15-årig dansk tenniskomet får nederen efter to misbrugte matchbolde

Tennis: Det kun 15-årige stortalent Clara Tauson, der i december blev nummer 2 i Politikens kåring af Årets Fund i dansk idræt anno 2017, var fredag tæt på at slå verdens nummer 171 i en Fed Cup-kamp. Men danskeren missede to matchbolde og tabte derfor til Grækenlands Valentini Grammatikopoulou i tre sæt - 7-6, 6-7 og 0-6. »Jeg er super skuffet. Det bliver ikke meget tættere på, så det er vildt nederen, at jeg tabte den her kamp«, siger Clara Tauson, der er verdens nummer 729. Uanset om Danmark vinder over grækerne, skal Tauson og co. lørdag spille om oprykning til Europe/Africa Zone Group II – 4. division i kvindernes landsholdsturnering.

Tennis: Kongen af Monte Carlo og alverdens grusbaner pumper videre mod sin 11. titel ved den franske riviera. Rafael Nadals modstander i kvartfinalen, østrigeren Dominic Thiem (seedet 5), kom således først på pointtavlen midt i 2. sæt, men måtte give helt og aldeles fortabt. Nadal (seedet 1) vandt 6-0, 6-3. I semifinalen venter nu den stærke bulgarer Grigor Dimitrov (4), der måtte arbejde noget hårdere for en sejr på 6-4, 7-5 over belgieren David Goffin (6).

Fodbold: Den franske trænerlegende Arsène Wenger meddeler i dag på Arsenals hjemmeside, at han til sommer stopper i klubben, hvor han har været træner siden 1996.

»Efter grundig overvejelse og samtaler med klubben føler jeg, det er det rette tidspunkt for mig at træde tilbage på, når denne sæson slutter. Jeg er taknemmelig for, jeg har haft det privilegie at tjene klubben i så mange mindeværdige år«, siger den 68-årige franskmand.

»Jeg har styret klubben med fuld dedikation og integritet. Jeg vil takke staben, spillerne, ledelsen og de tilhængere, der gør den her klub så speciel. Jeg opfordrer vores fans til at stå bag holdet, så det kan slutte på toppen, og alle, der elsker Arsenal, til at tage sig af klubbens værdier«, siger han, før han afslutter med ordene:

»Min kærlighed og støtte for altid«.

Arsène Wenger har stået i spidsen for Arsenal i 1.192 kampe indtil videre. Afhængig af udfaldet i Europa League-semifinalerne mod Atletico Madrid de næste uger, bliver hans sidste kamp enten finalen i den turnering 16. maj eller 13. maj mod Huddersfield.

Badminton: Det bliver ikke til noget titelforsvar for to danske doubler, når EM i badminton starter næste uge i spanske Huelva. I dag har Kamilla Rytter Juhl og Carsten Mogensen nemlig meldt afbud til turneringen. Det betyder, at Kamilla Rytter Juhl ikke forsvarer sin titel i dame double sammen med makkeren Christinna Pedersen, og det samme gør sig gældende for de forsvarende europamestre i herredouble Carsten Mogensen og Mathias Boe. Afbuddet skyldes private årsager.

Fodbold: Når Fenerbahce og Besiktas tørner sammen, ender det ofte i dramatiske scener mellem de to rivaliserende Istanbul-klubber. Således også torsdag aften, hvor de to hold mødtes på Fenerbahces hjemmebane til returopgøret i den tyrkiske pokalsemifinale. Efter 57. minutter måtte dommeren aflyse kampen, da Besiktas' træner Senol Günes var faldet til jorden, efter han var blevet ramt i hovedet af en genstand kastet fra tribunerne. Træneren blev syet med fem sting, inden han blev fragtet til hospitalet, hvor han har tilbragt natten.

Episoden opstod, fordi Besiktas-spillerne var i skænderi med flere af Fenerbahces fans. Günes blev ramt, da han forsøgte at blande sig.

Kampen var allerede blevet afbrudt fem minutter i første halvleg, efter flere genstande var blevet kastet mod Besiktas' spillere. Ikke så overraskende, var portugisiske Pepe tidligere blevet smidt ud efter en grov tackling på en spiller fra Besiktas.

Det første semifinaleopgør på Besiktas' hjemmebane var endt 2-2. Da torsdagens kamp blev afbrudt var stillingen 0-0. Det er endnu uvist, hvad der videre skal ske.