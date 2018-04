Pernille Harder scorer og spiller sig i Champions League-finalen

Direkte sport i tv Søndag DR 1 16.30 Håndbold: Skjern-Nantes (m) TV 2 Sport 11.30 Badminton: EM, finaler 16.55 Tennis: Istanbul Cup, finale (k) 23.30 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 12.30 Formel 1: Aserbajdsjans Grand Prix 18.00 Fodbold: Brøndby-FC Nordsjælland TV3 SPORT 11.05 Formel 2: Aserbajdsjans Grand Prix 14.00 Fodbold: Lyngby-Randers FC 17.00 Håndbold: Vardar-Kiel (m) 19.00 Håndbold: Montpellier - Flensburg-Handewitt (m) 21.00 Fodbold: Paris SG-Guingamp 23.00 Motorsport: Nascar, Geico 500 TV3 Max 12.00 Fodbold: Getafe-Girona 15.00 Håndbold: Magdeburg-Hannover (m) 17.30 Fodbold: Manchester Utd.-Arsenal 20.45 Fodbold: Dep. La Coruña-Barcelona 6'eren 15.15 Fodbold: West Ham-Manchester City 20.00 Fodbold: Strømsgodset-Rosenborg CANAL9 12.30 Fodbold: Crotone-Sassuolo 16.00 Fodbold: FC Midtjylland-AaB 20.45 Fodbold: Torino-Lazio Eurosport 11.00 Snooker: VM i Sheffield 15.15 Standardvogne: Ungarns VM-afdel. 17.45 Snooker: VM fra Sheffield 00.30 Fodbold: New York City FC-Dallas Eurosport 2 10.00 Standardvogne: VM-afdeling 14.00 Fodbold: SønderjyskE-OB 14.00 Cykling: Romandiet Rundt 17.00 Rally: VM-afdeling 18.25 Fodbold: Valencia-Eibar 20.45 Ridebanespringning: Champ. Tour Vis mere

Fodbold: Med et smukt solomål bragte Pernille Harder Wolfsburg på sejrskurs, og 2-0-sejren over Chelsea sender med en samlet sejr på 5-1 det tyske mesterhold i finalen i Champions League, der afvikles torsdag 23. maj i Kijev, to dage inden mændenes finale. Den danske topscorer i Bundesligaen scorede til 1-0 efter 69 minutter, da hun trak ind i straffesparksfeltet og sparkede bolden fladt ind i det korte hjørne. I finalen skal Wolfsburg møde de seneste to års vinder af turneringen, Lyon, der med en 1-0-sejr hjemme sammenlagt besejrede Manchester City med netop 1-0. Nadia Nadim kom på banen i anden halvleg for City, der lige som i den første kamp holdt Mie Leth Jans på bænken i hele kampen.

Badminton: EnglænderenRajiv Ouseph blev detroniseret som europamester i herresingle, da Viktor Axelsen efter flere ugers pause gjorde comeback og for anden gang vandt EM-guld. Det skete med en knusende sejr på 21-8, 21-7 i Huelva.Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen vandt den rent danske finale i herredouble over Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding, da sidstnævnte måtte trække sig med en skade. Christinna Pedersen/Mathias Christensen var i finalen i mixed double foran 17-15 og 18-17 i tredje sæt, men de topseedede englændere, Chris Adcock/Gabrielle Adcock, vandt 21-18, 17-21, 21-18. Danmark blev traditionen tro EM's mest vindende nation med 2 guld-, 2 sølv- og 4 bronzemedaljer.

Kasper Søndergaard går fra banen som en slagen mand - efter at have spillet uafgjort. Foto: Mads Dalegaard/Ritzau Scanpix

Håndbold: Håbet spirede, da Skjern - efter at have været bagud 8-13 - bragte sig foran 21-17 midt i anden halvleg, men det var det tætteste, Skjern kom på at kvalificere sig til Champions Leagues Final-4 i Köln. Nantes havde vundet den første kamp hjemme i Frankrig med 6 mål, 33-27, og med 27-27 i Skjern er Nantes klar til Final-4 som den anden franske klub efter Paris SG med Mikkel Hansen og Henrik Møllgaard. Dermed skal Dominik Klein spille Final-4 for syvende gang efter at have kvalificeret sig med THW Kiel seks gange, og Kiril Lazarov skal deltage i slutspillet med sin fjerde klub efter at have været i Köln med Ciudad Real, Atletico Madrid og Barcelona.

Vardar Skopje kvalificerede sig med mindst mulige marginal trods et nederlag hjemme i Makedonien på 28-27, men med sidste søndags udesejr på 29-28 over THW Kiel med Niklas Landin på mål betyder, at den forsvarende mester er blandt de sidste fire på reglen om flest scorede mål på udebane.

Golf: For første gang siden Andreas Hartø i 2012 har en dansker vundet en turnering på Challenge Tour, der er niveauet under European Tour. Joachim B. Hansen sikrede sejren i Turkish Airlines Challenge på Gloria i Belek med en sidste runde i 66 slag, så han endte 3 slag foran de næstbedste. Joachim B. Hansen er fem gange i karrieren blevet nummer to på Challenge Touren, senest for to uger siden i Kina, og med vinderchecken på 32.000 euro (ca. 240.000 kr.) er den 27-årige dansker nummer 2 på pengelisten, hvorfra de 15 bedste sikrer sig adgang til European Tour. Joachim B. Hansen har tidligere spillet tre sæsoner på European Tour, hvor hans bedste resultat er en 3.-plads i Scottish Open i 2013.

Fodbold: Rumæneren Adrian Petre scorede alle tre mål, da Esbjerg med en sejr på 3-1 over pokalsemifinalisten FC Fredericia holdt fast i andenpladsen i 1. division.

Fodbold: Efter to sæsoner i FC København skal Andrija Pavlovic næste sæson spille for Rapid Wien i Østrig. »Andrijas første sæson i København forløb rigtigt godt og helt efter planen. Han scorede nogle flotte og vigtige mål for os, blandt andet i Champions League-playoffkampen mod Apoel og i derbyet i Brøndby. I den her sæson var han også en af nøglerne til, at vi klarede os videre i Europa, ikke mindst med sit hattrick ude mod Zilina. Siden har han ikke sat samme præg på holdet, og han er på et tidspunkt i sin karriere, hvor han ønsker at være et klart førstevalg«, siger manager Ståle Solbakken om den 24-årige serber, der har scoret 22 mål i 83 kampe for FCK, men ikke har spillet i Superligaen siden 10. februar.

Fodbold: Med en 3-0-sejr over AZ Alkmaar sikrede Ajax sig andenpladsen efter PSV Eindhoven og dermed muligheden for at kvalificere til Champions League. Lasse Schöne spillede hele kampen for Ajax, der skiftede Kasper Dolberg og Rasmus Nissen ind undervejs. Nicolai Jørgensen spillede også hele kampen for Feyenoord, der vandt 3-1 i lokalopgøret mod Sparta Rotterdam, hvis danske back, Frederik Holst, scorede selvmål til 2-1.

Fodbold: Efter den anden nedrykning i træk har Sunderland fyret Chris Coleman, der var landstræner i Wales, inden han i november 2017 kom til klubben, hvor han vandt 5 af sine 29 kampe som manager.

Bordtennis: Danmarks mandlige landshold indledte hold-VM i Halmstad med en total udradering af Canada. Jonathan Groth, Anders Lind og Michael Maze måtte nøjes med at konkurrere om den største sejr, da de kun gav henholdsvis 12, 15 og 11 point væk. Maze 'vandt' således den interne duel ved at vinde over Terence Young med 11-3, 11-4, 11-4. Danmark spiller i den næstbedste kategori og spiller igen mandag mod Ukraine.