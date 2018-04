VM i Danmark: Ishockeyformand undrer sig over, at rettigheder aldrig har været i udbud Henrik Bach Nielsen, formand for Danmarks Ishockey Union, stiller spørgsmål til nogle af IIHF’s metoder, men er glad for samarbejdet med forbundet og Infront.

Som bestyrelsesmedlem i Det Internationale Ishockeyforbund, IIHF, er Henrik Bach Nielsen en af verdens 13 mest magtfulde ishockeypolitikere.

Mens kritikere ser negativt på uigennemsigtigheden mellem IIHF og Infronts forhold, oplever Henrik Bach Nielsen Infront som en vigtig samarbejdspartner.

Hvorfor indgår det danske VM-selskab en aftale med Infront?

»Det går fremragende med billetsalget, men folk glemmer hurtigt, hvor kritiske de var for to år siden, da man ikke troede på, der skulle komme 300.000 betalende tilskuere. Derfor ville vi i DIU (Danmarks Ishockey Union, red.) godt udnytte Infronts ekspertise på området og have dem med som samarbejdspartner. Derudover gav Infront en underskudsgaranti på 1,5 millioner euro. Det var et rygstød, som sikrede DIU, at vi ikke splittede noget ad. Vi får deres erfaring, og de dækker os af i tilfælde af et underskud. Så må vi afgive 50 procent af overskuddet. Men vi havde brug for den sikkerhed. Når jeg kigger på Infront, ser jeg kun noget positivt. De har 15 års erfaring i at afholde VM. Vi står og skal gøre det for første gang. Vi har valgt dem og er ikke blevet tvunget til det«.

Men er der nogen VM-arrangører, som ikke har haft en form for aftale med dem historisk set?

»Det ved jeg ikke«.

Har du som IIHF-bestyrelsesmedlem indblik i forbundets aftale med Infront?

»Ja, det har jeg. Men jeg har ikke indblik i forhandlingerne. Når aftalen ligger klar, får jeg selvfølgelig indblik«.

Bliver Infront-aftalerne diskuteret i bestyrelsen, eller er det kun René Fasel og de tre vicepræsidenter, som gør det?

»De bliver lagt op til godkendelse, og det skal bestyrelsen så gøre. Men jeg tror ikke, det bliver diskuteret, om beløbet skal være 155 eller 185 millioner kr. Det er ikke noget, jeg kan huske i hvert fald«.

Adidas blev ikke spurgt

Bør man ikke gøre det som bestyrelsesmedlem i en af de organisationer, som arbejder for international ishockey?

»Fokus er ikke så meget på, hvad Infront gør eller tjener. Jeg havde heller ikke haft ondt i maven, hvis de lavede underskud«.

Hvorfor har IIHF’s rettigheder aldrig været sendt i udbud?

»Det har jeg personligt også undret mig over. Hvorfor i det mindste ikke høre, hvad andre kan? Det kan jeg ikke forstå, at man ikke har gjort. Det sagde jeg også, da vi indgik tøjaftalen med Nike. Hvorfor ikke smide det i udbud? Jeg ved ikke, om Adidas var interesseret. Men man kunne spørge dem. Man får testet markedet på den måde«.

Kender du værdien af et VM i ishockey målt i tv-rettigheder?

»Jeg har ingen anelse«.

Hvordan har du det med, at du som VM-vært står med hele den økonomiske risiko?

»Det har jeg det lidt specielt med. Jeg er glad for IIHF og Infront i det hele taget. Men har det specielt med, at vi skal betale et host fee (VM-afgift, red.) efter at have vundet buddet. Hvorfor skal jeg have en byrde ved at afholde VM? Allerede nu er det flot, at vi har solgt så mange billetter. Jeg kunne have stået med 70.000 solgte billetter og ikke 300.000. Så skulle jeg også have betalt. Det har jeg sat spørgsmålstegn ved i IIHF, hvor der er blevet sagt ’Stop nu, Henrik. Det har vi alle gjort. Det plejer vi’«.

Hvordan har du det med at skulle aflevere 50 procent af overskuddet til Infront?

»Det gør ikke ondt på mig, fordi det er nogen, som har hjulpet mig. Det er noget andet med det host fee, men jeg kendte godt situationen, da jeg bød. IIHF siger, at de penge skal bruges til at betale forsikringer for NHL-spillere. Ifølge IIHF er det med til at gøre mit produkt bedre, men i min verden kunne man måske finde et andet sted at hente de penge«.