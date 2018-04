Talentet, AGF ikke kunne bruge, scorer i ligadebut for Wolverhampton

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Nyk. F.-København (k) 20.30 Ishockey: Rungsted-Herning 02.00 NBA: Oklahoma-Golden State TV3+ 20.45 Fodbold: Juventus-Real Madrid TV3 Sport 18.00 Fodbold: Horsens-FC Midtjylland 20.45 Fodbold: Sevilla-Bayern München 01.05 Ishockey: Columbus-Detroit TV3 Max 18.30 Fodbold: Atalanta-Sampdoria Eurosport 08.30 Snooker: China Open 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt 17.30 Curling: VM, Sydkorea-Canada (m) Eurosport 2 13.15 Snooker: China Open 18.30 Fodbold: Udinese-Fiorentina Vis mere

Fodbold: 10 måneder efter ikke at have fået forlænget sin kontrakt med AGF fik Oskar Buur sin første kamp i den engelske Championship - og reddede med et hovedstødsmål det ene point til topholdet Wolverhampton. 20-årige Oskar Buur har imponeret som forsvarsspiller på Wolverhamptons U23-hold og spillet en enkelt førsteholdskamp i ligacuppen, men i aftenens ligakamp mod Hull kom Buur på banen i de sidste 20 minutter og scorede 13 minutter senere til resultatet 2-2, så Wolverhampton er 11 point foran Fulham på tredjepladsen.

Sejlsport: Efter en fuldstændig vanvittig start på deres første stævne sammen var OL-guldvinderen fra 2008 Jonas Warrer og hans 20 år yngre Jakob Precht Jensen mere menneskelige på andendagen af Trofeo Princesa Sofia på Mallorca. Warrer/Precht vandt deres første to sejladser i 49'er, hvor de 91 både er delt i tre felter. Efter 6 sejladser er danskerne på en samlet 4.-plads med placeringerne 1-1-10-3-4-16. Bedste placering blamndt de 22 danske både ved stævnet har Ida Marie Baad/Maria Thusgaard i 49'erFX, hvor de med en stabil serie som 1-2-8-2-5-6 er på 2.-pladsen. OL-bronzevinderen Anne Marie Rindom er nummer 4 i Laser Radial, og så er Sebastian Fleischer i en ekstremt tæt felt i RS:X nummer 10, men med 9 point for placeringerne 3-3-3-6 er han 1 point efter 4.-pladsen, der indehaves af en af de fire kinesere i top-10.

Håndbold: Med 22-20 over Randers HK vandt Team Esbjerg den tredje kamp i træk i kvindernes DM-slutspil og har dermed kurs mod en semifinale sammen med København, der vandt 23-22 over mestrene fra Nykøbing Falster.

Bordtennis: Når Jonathan Groth sidst i denne måned skal spille hold-VM i Halmstad, er det som nummer 18 på verdensranglisten. Resultaterne ved to World Tour-turneringer i marts har givet Jonathan Groth en fremgang på 8 pladser, så han nu indtager sin højeste placering nogen sinde. Til hold-VM har Linus Mernsten udtaget Groth, tilbagevendte Michael Maze, den danske mester Anders Lind, Tobias Rasmussen og Mikkel Hindersson til kampene i 2. division mod Chile, Ukraine, Thailand, Holland og Canada.

Cykling: For anden dag i træk blev Julian Alaphilippe (Quick-Step) etapevinder i Baskerlandet Rundt, da han lige som i går spurtbesejrede sloveneren Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo).

Fodbold: Sergio Agüero blev hjemme i Manchester, da City tog den korte tur til Liverpool for at spille onsdagens Champions League-kvartfinale. »Han har været skadet i tre uger og er stadig ikke fit«, siger Manchester Citys manager, Josep Guardiola, på et pressemøde om sin argentinske angriber, der i denne sæon har scoret 30 mål i 37 kampe.

Fodbold: Werder Bremen har gjort Florian Kohfeldt som permanent træner, efter han i oktober overtog et kriseramt bundbold, der siden har fået 31 point i 18 Bundesligakampe.

Fodbold: AC Horsens har fundet afløseren for målmanden Jesse Joronen, der næste sæson skifter til FC København. Matej Delac skifter på en fri transfer fra Chelsea, hvor han har været på kontrakt siden 2009, men har været lejet ud til otte klubber i otte forskellige lande! Sidste sæson spillede den 25-årige kroat 28 kampe for Excel Mouscron i del bedste belgiske række.

Foto: Jens Meyer/AP Ole Einar Bjørndalen vandt sin sidste VM-medalje i 2017 ved VM i Østrig.

Skiskydning: Legendariske Ole Einar Bjørndalen stopper efter en karriere på 25 år. Den 44-årige nordmand har 8 OL-guldmedaljer og 20 VM-guldmedaljer på et bugnende cv uden sidestykke i sporten med ski og gevær. »Jeg tog beslutningen endegyldigt i påsken. Den har ligget og luret hele vinteren, og folk i mit sundhedsteam har givet udtryk for, at de mener, at det er bedst at stoppe nu«, siger Bjørndalen, der tillige har vundet World Cuppen 6 gange.

Olympisk: Syv nationer fra tre forskellige kontinenter har vist interesse for at blive arrangør af vinter-OL i 2026, oplyser IOC, Den Internationale Olympiske Komité. Det drejer sig om Østrig (Graz), Sverige (Stockholm), Italien (Cortina d'Ampezzo/Torino/Milano), Schweiz (Sion), Tyrkiet (Erzurum), Japan (Sapporo) og Canada (Calgary). Valget af værtsby sker i september 2019.