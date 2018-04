Danske tenniskvinder rykker op i Fed Cuppen

Tennis: Efter det triste nederlag trods matchbolde i sin kamp mod Grækenland under Fed Cup-stævnet samme sted, rejste 15-årige Clara Tauson sig hurtigt, da Danmark lørdag mødte Israel. I den første singlekamp vandt Tauson 6-2, 6-1 over Vlada Ekshibarova. Dermed gav teenageren danskerne et god start, før holdkammeraten Karen Barrtiza skulle møde Julia Glushko i det efterfølgende opgør. Her fik israelerne dog udlignet til 1-1, da Glushko vandt 1-6, 7-5, 6-1. Doublekampen blev afgørende, og her vandt Maria Jespersen-Emilie Francati 6-3, 6-4 over søstrene Julia og Lina Gluschko. Dermed rykker det danske landshold op til Europe/Africa Zone Group I.

Tennis: Gruskongen Rafael Nadal er klar til at forsvare sin førsteplads på verdensranglisten, når der søndag spilles finale i Monte Carlo Masters. Lørdag vandt han efter hårdt arbejde i 1. sæt semifinalen over Grigor Dimitrov 6-4, 6-1. I finalen møder han enten tyske Alexander Zverev eller japaneren Kei Nishikori. Kun med endnu en titel i Monte Carlo – i så fald den 11. – vil Nadal bevare sin førsteplads foran Roger Federer i ATP-hierarkiet.

Foto: Christophe Ena/AP Rafael Nadal spillede ikke just fejlfrit lørdag mod Grigor Dimitrov, men hans niveau var rigeligt til at skaffe vej til endnu en finale i Monte Carlo Masters.

Fodbold: Brandur Hendriksson skifter fra Randers FC til FH i islandsk fodbold. Færingen har ikke kunnet komme tilbage i omdrejninger siden en korsbåndsskade, lyder det fra Randers FC. Brandur Hendriksson hed tidligere Brandur Olsen. Han gjorde sig mest bemærket i dansk fodbold, da han med et langskudsmål i den forlængede spilletid afgjorde pokalfinalen i 2015, da FC København besejrede FC Vestsjælland.

Fodbold: Forsvarsspilleren Mikkel Rask er i gang med sin sidste sæson som professionel fodboldspiller. Når superligasæsonen er ovre, går AGF-spilleren på fodboldpension, da hans krop ikke længere kan holde til at spille på topniveau. Det er smerter i ryggen, som får Mikkel Rask til at stille støvlerne på hylden, siger han ifølge AGF's hjemmeside. »Efter mine mange år i fodbold har jeg nu næsten hele tiden smerter i min ryg, der plager mig i stigende grad. Så også med tanke på, at jeg ikke er så ung mere, så lakker det under alle omstændigheder mod enden for mig«, siger Mikkel Rask.

Tennis: I Fed Cup-semifinalen mellem Tyskland og Tjekkiet i Stuttgart er det gæsterne, der har fået den bedste start. Petra Kvitova besejrede først Julia Görges 6-3, 6-2, hvorefter Karolina Pliskova vandt 7-5, 6-3 over Angelique Kerber. Duellen fortsætter søndag. Den anden semifinale i World Group står mellem Frankrig og USA.

Ishockey: Et sted i Aalborg ligger et parti af de guldhjelme, som danske ishockeymestre obligatorisk iklæder sig, når mesterskabet er hjemme. Hjelmene kunne være taget i brug fredag aften i Aalborg, men foran 5.000 tilskuere på hjemmebane tabte Aalborg Pirates med 2-3 til Herning Blue Fox i den fjerde DM-finale. Selv om en eventuel nordjysk guldfest er i aflysningsfare og i første omgang minimum er udskudt til søndag, fik Aalborg-spillerne trænerros efter fredagens finalenederlag. Det siger backen Jeppe Holmberg til Nordjyske.

»Vi fik stadig en god del ros, for vi har jo også leveret en virkelig stærk serie indtil nu, og vi var faktisk også tæt på at komme tilbage (i fredagens kamp, red.). Vi havde nogle chancer, der nærmest dansede på målstregen i de sidste minutter. Og jeg kan love dig for, at jeg også kan holde en fest søndag, hvis det skulle lykkes at blive mestre der«, siger Jeppe Holmberg.

Fodbold: Roy Bentley, der var anfører for Chelseas første mesterhold i 1955, døde fredag. Det oplyser den engelske klub. Han var den sidste spiller i live fra det hold, som repræsenterede England ved VM i 1950. Angriberen scorede 150 mål i 367 kampe for Chelsea, og han scorede ni mål i 12 landskampe. Roy Bentley blev 93 år.