Caroline Wozniacki til tops: Nu er hun verdens mest indflydelsesrige sportskvinde Det blev til en fornem placering for den danske tennisstjerne, da det amerikanske erhvervsmagasin Forbes for nylig præsenterede listen over de mest indflydelsesrige kvinder i international sport

Top 10 Forbes 2018-liste 1. Fatma Samba Diouf Samoura - Generalsekretær i FIFA 2. Lydia Nsekera - medlem af FIFA og IOC 3. Florence Hardouin - Generaldirektør i Frankrigs fodboldforbund og medlem af UEFA's eksekutivkomité 4. Angela Dong - Vicepræsident i Nike 5. Marina Granovskaia - Direktør i Chelsea 6. Barbara Slater - Direktør i BBC Sport 7. Moya Dodd - Medlem af FIFA's eksekutivkomité og det asiatiske fodboldforbund 8. Caroline Wozniacki - tennisspiller 9. Nita Ambani - Ejer af Mumbai Indians (cricket-hold, red.) 10. Claire Williams - Kommerciel direktør for Formel 1-holdet Williams Kilde: www.forbes.com Vis mere

For selv om den danske tennisstjerne ikke indtager førstepladsen over verdens mest indflydelsesrige kvinder i international sport, er hun med en placering som nummer otte den højst rangerende aktive atlet på listen.

»Wow. Tak, Forbes for at kåre mig til den 8. mest indflydelsesrige kvinde i sport, og den mest indflydelsesrige atlet! Hvilken ære!«, skriver Caroline Wozniacki, der ligger nummer to på tennissportens verdensrangliste, på sin Twitter-profil.

Wow. Thank you @Forbes for naming me the 8th most influential woman in sports and 1st athlete! What an honor! pic.twitter.com/yjdAtZSSWk — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 30. marts 2018

De syv kvinder foran Caroline Wozniacki på det amerikanske erhvervsmagasin Forbes 2018-liste, der for nyligt blev offentliggjort, har alle ledende stillinger i de største sportsforbund eller klubber i verden.

Øverst på listen er generalsekretær i det internationale fodboldforbund (FIFA), Fatma Samba Diouf Samoura. Hun er fra Senegal og den første kvinde til nogensinde at sidde på posten.

Andenpladsen indtaget af Lydia Nsekera fra det central-afrikanske land Burundi. Hun er både medlem af FIFA og Den Internationale Olympiske Komité, hvor hun er anerkendt for at øge fokus på ligestillingsudfordringer i sportens verden.

Medieomtale og socialt engagement

Især fire kriterier har været afgørende for, hvilke kandidater der kunne gøre sig fortjent til en plads på listen. Det drejer sig om kvindernes sociale indflydelse gennem sporten, indflydelsens rækkevidde og tilstedeværelse i medierne samt deres økonomiske indtjening gennem sporten.

I Caroline Wozniackis tilfælde blev der blandt andet lagt vægt på hendes placering som nummer to på verdensranglisten, og hendes indtjening på 7,5 millioner dollar sidste år. Et beløb, der kan ses i relation til tennisstjernens fremtrædende rolle i kampen for ligeløn mellem mænd og kvinder i sportsverdenen.

»Jeg mener generelt, at ligestilling bør være normen nu om dage. Det handler ikke kun om kvinders ret til at stå op for dem selv, men det er også vigtigt, at mændene vil tage kampen sammen med os«, siger hun i en video om udfordringer med højere lønninger til mandlige atleter end kvindelige.

Nadia Nadim er med på listen

Forbes' liste tæller i alt 25 kvinder i alderen 24 til 63 år fra 19 forskellige lande. Og ud over Caroline Wozniacki er også den danske landsholdsangriber Nadia Nadim blevet vurderet til at være en af verdens mest indflydelsesrige sportsudøvere.

Den 30-årige Nadim indtager listens 20. plads og fremhæves blandt andet for at være den første dansker med indvandrerbaggrund til at spille en landskamp, samt historien om hendes flugt fra Afghanistan, efter at Taleban henrettede hendes far.