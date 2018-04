Statistikken afslører: Brøndby står stærkest inden mesterskabsspil Brøndby har taget 21 ud af 30 mulige point mod de fem andre top-6-hold. FCK har til sammenligning opnået syv og skal nu vise, at holdet har rykket sig tilpas til at nå Europa.

Den første spillerunde efter grundspillets afslutning gjorde ikke meget for at højne spændingen i de to nedrykningspuljer. AGF øgede afstanden til fire point ned til Silkeborg på tredjepladsen i pulje 1, da holdet vandt 3-1 i Hobro på et hattrick af Tobias Sana, mens Silkeborg lørdag noget overraskende tabte 2-3 hjemme til FC Helsingør.

Fakta Topholdenes interne dueller Brøndby: 21 point mod top seks-holdene og eneste hold, der kun har tabt et opgør. BIF har dog kun vundet en ud af fire kampe mod AC Horsens og AaB

FC Midtjylland: 19 point mod top seks-holdene. FCM gjorde rent bord mod AaB og AC Horsens, men fik færre point mod top tre-holdene end både Brøndby og FCN.

FC Nordsjælland: 18 point mod top seks-holdene. FC Nordsjælland var gode mod BIF, FCM og FCK i grundspillet, men tabte også en del flere point mod hold uden for top seks.

FC København: Syv point mod top seks-hold er ikke vanlig FCK-standard. De danske mestre går dog ind til mesterskabsspillet som Superligaens mest formstærke hold. Vis mere

Pulje 2 ser ud til at have endnu mindre spænding, da OB stadig har otte point og en kamp i hånden ned til Randers på tredjepladsen efter Randers’ sejr over Lyngby.

Derfor må de fleste Superliga-følgeres opmærksomhed rette sig mod et mesterskabsspil, der over de kommende ti runder netop ser ud til at få den spænding, der manglede i sidste års titelkamp og denne sæsons nedrykningsspil.

Bliver top-6-holdenes indbyrdes opgør i grundspillet en rettesnor for mesterskabsspillet, kommer Brøndby-spillere, -trænere og -fans til at feste til den helt store guldmedalje 21. maj, når sidste spillerunde afvikles.

Brøndby er nemlig det hold blandt Danmarks p.t. seks stærkeste, der har klaret sig bedst mod de andre topklubber hidtil i denne Superliga-sæson. Brøndby har hentet 21 ud af 30 mulige point mod FC Midtjylland, FC Nordsjælland, FCK, AaB og AC Horsens.

Som den eneste af de klubber kan Brøndby endda bryste sig af kun at have gået fra banen som taber en enkelt gang mod andre top seks-hold. Det var 23. juli i Farum, hvor FC Nordsjælland vandt 3-2.

Foto: Jens Dresling FCK hentede kun syv point mod de andre top seks-hold i grundspillet. Men i øjeblikket er de danske mestre Superligaens mest formstærke hold med fem sejre i træk. Foto: Jens Dresling

Forskellen på Brøndby og FC Midtjylland samt FC Nordsjælland er ligesom i selve Superliga-tabellen dog ikke alverden, når man kigger på top-6-holdenes præstationer mod hinanden. FC Midtjylland har hentet 19 ud af de mulige 30 point mod deltagerne i mesterskabsspillet, mens FC Nordsjælland står noteret for 18 point.

Sammenligner man Brøndby og FC Midtjylland, er det bemærkelsesværdigt, hvor forskelligt de to tophold har indtjent deres point. Brøndby har kun smidt point mod top-4-holdene i den før omtalte udekamp mod FC Nordsjælland, da BIF både formåede at vinde på ude- og hjemmebane mod FC Midtjylland og FC København.

15 af Brøndbys 21 point mod top-6-holdene er dermed kommet mod ligaens fire bedste mandskaber, mens man har haft større problemer mod AaB og AC Horsens, hvor det kun er blevet til en sejr i fire opgør.

FC Midtjylland har hentet syv point mod ligaens fire bedste hold via sejr hjemme og uafgjort ude mod FC Nordsjælland, mens man vandt hjemme og tabte ude mod FC København. I modsætning til Brøndby har FC Midtjylland dog ikke haft samme problemer mod AaB og AC Horsens, som midtjyderne slog både ude og hjemme.

Målt op mod top-4-holdene står FC Nordsjælland faktisk stærkere end FC Midtjylland, da det unge Farum-hold har hentet ti point. Nordsjælland har dog tabt langt flere point til holdene uden for top-6 end både FC Midtjylland og Brøndby, hvilket forklarer afstanden på ti point op til de to guldkandidater.

Mandag aften går FC Nordsjælland ind i Parken til første opgør mod FC København, siden Kasper Hjulmands mandskab spillede de danske mestre ud af samme græs i december.

Siden har FCK dog udviklet sig til Superligaens mest formstærke hold, der har vundet fem kampe i træk. Bliver det til seks, er FCK lige pludselig kun tre point efter FCN og den tredjeplads, som giver en plads i Europa League-kvalifikationen. FCK’s sejrsstime er dog kommet mod hold fra Superligaens nederste halvdel.

FCK’s sæson under vanligt niveau afspejles særligt i de hidtidige kampe mod de andre top-6-hold, hvor det er blevet til syv point.

Foruden FCK-FCN spiller Brøndby mandag ude mod AaB. FCM må vente til tirsdag med deres kamp mod Horsens.