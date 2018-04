Læserne mod redaktøren: Målrige løfter fra Langå Det er stadig muligt at melde sig til forårets tipskonkurrence.

Oven på en meget mager midtuge, hvor Jakob Sølvsten Fuglsang fra Åbyhøj og redaktøren delte sejren med sølle 4 point, fortsætter tipskonkurrencen med visse forventninger om masser af underholdning i Superligaens 31. spillerunde.

Læserne mod redaktøren Stillingen Foreløbige finalister 9 point: Henrik Gudmandsen, Saksild 9 point: Christian Hjorth, Brønshøj Øvrige 8 point: Torben Seye Jensen, Holbæk 8 point: Peter Frandsen, Frederiksberg 8 point: Hans Skaanning, Rødovre 7 point: Ole Porst Andersen, Ikast 7 point: Torben Kristiansen, Hornbæk 7 point: Per S. Sørensen, Allerød 7 point: Mads Larsen, Bjert 6 point: Ejnar Bo Pedersen, Odense 6 point: Benny Normind, Farum 6 point: Karsten Larsen, Hillerød 6 point: Flemming Astrup, Brønshøj 6 point: Thomas Lund Larsen, Rask Mølle 6 point: Jan Birch, Rødovre 5 point: Klaus Baggers, København K 5 point: Niels Mathiesen, Ballerup 5 point Jacob Jørgensen, Ringkøbing 5 point: Holger Hautopp, Smørum 5 point: Palle Nielsen, Skive 5 point: Arne Kyhnauv, København S 5 point: Carsten Nielsen, Roskilde 5 point: Carsten Andersen, Aarhus 5 point: Kristian Koch Enstrøm, København 4 point: Jakob Sølvsten Fuglsang, Åbyhøj 4 point: Jørn Kehlet, Varde 4 point: Ernst Nielsen, Odense NV 4 point: Janus Ravn Eriksen, Haderslev 3 point: Mads Larsen, Hillerød 3 point: Carsten Møgelgaard, Brønshøj Redaktøren Runde 30: 4 point Runde 29: 7 point Runde 28: 6 point Runde 26: 4 point Runde 25: 3 point Runde 24: 6 point Runde 23: 7 point Runde 22: 7 point Runde 21: 6 point Runde 20: 5 point Vis mere

I hvert fald stiller Arne Wang fra Langå os en særdeles målrig omgang i udsigt. Ifølge hans forudsigelser bliver der scoret mindst 3 mål i alle kampe og 30 i alt

Om det holder stik, kan kun de kommende døgns fodboldbegivenheder vise.

Rundens deltagere er

Peter Langer, Hillerød

Arne Wang, Langå

Peter Sæhl, Nibe

Hvis du mener, at du er god til at forudsige superligaresultater, kan du stadig melde dig til konkurrencen, hvor der er to landskampbilletter på højkant.

Opgaven er at forudsige det præcise resultat i alle kampe i en spillerunde. Det giver 3 point at ramme det præcise resultat, 1 point trods alt at gætte udfaldet - altså hjemmesejr, uafgjort eller udesejr.

De læsere, der for flest point i løbet af superligaforåret OG samtidig slår redaktøre, går til finalen med landskampbilletterne på højkant.

Foreløbig er det 9 point, der skal til.

Har du lyst til at deltage, skal du sende en mail med navn og adresse til tips@pol.dk.