Uheldig Liverpoolspiller går atter glip af en VM-slutrunde

Fodbold: Den knæskade, der tvang Alex Oxlade-Chamberlain fra banen efter et kvarters spil af Liverpools Champions League-semifinale mod AS Roma, bliver dyr for den 24-årige midtbanespiller. Liverpool oplyser dagen efter 5-2-sejren på twitter, at Oxlade-Chamberlain er færdig for denne sæson og dermed ikke kommer til at spille hverken en eventuel Champions League-finale eller sommerens VM-slutrunde i Rusland med England. Oxlade-Chamberlain, der skiftede fra Arsenal inden denne sæson, har spillet 32 landskampe og deltog ved EM-slutrunden i 2012, men gik også glip af VM-slutrunden i 2014 på grund af en skade, han pådrog sig i en opvarmningskamp.

Fodbold: Chelseas belgiske målmand, Thibaut Courtois, vil trække den tidligere landstræner Marc Wilmots i retten for ærekrænkende udtalelser. Wilmots har anklaget målmandens far, Thierry Courtois, for under EM-slutrunden i 2016 at have lækket Belgiens startopstilling til pressen.

Tennis: Novak Djokovic led endnu et skuffende nederlag, da den serbiske tidligere verdensetter kun fik en enkelt kamp i grusturneringen Barcelona Open. Verdens nummer 140, slovakken Martin Klizan, vandt 6-2, 1-6, 6-3 over Djokovic, der blandt andet i kraft af en pause på grund af en albueskade ikke har været i en kvartfinale siden Wimbledon.

Pernille Harder er indstillet til stor BBC-pris. Foto: Poulsen Lars

Fodbold: Pernille Harder er en af fem nominerede til BBC-prisen årets kvindelige fodbold-spiller. Den danske landsholdsanfører kæmper med Lucy Bronze (England), Sam Kerr (Australien), Dzenifer Marozsan (Tyskland) og Lieke Martens (Holland) om prisen. Harder er nomineret på grund af et 2017, hvor hun blev tysk mester og pokalvinder med Wolfsburg samt EM-sølvvinder med det danske landshold.

»Det er en ære (at blive nomineret). Det er sådan noget du arbejder hårdt for gennem hele karrieren, så jeg er virkelig glad for at være nomineret. Og 2017 var et rigtig godt år for mig«, siger Pernille Harder til BBC.

Cykling: Østrigeren Bernhard Eisel troede, at svimmelhed og hovedpine skyldtes pollenallergi, men da den 37-årige Dimension Data-rytter blev nærmere undersøgt fik han konstateret en hjerneblødning, der formentlig er en eftervirkning fra et styrt under etapeløbet Tirrono-Adriatico i marts. Eisel er blevet opereret og skal holde mindst seks ugers pause.

Tennis: Tre måneder efter Caroline Wozniacki skrev dansk idrætshistorie med sin sejr i Australian Open, bliver hun hyldet for præstationen på Københavns Rådhus. Det sker mandag 30. april, hvor Wozniacki i stil med andre store sportsstjerner modtages af overborgmester Frank Jensen (S). »Carolines triumf ved Australian Open er blandt de allerstørste præstationer i dansk idrætshistorie. Derfor glæder det Dansk Tennis Forbund at få mulighed for at hylde Caroline på behørig vis på Københavns Rådhus på linje med europamestrene i fodbold i 1992 og andre i samme kaliber«, siger tennisforbundets formand Henrik Thorsøe Pedersen i pressemeddelelsen.

Caroline Wozniacki er i Danmark i næste uge for at spille en opvisningskamp mod Venus Williams i Parken.

Håndbold: Stregspilleren Susan Thorsgaard skal ikke regne med meget spilletid i Odense. Træner Jan Pytlick siger til TV 2, at den tidligere landsholdsspiller nu blot er 4. valg på positionen efter Kathrine Heindahl, Kamilla Kristensen og nyindkøbte Sara Hald, og den tidligere landstræner siger til mediet, at Thorsgaard, der har kontrakt med klubben til 2019, gerne må finde en anden klub. Thorsgaard har spillet 131 landskampe - alle under Jan Pytlick.

Tennis: Caroline Wozniacki skal i 2. runde af WTA-turneringen i Istanbul torsdag møde Sara Errani. Italieneren er nr. 92 på verdensranglisten og i fire tidligere møder har danskeren vundet de tre af kampene.