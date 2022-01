Stort interview med Danmarks bedste ishockeyspiller: Det brænder inde i Frans Nielsen. Måske får han aldrig slukket ilden

Frans Nielsen er Danmarks bedste ishockeyspiller nogensinde. Politiken fulgte ham under NHL-sæsonens 3 sidste arbejdsdage i Detroit. De viste, at han aldrig finder sig helt til rette med spotlyset, og at Boxen i Herning blev bygget for at forene ham og det VM, der kan blive hans sidste. Men mest af alt bekymringen om ikke at vinde noget, inden tiden løber ud.