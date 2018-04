Danskers grinagtige selvmål koster Rosenborg sejren

Fodbold: Trods uafgjort i fire af de seks kampe blev oprykningskampen i 1. division yderligere intensiveret. Topholdet Vendsyssel spillede efter et rødt kort til Kristian Riis 0-0 mod Fremad Amager, og Vejle på andenpladsen spillede uafgjort for femte gang i træk, da det blev 1-1 ude mod HB Køge. Dermed kom Viborg med 2-0 over FC Roskilde og Esbjerg med 5-2 over Nykøbing FC to skridt tættere toppen, hvor Thisted mistede point med 1-1 ude mod bundholdet Skive. Fredericia spillede 1-1 hjemme mod det andet hold under nedrykningsstregen, Brabrand.

Håndbold: Efter den sensationelle sejr over Veszprem skal Skjern i Champions League-kvartfinalen møde franske Nantes, der eliminerede Meshkov Brest fra Hviderusland. »Der er tre franske hold blandt de sidste otte, og det siger noget om, hvor stærk den franske liga og særligt toppen er«, siger Skjerns træner, Ole Nørgaard, til Ritzau. »Nantes er et klassehold med masser af klassespillere. Men man må forvente at møde det ypperste, når man kommer så langt i turneringen. Det er et komplet hold med masser af fysik og også individualister og landsholdsspillere på flere pladser«, påpeger Ole Nørgaard.

Fodbold: Efter 1-3 på hjemmebane mod Tottenham erkender Chelseatræner Antonio Conte, at fjerdepladsen og dermed direkte Champions League-kvalifikation er langt væk. Tottenham vandt for første gang siden 1990 på Stamford Bridge og er 8 point for Chelsea. »Vi må være realistiske at sige, at holdene over os har fart på, og vi forspildte en god chance for at reducere gabet op til Tottenham«, erkendte Antonio Conte.

Tennis: Amerikaneren John Isner sikrede sig karrierens største sejr, da han i finalen i Miami Open besejrede den 20-årige tysker Alexander Zverev 6-7, 6-4, 6-4. Den 208 centimeter høje 14.-seedede serveekspert havde inden turneringen vundet blot én kamp i årets første seks turneringer, men nu avancerer han 8 pladser på verdensranglisten og tangerer som nummer 9 sin hidtil bedste placering fra 2012.

Ishockey: NHL-klubben Washington Capitals med Lars Eller sikrede for tredje år i træk førstepladsen i Metropolitan Division efter en udesejr på 3-1 over Pittsburgh Penguins.