 1.05 Ishockey: Winnipeg-Nashville Eurosport 13.00 Cykling: Catalonien Rundt 14.30 Cykling: Gent-Wevelgem 19.45 Billard: Snooker The Players Championship Eurosport 2 12.45 Nordisk kombineret: World Cup 13.45 Skiskydning: World Cup 14.30 Billard: Snooker Players Championship 17.00 Motocross: VM-afdeling 18.00 Motocross: VM-afdeling Vis mere

Kricket: Australsk kricket er ramt af en enorm skandale, der midlertidigt har kostet landsholdets kaptajn og viceanfører jobbet. Australien er for øjeblikket i Sydafrika for at spille en såkaldt testkamp og tv-billeder har afsløret, hvordan Cameron Bancroft ved hjælp af et stykke tape forsøger at sabotere bolden, så det giver australierne en fordel. I en gentleman-sport som kricket er det et uhørt forsøg på snyd, og blamagen er så stor for Australien, at landets premierminister Malcolm Turnbull har udtrykt sin skuffelse over landsholdet.

»Jeg er chokeret og stærkt skuffet over nyhederne fra Sydafrika«, siger Turnbull ifølge BBC. Australiens kaptajn Steve Smith og vicekaptajn David Warner er som følge af skandalen sat fra bestillingen, men de spiller videre som menige på holdet i resten af testen. Smith må dog sidde over i den sidste test mod Sydafrika, for Det Internationale Kricketforbund har givet ham karantæne i en kamp som følge af affæren.

Skiskydning: Ved World Cup-finalen i russiske Tjumen blev massestarten over 15 km vundet af lokalmatadoren Maxim Zwetkow. Han var knap tre sekunder foran Erlend Bjöntegaard, mens endnu en nordmand, Johannes Thingnes Bö, blev nr. 3. Superstjernen Martin Fourcade skuffede og blev nr. 19. Det var første gang i denne sæson, franskmanden ikke kom på podiet i World Cup-sammenhæng, og han havde allerede inden løbet sikret sig World Cuppen.

Curling: VM-finalen i canadiske North Bay kommer til at stå mellem værtsnationens kvinder og Sveriges olympiske mestre. I den ene semifinale slog Canada rivalerne fra USA med 9-7, mens Sverige i den anden besejrede Rusland 7-6.

Tennis: 15-årige Clara Tauson vandt ITF junior-turneringen Perin Memorial i Kroatien med en sejr på 6-1, 6-2 over Victoriia Dema fra Ukraine.

Tennis: Thanasi Kokkinakis stod for den helt store sensation i Miami Open, da han ekspederede Roger Federer ud af turneringen i 2. runde. Australieren, der er nr. 175 på verdensranglisten, og som måtte gennem kvalifikationen, vandt 3-6, 6-3, 7-6. Ovenpå nederlaget, men uden sammenhæng til dette i øvrigt, meddelte Federer, at han springer grusklassikeren French Open over. Ligesom sidste år springer den schweiziske veteran grussæsonen helt over.

Basketball: Boston Celtics må undvære Kyrie Irving i seks uger, efter at stjernespilleren har gennemgået en operation i venstre knæ.