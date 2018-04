Juventus-indsats inspirerer Bayern før den store returkamp mod Real

Fodbold: Udgangspunktet er svært, når Bayern München tirsdag aften skal forsøge at spille sig i Champions League-finalen i fodbold. De tyske mestre tabte den første semifinalekamp 1-2 hjemme til Real Madrids titelindehavere, så spanierne er favoritter før returkampen på Santiago Bernabeu. Bayern München-spillerne har dog noteret sig, at Juventus i kvartfinalen var tæt på at fremtvinge forlænget spilletid i Madrid med et endnu dårligere udgangspunkt.

Juventus havde tabt 0-3 hjemme til Real Madrid, men italienerne førte 3-0 i returkampen, indtil Cristiano Ronaldo kort før tid reducerede til 1-3 på et meget omdiskuteret straffespark. Real Madrid kom således videre med samlet 4-3. »Juventus viste et godt eksempel på, at man også kan sætte Real under pres i Madrid. Vi har brug for et koldt hoved og et varmt hjerte«, siger Bayern Münchens bestyrelsesformand, Karl-Heinz Rummenigge, til klubbens hjemmeside.

Tennis: Mandag stod programmet for Wozniacki-familien på prisuddeling og fejring. På Københavns Rådhus tog overborgmester Frank Jensen (S) imod og overrakte byens lykønskninger på grund af den store sejr ved Australian Open i januar. Caroline Wozniacki fik ud over hyldesten for sin indsats i Melbourne også prisen som Årets Tennisspiller 2017. Hendes far og træner, Piotr Wozniacki, modtog ligeledes hyldest og priser. Han fik bl.a. overrakt High Performance-prisen af direktøren for High Performance Institute, Allan Levann.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Der var stor tilfredshed hos Piotr og Caroline Wozniacki ved mandagens arrangement på Københavns Rådhus.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

På et spørgsmål om den skade i maven, der forleden fik Caroline Wozniacki til at opgive i Istanbul-kvartfinalen, svarede tennisprofilen, at det nu går bedre, men at hun ikke med sikkerhed kan sige, hvor klar hun ville være til en rigtig turnering, hvis den skulle være spillet i denne uge. I aften spiller hun showkamp mod Venus Williams i Parken.

Den næste udfordring på WTA Touren for Wozniacki er i følge planen Madrid Open, der spilles 5.-12. maj. Her vil det meste af verdenseliten være samlet.

Cykling: Michael Mørkøv er med, når det prestigefyldte etapeløb Giro d'Italia bliver indledt på fredag i Israel. Den danske cykelrytter blev mandag, dagen hvor han fyldte 33 år, inkluderet i Quickstep-holdets trup på otte ryttere. Det meddeler holdet på sin hjemmeside. Michael Mørkøv, der kom til Quickstep før denne sæson, gjorde senest opmærksom på sig selv søndag, da han blev nr. 2 på den afsluttende etape i Romandiet Rundt. I Giro d'Italia, en af de tre såkaldte grand tours i etapeløbssammenhæng, skal den tidligere Katusha-rytter primært være med til at hjælpe Quicksteps italiener Elia Viviani til etapesejre.

Fodbold: Der bliver fuldt hus, når Brøndby 14. maj tager imod FC Midtjylland i Superligaen. Brøndby meddeler på sin hjemmeside, at alle billetter er solgt til kampen, hvor Brøndby måske kan sikre sit første danske mesterskab i 13 år. Klubben meldte allerede i forrige uge udsolgt til sæsonens sidste kamp 21. maj, som er en hjemmekamp mod AaB. Superligaens tophold fortæller, at det nu ikke længere er muligt at købe billetter til flere ligakampe i sæsonen på Brøndbys fanafsnit. Brøndby topper med fire kampe tilbage Superligaen med 78 point. FC Midtjylland er nr. 2 med 73 point. Ingen af de øvrige hold i Superligaen har mulighed for at blande sig i topstriden.

Speedway: Nicki Pedersen ser ud til at slippe med et brud i hånden, efter at han søndag aften styrtede voldsomt i et løb for Unia Tarnow i den polske liga. Det skriver den 41-årige veteran på Twitter. »Jeg blev kørt på hospitalet for at blive skannet i hovedet og nakken, og det ser ud til, at jeg ikke har noget nyt brud i nakken, den er bare meget øm. Men jeg har et brud i min højre hånd i den knogle, der kaldes pisiform«, meddeler Nicki Pedersen.

Foto: sportxpress/Ritzau Scanpix Nicki Pedersen er både uheldig og heldig på sin speedwaycykel. Han styrter voldsomt, men han kommer altid tilbage.

Foto: sportxpress/Ritzau Scanpix

Den danske speedwaykører gjorde tidligere i april comeback, efter at han for et års tid siden brækkede en nakkehvirvel ved et styrt. Den tredobbelte verdensmester er eneste faste danske kører i VM-serien i år, efter at han fik et wildcard til at deltage. Grandprixserien begynder 12. maj i Polen.

Fodbold: Manager Jürgen Klopp må føre Liverpool ind til sæsonens afgørende kampe uden sin mangeårige assistent Zeljko Buvac. Liverpool meddeler mandag, at Klopps assistenttræner har fået orlov i resten af sæsonen af personlige årsager. Det skriver flere britiske medier, heriblandt lokalmediet Liverpool Echo. Det sker to dage, før Liverpool onsdag spiller returkamp i Champions League-semifinalen ude mod italienske Roma. Søndag beskrev britiske medier, at Jürgen Klopp og Zeljko Buvac skulle være raget uklar med hinanden. Det afviser Liverpool, der ifølge Liverpool Echo slår fast, at Buvac stadig er ansat i klubben. Jürgen Klopp har haft Zeljko Buvac som sin assistent, siden Klopp i 2001 blev cheftræner for Mainz i Tyskland.