Interview: Mikkel Hansen undgår knæoperation, er klar til Final-4 - og tror på VM-guld til Danmark Den danske verdensstjerne scorer masser af mål for Paris Saint-Germain og er klar til Final Four i Champions League. Han kan også spejde et VM på hjemmebane i horisonten og øjner succes.

Uha-uha, tænkte man, da Mikkel Hansen sad på bænken under træningen og blev behandlet af landsholdets bekymrede fysioterapeut Anja Greve, alt imens den danske Paris-spiller forsigtigt bøjede det venstre knæ langsomt.

Og det blev til endnu mere uha-uha, da Mikkel Hansen meldte fra til de tre testlandskampe mod Frankrig, Island og Norge i Golden League-samarbejdet i begyndelsen af april. Kampene blev spillet i Bergen i Norge – og Danmark tabte til Frankrig, men slog både Island og Norge overbevisende.

Meldingen gik på et smertefuldt, overbelastet og slidt knæ – og en operation truede.

Var karrieren i fare for den 30-årige Hansen, og skulle det slutte med de noterede 186 landskampe?

»Jeg spiller videre«

»Det hele blev måske en anelse strammet i de dage, for alt går meget bedre nu«, fortæller Mikkel Hansen og slår fast, at »jeg spiller videre«.

»Jeg har noget ødelagt brusk i det venstre knæ, og da jeg vendte hjem til Paris efter landsholdssamlingen, havde jeg stadig problemer. Men da jeg både fik tid til restitution og til at lave mine terapeutiske øvelser og træne roligt og hensigtsmæssigt, blev det bedre«.

»Jeg føler mig ganske frisk nu, jeg har det godt, og som det ser ud nu, skal jeg ikke opereres«.

Der er masser af optimisme i Mikkel Hansens stemme.

Han fortæller, at han uden problemer spillede de næste to ligakampe for Paris Saint-Germain, 40 minutter i begge – og at det gik tilfredsstillende.

Klar til finalerunden

Statistikken fra den franske liga Lidlstarligue siger, at det gik mere end blot ’tilfredsstillende’ for den franske klubs danske stjerne. Paris S-G vandt dem begge, Mikkel Hansen scorede 8 mål i hver – og i 31-29-sejren over Nantes, der slog Skjern 33-27 i den første af to kvartfinaler i Champions League, blev Mikkel Hansen kampens topscorer.

Og Hansen tog også en stor scoringsrolle, da pariserne selv i samme turnering spillede sig i Final Four med to sejre over polske Kielce. Og efter den ene af kampene blev danskeren udtaget til rundens hold af det europæiske håndboldforbund.

Der skal tro, selvtillid, masser af godt humør og hårdt arbejde til at vinde VM. Og Mikkel Hansen, her fotograferet under EM i Kroatien, kan få øje på det hele i den danske trup. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Hansen er også VM-optimist

Mikkel Hansens optimisme gælder også VM-slutrunden i januar – om 9 måneder – i Tyskland og Danmark.

»Om det er stort«, næsten råber han grinende og gentager dermed mit spørgsmål. »Det kan jeg love dig, det er. Kæmpe stort«.

»VM på hjemmebane, det har ingen af os jo prøvet før, heller ikke generationen før os. Vi skal helt tilbage til 1978, joooh, det er virkelig stort. Og da vi heller ikke – som det eneste – har prøvet at vinde VM, så er der virkelig noget at stræbe efter i det, der må blive en fantastisk kulisse. Jeg kan godt sige dig, at jeg glæder mig«.

Mikkel Hansen har været med i to VM-finaler: 2011 og 2013 – med nederlag til henholdsvis Frankrig og Spanien.

Frankrig er ikke bedre

Som magtbalancen er nu, ser Frankrig ud til at være bedre end Danmark. Kan der laves om på det?

»Jeg er ikke sikker på, at jeg vil give dig ret. Jeg synes ikke, Frankrig er foran os, vi holder vel samme niveau, vil jeg mene«.

»Frankrig har mange stærke folk at tage af, det er rigtigt, men vi har også mange dygtige, unge spillere, og vi har derfor en rigtig god bredde. Vi nåede EM-semifinalen i Kroatien, og i den kamp præsterede vi ikke godt, det er korrekt. Vores defensiv var ikke god nok, og derfor blev målmandspræstationerne heller ikke gode. De to ting hænger sammen, og det skal vi have en løsning på. Det er noget, vi skal tale om og arbejde med«.