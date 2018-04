Læserne mod redaktøren: 13-årig tager kampen op Superligaen sætter slutspurten ind, men der er stadig tid til at nå med i tipskonkurrencen.

Superligaen nærmer sig sin afslutning – og det gør forårets tipskonkurrence mellem læserne og redaktøren altså også.

Læserne mod redaktøren Stillingen Foreløbige finalister 9 point: Henrik Gudmandsen, Saksild 9 point: Christian Hjorth, Brønshøj Øvrige 8 point: Torben Seye Jensen, Holbæk 8 point: Peter Frandsen, Frederiksberg 8 point: Hans Skaanning, Rødovre 7 point: Peter Sæhl, Nibe 7 point: Ole Porst Andersen, Ikast 7 point: Torben Kristiansen, Hornbæk 7 point: Per S. Sørensen, Allerød 7 point: Mads Larsen, Bjert 6 point: Ejnar Bo Pedersen, Odense 6 point: Benny Normind, Farum 6 point: Karsten Larsen, Hillerød 6 point: Flemming Astrup, Brønshøj 6 point: Thomas Lund Larsen, Rask Mølle 6 point: Jan Birch, Rødovre 5 point: Arne Wang, Langå 5 point: Klaus Baggers, København K 5 point: Niels Mathiesen, Ballerup 5 point Jacob Jørgensen, Ringkøbing 5 point: Holger Hautopp, Smørum 5 point: Palle Nielsen, Skive 5 point: Arne Kyhnauv, København S 5 point: Carsten Nielsen, Roskilde 5 point: Carsten Andersen, Aarhus 5 point: Kristian Koch Enstrøm, København 4 point: Jakob Sølvsten Fuglsang, Åbyhøj 4 point: Jørn Kehlet, Varde 4 point: Ernst Nielsen, Odense NV 4 point: Janus Ravn Eriksen, Haderslev 3 point: Peter Langer, Hillerød 3 point: Mads Larsen, Hillerød 3 point: Carsten Møgelgaard, Brønshøj Redaktøren Runde 31: 4 point Runde 30: 4 point Runde 29: 7 point Runde 28: 6 point Runde 26: 4 point Runde 25: 3 point Runde 24: 6 point Runde 23: 7 point Runde 22: 7 point Runde 21: 6 point Runde 20: 5 point Vis mere

For at stille alle deltagere lige slutter forudsigelserne med runde 34, som er den sidste med syv kampe.

Med to runder tilbage ud over den aktuelle er der således akkurat stadig mulighed for at melde sig til kampen om to landskampbilletter ved at sende en mail med navn og adresse til tips@pol.dk.

Det har Terry Roupe gjort. Han ønskede dog ikke at tilmelde sig selv, men sit 13-årige barnebarn, Mikkel, der leverede sine bud på resultaterne i glædesrus over, at hans yndlingshold Real Madrid vandt Champions League-semifinalen på udebane med 2-1 over Bayern München.

Han forudser blandt andet – som ugens øvrige deltagere – at afstanden mellem Brøndby og FC Midtjylland vil være uforandret søndag aften. Ugens tippere er

Mikkel Gulholm, Svogerslev

Jens Arne Christiansen, Lynge

Malou Kardel, København S

De deltager med bevidstheden om, at der skal mindst 9 point OG en sejr over redaktøren til for at nå finalen.

Den præstation var Peter Sæhl fra Nibe uhyre tæt på at yde i runde 32, men manglede i sidste ende et enkelt mål fra AGF.

Havde aarhusianerne udlignet til 1-1, ville den foreløbige finaleplads være sikret med 10 point – nu blev det i stedet ’kun’ til syv point og en sejr i ugekonkurrencen som trøstepræmie.