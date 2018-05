Christian Eriksen nomineret til Månedens Spiller i Premier League

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.55 Cykling: Eschborn-Frankfurt 18.30 Håndbold: Aalborg- Holstebro (m) 20.30 Ishockey: Danmark-USA 4.00 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 20.45 Fodbold: Real Madrid-Bayern TV3 Sport 1.35 Ishockey: Pittsburgh-Washington Eurosport 11.00, 15.30 og 20.00 Snooker-VM Eurosport 2 12.00 og 13.00 Motocross: VM-afdeling 14.00Cykling: Eschborn-Frankfurt Vis mere

Fodbold: Christian Eriksen er nomineret til Månedens Spiller i Premier League sammen med Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Jake Livermore (West Bromwich), Jordan Pickford (Everton), Paul Pogba (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City) og Wilfried Zaha (Crystal Palace). Den danske Tottenhamspiller har i den forløbne måned scoret mod Chelsea, Stoke og Manchester City og har lagt op til to andre mål.

Bordtennis: Efter et nederlag til Ukraine var Danmark tilbage på vindersporet i den tredje kamp i 2. division ved hold-VM i Halmstad. Danmark vandt 3-0 over Thailand, og Anders Lind indledte med at vinde sin tredje kamp ud af lige så mange ved stævnet, da han med 3-0 (11-5, 12-10, 11-3) slog Padasak Tanviriyavechakul, der som nummer 131 på verdensranglisten er Thailands bedst og 47 pladser bedre end Anders Lind. Jonathan Groth med 3-2 (11-7 i femte sæt) og Michael Maze sørgede for de to øvrige sejre. Danmark møder Chile onsdag kl. 10 i næste kamp.

Fodbold: Spillerkollegaerne pegede på ham for et par uger siden - og nu har journalisterne gjort det samme. Liverpools fænomenale målskytte Mohamed Salah er kåret som sæsonens bedste spiller i engelsk fodbold af Football Writers' Association (FWA). Ifølge FWA var der nærmest dødt løb mellem Salah og Manchester Citys kreative belgier Kevin De Bruyne - og Salahs to scoringer i sidste uge i Champions League mod Roma kan meget vel have afgjort udfaldet.

FWA Chairman @paddybarclay said of @MoSalah's win over @DeBruyneKev:

“What a race it has been between two players who, in a relatively short time, have reached genuine world class. But Mo Salah is the worthiest of winners." pic.twitter.com/yZpV9B74e0 — The FWA (@theofficialfwa) 1. maj 2018

Det er 71. gang prisen uddeles og egypteren er den første afrikanske spiller, der får prisen. Salah, der har scoret 43 mål i indeværende sæson, gjorde dermed Chelsea-spilleren N’Golo Kanté kunststykket efter. Den franske midtbanemand snuppede begge prestigepriser i sidste sæson. Onsdag kan Mohamed Salah sende Liverpool i Champions League-finalen.

Fodbold: Den skotske storklub Rangers fra Glasgow har fyret manageren Graeme Murty som følge af et 0-5-nederlag til ærkerivalerne Celtic i weekenden. Liverpool-legenden Steven Gerrard nævnes i adskillige britiske medier som mulig afløser. Gerrard er i øjeblikket U18-træner i Liverpool.

Tennis: Det er et vellønnet job, at være topprofessionel aktør på mændenes og kvindernes ATP og WTA Tour. Og vinder man den mest prestigefyldte turnering overhovedet, kronjuvelen Wimbledon, er der i år igen udsigt til lønforhøjelse. Den samlede præmiesum i årets turnering, der indledes 2. juli, lyder på 288 millioner kroner – en stigning på 7,6 procent i forhold til 2017, oplyser turneringsledelsen. Vinderen af herresingle og damesingle belønnes med 19,1 millioner kroner.

Håndbold: Silkeborg-Voel fra kvindernes bedste række må klare sig uden højrefløjen Louise Lyksborg i det næste lange stykke tid. Den 30-årige venter sit første barn i november.

Ishockey: Den canadiske mestertræner Brandon Reid er færdig hos Aalborg Pirates, som han gjorde til DM-vindere for første gang i 37 år. Efter to år i Danmark har Brandon Reid fået ophævet sin kontrakt et år før tid og rejser til den noget mere pengestærke tyske DEL-liga, hvor den 37-årige tidligere har været 5 år som spiller i Hamburg og Düsseldorf. »Det er uden tvivl et stort tab for Aalborg Pirates, men vi er altid stolte, når vi sender spillere eller trænere godt på vej mod større ligaer. Danmark er en udviklingsliga, og der gælder de samme regler hos en træner, som der gør med spillerne. Vi vil gerne vise, at Aalborg Pirates er den perfekte platform for udvikling og nu også store resultater«, siger klubbens administrerende direktør, Thomas Bjuring.