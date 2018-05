Dansk supertalent stråler i skyggen af etableret verdensstjernes succes Nordmanden Alexander Kristoff vinder WorldTour-løbet Eschborn-Frankfurt, men danske Niklas Larsen slår sejrrigt til i U23-udgaven.

Efter et forår, der langt fra udviklede sig, som han kunne ønske det, var den 30-årige nordmand Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) i dag tilbage i vinderrollen, da han for fjerde år i træk susede først over stregen i det tyske WorldTour-løb Eschborn-Frankfurt.

Det var ellers så småt ventet, at den norske europamesters herredømme i lige netop denne udfordring ville være forbi, efter at arrangørerne havde gjort ruten vanskeligere, men Kristoff var altså en af de hurtige afsluttere, som formåede at holde sig i frontgruppen.

Den var reduceret til omkring 25 mand, da de sidste udbrydere blev hentet 3 km fra mål efter en formidabel indsats af Quick-Step Floors belgiske slider Yves Lampaert.

Spurtkanon kørte forkert i sving

Han havde det belgiske storholds colombianske supersprinter Fernando Gaviria på hjul, og meget tydede da også på, at sydamerikaneren skulle få lejlighed til at udfolde sig sejrrigt i finalen.

Han trådte an med cirka 400 m tilbage lige før et sving og tog spidsen, men uheldigvis for ham kom han helt forkert ud af kurven og satte alle sine chancer over styr. Gaviria sluttede som nr. 24 og hamrede hånden i styret i ærgrelse over den brøler, han havde begået.

Den banede til gengæld vejen for Kristoff, og han holdt hjem i en lang spurt foran australieren Michael Matthews (Team Sunweb) og den belgiske mester Oliver Naesen (AG2R).

Casper Pedersen på 19. pladsen

»Jeg følte mig egentlig ikke særlig veloplagt undervejs i løbet, men heldigvis vendte kræfterne tilbage i finalen«, sagde Alexander Kristoff i det officielle tv-interview.

»Det var helt klart til min fordel, at Gaviria lavede en stor fejl, og Matthews havde nok brugt en del kræfter i et udbrud, så jeg lige kunne holde ham bag mig i spurten«.

Af de to danske deltagere i løbet var Casper Pedersen (Aqua Blue Sport) med hjem i første gruppe og kørte en 19. plads i hus, mens holdkammeraten Lasse Norman satte 1.37 minut til som nr. 42

Skuffede fælt i klassikerne

Det var den tredje sejr i denne sæson til Alexander Kristoff og ligeledes til hans arabiske arbejdsgiver, eftersom ingen andre ryttere på holdet har formået at vinde.

Nordmanden slog til på en etape i både Tour of Oman og Abui Dhabi Tour, men da det kom til de store klassikere, levede Kristoff ikke op til forventningerne.

Det gik nogenlunde i Milano-Sanremo med en fjerdeplads, men placeringer som nr. 16 i Flandern Rundt og 57 i Paris-Roubaix indfriede langt fra Kristoffs ambitioner.

Siden styrkeprøven på de nordfranske brosten har nordmanden holdt en lille pause, og nu går forberedelserne frem mod Tour de France bl.a. over Tour of California i midten af denne måned.

Niklas Larsen sejrede hos U23-rytterne

Dansk cykelsports forrygende talentmasse markerede sig på imponerende vis i skrapt internationalt selskab, da 28 firmahold fra 10 forskellige nationer et par timer inden elitens opgør dystede i den 143 km lange U23-udgave af Eschborn-Frankfurt.

Her drønede en af vinterens fremtrædende skikkelser på velodromerne, det 21-årige alsidige supertalent Niklas Larsen (Team Virtu Cycling), der allerede har etableret sig i verdenseliten på banen med medaljer ved både OL, VM og EM, først over stregen, da cirka 20 mand nåede hjem til kampen om sejren i den tyske storby