Lige nu er Christian Eriksen bedste midtbanespiller i Europa

Fodbold: Det er som bekendt ikke kun på det danske herrelandshold i fodbold, at Christian Eriksen er vital for kvaliteten og størrelsen af sejrene. Også i sin klub Tottenham Hotspurs, er den 26-årige fynbo højt skattet - og med god grund. Det velansete CIES Football Observatory har netop samlet data fra de seneste tre måneder i de fem største europæiske ligaer, og her rangerer Christian Eriksen som den bedste boks-til-boks midtbanespiller foran stjerner som Kevin de Bruyne og Ilkay Gündogan. Eriksen får en sammenlagt score på 89,9 ud af 100 på skalaen, hvor CIES kigger på alt fra duelspil i forsvaret, til hvor chanceskabende man er i angrebsspillet.

Sammenligner man på tværs af positioner, er det kun Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos og Napoli-forsvareren Kalidou Koulibaly, som overgår danskeren.

Fodbold: Det bliver på dansk græs, at størstedelen af kampene til sommerens fodbold VM bliver afviklet. Den danske frøvirksomhed DLF er nemlig for tredje verdensmesterskab i træk blevet udvalgt til at sørge for, at græsset er perfekt på otte ud af de 12 stadioner, hvor der vil blive spillet kampe. De skal ligeledes sikre, at træningsbanerne lever op til de høje standarder, som FIFA stiller. Ruslands geografiske størrelse betyder, at det ikke altid har været lige let.

»Produktspecialister fra DLF har besøgt flere af banerne og rådgivet lokale groundsmen omkring græsvalget under de meget varierende klimaforhold. De spænder fra mild subtropisk klima i Sotji ved Sortehavet til iskold indenlands klima længere mod nord på det store kontinent«, siger Søren Halby, salgs- og marketingsdirektør i DLF, i en pressemeddelelse.

Foto: Jae C. Hong/AP Eun-Hee Ji, of South Korea, celebrates after winning the Kia Classic LPGA golf tournament, Sunday, March 25, 2018, in Carlsbad, Calif. (AP Photo/Jae C. Hong)

Golf: Sydkoreaneren Eun-Hee Ji fandt præcisionen frem i rette tid, da hun blev presset på sidste runde af LPGA Tourens Det forspring på fire slag, hun begyndte dagen med, var skrumpet til bare et enkelt, da Eun-Hee Ji stod ved teestedet til 14 hul og tog sit 7-jern op af tasken. Det var den rigtige beslutning, for bolden hoppede en enkelt gang, da første slag ramte green, og trillede derefter i hullet. Det hole-in-one bragte føringen tilbage på tre slag, så der var råd til at sætte et enkelt over styr i forhold til amerikanerne Cristie Kerr og Lizette Salas undervejs mod klubhuset. Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz var blandt de spillere, der delte placeringen som nr. 65.

Basketball: Det kan godt være, at LeBron James er 33 år, men han er stadig suveræn på en basketballbane. 37 point, 10 rebounds samt 8 assister blev det til for LeBron James, da hans hold, Cleveland Cavaliers, slog Brooklyn Nets. Ifølge Reuters var 427. gang i karrieren, at basketballprofilen scorede 30 point eller mere i en kamp. LeBron James passerede 2.000 point i sæsonen for 10. gang i karrieren og understreger sin fremtidige legendestatus, da det tidligere er Karl 'The Mailman' Malone og Michael 'Air' Jordan, der har præsteret det.

Tennis: 21 år efter, at hun første gang spillede turneringen i Key Biscayne, havde Venus Williams stadig masser af energi til at juble, da hun havde slået hollænderen Kiki Bertens i 3 runde af turneringen i Miami. 5-7, 6-3, 7-5 blev resultatet af maratonmatchen, som Venus Williams vandt, selv om hun satte en 5-0-føring over styr i første sæt og var bagud 3-5 i tredje. Den 37-årige amerikanerne møder i næste runde den forsvarende mester, Johanna Konta, der avancerede noget lettere med 6-2, 6-1 over belgiske Elise Mertens.