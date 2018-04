Dansk angriber scorer klassemål

Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.25 Cykling: Amstel Gold Race (k) 14.40 Cykling: Amstel Gold Race (m) 17.35 Ishockey: Aalborg-Herning, 2. DM-finale 20.15 HåndboldMatchen: GOG-KIF Kolding København (m) 22.15 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 16.00 Fodbold: Brøndby-FCK, SL-mesterskabsspil TV3 Sport 13.45 Fodbold: Vendsyssel-Vejle, 1. div. 16.00 Fodbold: Celtic-Rangers, pokalsemifinale 18.00 Fodbold: Juventus-Sampdoria, Serie A 20.45 Fodbold: Lazio-Roma, Serie A 22.45 Motorsport: Nascar, Food City 500 01.35 Ishockey: Washington-Columbus, NHL-playoffs TV3 Max 12.00 Fodbold: OB-Randers FC, SL-gruppespil 14.30 Fodbold: Newcastle-Arsenal, PL 17.00 Fodbold: Man. U.-WBA, PL 21.00 Fodbold: PSG-Monaco, Ligue 1 Canal9 12.00 Fodbold: Eibar-Alavés, La Liga 15.00 Fodbold: Milan-Napoli, Serie A 17.00 Fodbold: FCN-FCM, SL-mesterskabsspil Eurosport 13.00Superbike: Spaniens GP 14.45 Cykling: Amstel Gold Race 17.30 Cykling: Coupe de France 22.00 Fodbold: Kansas-Seattle, MLS Eurosport 2 13.30 Fodbold: AaB-AC Horsens, SL-mesterskabsspil 16.15 Fodbold: Atlético-Levante, La Liga 18.30 Fodbold: Getafe-Espanyol, La Liga 20.45 Fodbold: Málaga-Real Madrid, La Liga Vis mere

Fodbold: Efter en mindre god indledning på foråret er landsholdsangriberen Nicolai Jørgensen igen i målhumør. Sidste uges pletskud mod Twente blev søndag fulgt op af en akrobatisk scoring i hjemmekampen mod Utrecht i den bedste hollandske række. I opgøret 7. minut sendte danskeren sit hold på vinderkurs, da han tæt under mål leverede en mellemting mellem et saksespark og en flugter og skabte vild jubel blandt de 47.500 tilskuere på De Kuip. Feyenoord vandt opgøret 3-1 og cementerede 4.-pladsen i Eredivisie.

Fodbold: Alexandre Lacazette bragte Arsenal foran i Newcastle, men den store London-klub måtte alligevel rejse hjem fra det nordøstlige England med et nederlag. Ayoze Perez udlignede efter en halv times spil, mens Matt Ritchie sikrede Newcatsle den fjerde sejr på stribe midt i 2. halvleg.

Formel 1: Kevin Magnussen (Haas) sluttede som nr. 10 i Kinas grandprix i Shanghai, men udtrykker utilfredshed. Han burde have scoret mere end det ene point, siger han, og giver safety car skylden. »Hvis ikke safetycaren havde været der, så tror jeg, at jeg var blevet nummer otte og havde fået flere point«, siger han til TV3+. Haas-chef Günther Steiner ærgrer sig også over løbets udvikling. »Det ødelagde åbenlyst vores ræs, da der kom safety car på banen. Jeg tror, at vi var på vej mod at få Kevin på syvendepladsen og Grosjean ind som nummer otte eller ni«, siger Steiner ifølge Haas' hjemmeside. Magnussen har scoret 11 VM-point i indeværende sæson tre løb.

Commonwealth Games: Legene i Gold Coast i Australien sluttede på dramatisk facon, da favoritten i mændenes maratonløb, skotten Callum Hawkins, kollapsede 2 km fra målstregen, hvilket banede vej for, at Michael Shelley (Australien) kunne gentage sin triumf fra legene for fire år siden. Kollapset skabre forvirring. »Jeg var ikke helt sikker på, hvad der foregik. Jeg havde et par venner langs ruten, der fortalte at Callum var i vanskeligheder. De sagde, jeg skulle blive ved med at tro på det og fortsætte«, siger vinderen ifølge AP. Den kollapsede Hawkins blev kørt på hospitalet, hvor alarmen blev afblæst. »Der er på nuværende tidspunkt ikke grund til at frygte noget«, lyder det fra den skotske lejr.

Cykling: Jakob Fuglsang (Astana) regner ikke med Chris Froome til Tour de France. Danskeren siger til Ekstra Bladet, at han tvivler på, at der kommer en afklaring på Froomes dopingsag inden Touren indledes. »Hvis ikke der var en masse interesser, der skulle plejes rundt omkring, så var sagen formentlig for længst afgjort, men der er nok en hulens masse politik og en hulens masse penge involveret, og det komplicerer altid alting«, siger Fuglssang. »Det er min fornemmelse, at han ikke stiller til start i løbet, for sagen trækker åbenlyst ud. Det er meget mærkeligt, at det skal tage så lang tid, for hvis regler er brudt, så kan det vel ikke være så svært at træffe en beslutning«, siger Fuglsang. Froome afleverede en positiv dopingprøve under sidste års Vuelta a España.

Cykling: Den hollandske verdensmester Chantal Blaak (Boels Dolmans) sejrede i kvindernes udgave af den hollandske klassiker Amstel Gold Race. Den 28-årige sad i en udbrydergruppe og var hurtigst i spurten. Den er Blaaks første store klassikersejr. Lucinda Brand (Sunweb) sørgede for hollandsk dobbeltsejr foran og Australiens Amanda Spratt (Mitchelton).

Fodbold: Zlatan Ibrahimovic var på ny på pletten og blev matchvinder, da Los Angeles Galaxy sendt lørdag tog en smal 1-0-sejr ude over Chicago Fire i MLS. »Jeg føler, at jeg skulle have scoret yderligere to mål. Jeg brændte to store chancer, som jeg normalt ikke bør misse. Men det gjorde jeg i dag«, siger svenskeren ifølge Galaxys hjemmeside.