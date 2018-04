Nicolai Jørgensen sparker Feyenoord til pokaltitel

Fodbold: Nicolai Jørgensen var med til at sikre Feyenoord den hollandske pokaltitel, da han scorede et enkelt mål i 3-0-sejren over AZ Alkmaar. Den danske landsholdsangriber indledte scoringen i kampens 28. minut, og stillingen 1-0 holdt sig frem til 2. halvleg, hvor Feyenoord endegyldigt afgjorde sagen. Først var det den gamle måltyv Robin van Persie, som øgede til 2-0, og i sidste minut slog Jens Toornstra sejren fast.

Motorsport: Christian Lundgaard har fået en forrygende start på tilværelsen i formel Renault Europa Cup, og efter en sejr på berømte Monza fører den 16-årige dansker nu mesterskabet. I foreløbig fire løb er det blevet til en 5. plads og derefter en 3.- en 2.- og nu en 1. plads. Dermed er Lundgaard i spidsen for mesterskabet med et forspring på fire point til kineseren Ye Yifei. Christian Lundgaard vandt sidste år to formel 4-mesterskaber, og han er tilknyttet Renaults ungdomsprogram.

Det var ventet, at den unge dansker kunne blande sig i kampen om at blive bedste debutant i et mesterskab med langt mere erfarne kørere, men talentet rækker foreløbig til mere. På de afsluttende omgange blev Lundgaard presset hårdt af Lorenzo Colombo, der var på hjemmebane, men den danske teenager holdt hovedet koldt og afviste alle angreb. 19. og 20. maj køres de to næste afdelinger i mesterskabet, og det foregår på Silverstone.

Fodbold: Manchester City understregede sin dominans i denne sæsons udgave af Premier League ved at knuse bundholdet Swansea med 5-0 og dermed nå 90 point. David Silva og Rahem Sterling havde gjort det til 2-0 efter 16 minutter, og efter pausen øgede Kevin de Bruyne, Bernardo Silva og Gabriel Jesus til slutresultatet. Swansea ligger akkurat over nedrykningsstregen, men det store nederlag gjorde ikke noget godt for holdets smålscore. I London-opgøret mellem Arsenal og West Ham scorede Alexandre Lacazette de to sidste mål, da Gunners slog West Ham 4-1.

Håndbold: THW Kiel, der blandt andet råder over de danske landsholdsspillere Niklas Landin og René Toft Hansen, får svært ved at nå Final 4 i Champions League-turneringen. I det første kvartfinaleopgør hjemme i Ostsee Halle tabte Kiel nemlig 28-29 til Vardar Skopje fra Makedonien.

Fodbold: Den traditionsrige FA Cup-finale i England bliver et opgør mellem storklubberne Manchester United og Chelsea. Efter Uniteds 2-1-sejr over Tottenham lørdag var det søndag Chelseas tur til at booke finalebilletten. Og den kom i hus via en 2-0-sejr over Southampton. Olivier Giroud og Alvaro Morata scorede for London-holdet efter pausen. Pierre-Emile Højbjerg var med hos Southampton, men den danske midtbane-spiller blev skiftet ud i det 63. minut.

Ishockey: Herning Blue Fox er for alvor tilbage i kampen om det danske mesterskab efter en 5-2-sejr hjemme over Aalborg Pirates. Dermed er nordjydernes føring i finaleserien, hvor der spilles bedste af syv kampe, skrumpet ind til 3-2. Efter en målløs 1. periode kom der gang i sagerne i 2. periode, hvor hjemmeholdet scorede tre gange og sendte Aalborg i knæ. Nordjyderne viste dog fin moral og reducerede til 3-2 inden Herning lukkede med opgøret med yderligere to scoringer. Aalborg har chancen for at vinde klubbens første mesterskab siden 1981 på tirsdag, hvor 6. finalekamp spilles.

Tennis: Med en sejr i to sæt over japaneren Keu Nishokori vandt Rafael Nadal for 11. gang grusturneringen Monte Carlo Masters. Den 31-årige spanier slog Nishokori i to sæt med de overbevisende cifre 6-3, 6-2. Nadal vandt turneringen første gang i 2005, og siden har han kun misset sejren tre gange.

Fodbold: De firedobbelte tyske mestre fra 1. FC Kaiserslautern er tæt på at rykke ned i 3. Bundesliga - tysk fodbolds 3. bedste række. I 31. spillerunde tabte Kaiserslautern hjemme 0-1 til Dynamo Dresden og med tre kampe tilbage har klubben 9 point op til redningen. Kaiserslautern var senest i Bundesligaen i sæsonen 2011-2012, og det 4. og seneste mesterskab blev vundet i 1998.

Atletik: Kenya dominerede det traditionsrige London Marathon og den stærke løbenation vandt hos både herrer og kvinder. Hos herrerne var Eliud Kipchoge hurtigst efter de 42,195 kilometer, som han gennemførte i tiden 2 timer, 4 minutter og 27 sekunder. Nr. 2 blev Tola Shura Kitata fra Etiopien, der var 33 sekunder langsommere end vindere. Den firedobbelte olympiske mester på 5. og 10.000 meter, briten Mo Farah, løb sig ind på 3. pladsen.

Hos kvinderne triumferede Vivian Cheruiyot i tiden 2 timer, 18 minutter og 31 sekunder. Som Mo Farah hos herrerne er Cheruiyot kendt fra de lange distancer på banen, og hun vandt guld på 5.000 meter ved OL i Rio de Janeiro. Den 33-årige atlet løb sit første maraton i netop London sidste år. Nr. 2 i år blev Cheruiyots landsmandinde Brigid Kosgei.