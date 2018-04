Barcelona rejser sig efter kollaps i Champions League

Fodbold: Der bliver sat sæsonrekord på Brøndby Stadion og for Superligaen søndag eftermiddag, når formentlig omkring 26.000 fylder tribunerne til det store opgør mod FC København. Det hidtil højeste tilskuertal til en hjemmekamp i denne sæson er 21.169, til sæsonens første Brøndby-FCK-møde. Der var 24.446 i Parken, da Brøndby vandt i november. FCK-spillerne trænede foran 1.000 i Parken lørdag formiddag. Som en del af den straf, FCK blev idømt efter tilskueruroligheder på Brøndby Stadion i august, er der intet tribuneafsnit til gæsterne.

Fodbold: FCK-angriberen Federico Santander har været en usikker deltager i søndagens storkøbenhavnske derby mod Brøndby, siden han måtte udgå med en skade i mandags mod FC Midtjylland. Lørdag meddeler FCK-manager Ståle Solbakken, at den formstærke angriber fra Paraguay er tilstrækkeligt klar til at få en rolle i søndagens rivalopgør. »Ja, så må vi se, hvor meget han kan klare at spille, men han er i truppen. Det er ikke en ny skade, det er nogle eftervirkninger af den store operation, han gennemgik i benet i efteråret«, siger Ståle Solbakken til FCK's hjemmeside.

Håndbold: Fredag aften tabte FC Barcelonas mænd en ligakamp for første gang i næsten fem år. Efter 146 ligakampe uden nederlag måtte den spanske storklub på hjemmebane se sig besejret med 28-29 af lokalrivalen Granollers. Barcelonas seneste liganederlag var 18. maj 2013, hvor La Rioja dengang vandt 33-31. Barcelonas seneste hjemmebanenederlag er et år ældre.

Ishockey: Herning-kaptajn Daniel Nielsen forlanger, at spillerne i den midtjyske klub skal ramme et højere niveau, hvis de skal kunne svare tilbage på Aalborgs 4-1-sejr i Herning fredag aften i den første DM-finale. Det siger den mangeårige landsholdsspiller til Herning Folkeblad. »Det er sådan set over hele linjen, at det ikke var godt nok. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i, og jeg er sikker på, at vi også har mere at komme med. Aalborg var skarpe i alt, hvad de foretog sig, og vi skal forbedre os markant«, siger Daniel Nielsen til avisen.

Håndbold: Bjerringbro-Silkeborg (BSV) får gavn af tre unge spillere i førsteholdstruppen i næste sæson. BSV har skrevet kontrakt med U18-spillerne Kasper Knudsen, Christian Holm og Jens Dolberg, der alle tre har fået deres håndboldopdragelse i Silkeborg-Voel KFUM. Jens Dolberg er fætter til fodboldspilleren Kasper Dolberg.

Foto: John Woods/AP Nikolaj Ehlers fra Winnipeg Jets (tv.) fester med holdkammeraterne, og tilskuerne, efter en god start på NHL-playoffs mod Minnesota Wild.

Nikolaj Ehlers fra Winnipeg Jets (tv.) fester med holdkammeraterne, og tilskuerne, efter en god start på NHL-playoffs mod Minnesota Wild. Foto: John Woods/AP

Ishockey: Natten til lørdag vandt Winnipeg Jets for anden gang i klubbens historie en kamp i NHL's slutspil. Akkurat som i klubbens første slutspilssejr to dage tidligere kom Nikolaj Ehlers på pointtavlen, da nordjyden assisterede sit holds sidste mål i 4-1-sejren på hjemmebane over Minnesota Wild. Med cirka to minutter tilbage derscorede sikkert. »Vi spillede okay, og vi tog et kæmpe skridt med sejren. Nu skal vi tage flere skridt«, siger danskeren ifølge nhl.com.

NFL: Dallas Cowboys har fredag fritstillet en af holdets seneste mange års allerstørste stjerner. Den 29-årige receiver Dez Bryant er således en færdig mand i Cowboys efter otte sæsoner i klubben. I knap et årti har Dez Bryant været en af de mest prominente receivere i NFL. De seneste sæsoner har han dog også vist tegn på, at han ikke helt besidder fordums styrke. Og derfor, samt for at få luft i holdets lønloft, har Cowboys altså valgt at vinke farvel til den offensive profil.