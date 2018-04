Læserne mod redaktøren: Jævnbyrdig runde uden nye finalister Vind to landskampbilletter ved at være god til at tippe.

3-2 til FC Midtjylland over FC København reddede lidt af æren for redaktøren i seneste udgave af tipskonkurrencen mod læserne, men i en tæt runde blev det alligevel til nederlag.

Læserne mod redaktøren Stillingen Foreløbige finalister 9 point: Henrik Gudmandsen, Saksild 9 point: Christian Hjorth, Brønshøj Øvrige 8 point: Peter Frandsen, Frederiksberg 8 point: Hans Skaanning, Rødovre 7 point: Ole Porst Andersen, Ikast 7 point: Torben Kristiansen, Hornbæk 7 point: Per S. Sørensen, Allerød 7 point: Mads Larsen, Bjert 6 point: Benny Normind, Farum 6 point: Karsten Larsen, Hillerød 6 point: Flemming Astrup, Brønshøj 6 point: Thomas Lund Larsen, Rask Mølle 6 point: Jan Birch, Rødovre 5 point: Niels Mathiesen, Ballerup 5 point Jacob Jørgensen, Ringkøbing 5 point: Holger Hautopp, Smørum 5 point: Palle Nielsen, Skive 5 point: Arne Kyhnauv, København S 5 point: Carsten Nielsen, Roskilde 5 point: Carsten Andersen, Aarhus 5 point: Kristian Koch Enstrøm, København 4 point: Jørn Kehlet, Varde 4 point: Ernst Nielsen, Odense NV 4 point: Janus Ravn Eriksen, Haderslev Redaktøren Runde 28: 6 point Runde 26: 4 point Runde 25: 3 point Runde 24: 6 point Runde 23: 7 point Runde 22: 7 point Runde 21: 6 point Runde 20: 5 point Vis mere

Ole Porst Andersen og Torben Kristiansen opnåede begge 7 point som ugevindere, men det var for lidt til at nå pladserne i finalen om to landskampbilletter. Den mulighed ligger foreløbig hos deltagere fra Saksild og Brønshøj.

Tre nye deltagere gør forsøget på at opnå de mindst 9 point, der skal til - vel at mærke under forudsætning af, at pointene også rækker til sejr over redaktøren. De udtrukne er

Klaus Baggers, København K

Ejnar Bo Pedersen, Odense

Torben Seye jensen, Holbæk

Det giver stadig 3 point at ramme det præcise resultat og 1 point, hvis det ’kun’ er udfaldet, der er forudset.

Vil du være med, så skriv til tips@pol.dk.

I hver runde udtrækkes tre deltagere.