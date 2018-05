Mastodont tager endnu et skridt mod den store nedtur

Fodbold: Bundesligaen ser ud til at miste bastionen i Nord. Mægtige Hamburger SV tabte i næstsidste spillerunde 0-3 på udebane i Frankfurt og er dermed fortsat næstsidst og 2 point efter Wolfsburg, der trods 1-4 i Leipzig hænger fast i håbet om endnu en sæson i den bedste tyske række på playoffpladsen. Hamburg – vinder af Europa Cuppen for mesterhold i 1983 – skal nu vinde hjemmekampen mod Mönchengladbach om en uge og samtidigt satse på, at Wolfsburg taber hjemme mod allerede nedrykkede FC Köln. Ellers rykker storklubben ud af Bundesligaen for første gang i dens 131 år lange historie.

Ishockey: Norge og Letland, som det danske VM-hold tørner ud mod i Herning 11. og 14. maj, indledte VM-turneringen i Boxen med et tæt opgør, der startede med to norske scoringer, men sluttede med lettisk 3-2-sejr bare 24 sekunder inde overtiden efter en flot solotur af Rudolfs Balcers.

I den anden kamp i gruppe A var VMs formodede svageste hold i aktion mod en af turneringens medaljekandidater fra Finland. Det slap de asiatiske oprykkere skidt fra. Kampen var reelt afgjort efter seks minutters ishockey, da finnerne scorede to mål, selv om de var i undertal. Det hele sluttede 8-1 til Finland.

Også i gruppe A i Royal Arena i København var der spænding til det sidste, da naboerne fra Schweiz og Østrig var på isen. Schweizerne førte 2-0, men sejren blev først sikret i overtid, da Enzo Corvi fandt vej til nettet og med sin 3-2-scoring halvanden minut før en straffeslagskonkurrence truede blev matchvinder. I det andet opgør i København slog Frankrig Hviderusland 6-2.

Fodbold: Den portugisiske angriber Eder er manden, der laver de helt afgørende mål. For små to år siden sikrede han Portugal EM-titlen med sin scoring i den forlængede spilletid mod Frankrig og lørdag gjorde han Lokomotiv Moskva til russiske mestre, da han tre minutter før tid scorede til 1-0 mod Zenit Skt. Petersborg.

Cykling: Italieneren Elia Viviani (Quick-Step) vandt 2. etape af Giro d’Italia i en massespurt efter 167 km fra Haifa til Tel Aviv i Israel. Førertrøjen skiftede ejermand, da BMC-rytteren Rohan Dennis undervejs på etapen kørte bonussekunder i hus, hvilket fik revet trøjen af Tom Dumoulin (Sunweb).

Fodbold: Det danske U17-landshold var 9 minutter fra at besejre Bosnien i EM-premieren i England, men to scoringer i slutningen af opgøret ændrede en dansk 2-1-føring til bosnisk 3-2-gevinst. Nikolas Dyhr (FCM) og Andreas Markvad Kirkeby (FCK) scorede for Danmark, der møder Irland tirsdag og Belgien på fredag.

Håndbold: Københavns kvinder, der vandt grundspillet i ligaen, kommer på en hård opgave i den anden DM-semifinalekampe mod Viborg på tirsdag. Jyderne vandt nemlig i hovedstaden med 24-18 (12-10) i den første semifinale - og københavnerne skal derfor vinde, for at fremtvinge et tredje opgør. I den anden semifinale overraskede Team Esbjerg ved at vinde 27-20 ude over Odense.

Fodbold: Den 155 år gamle traditionsklub Stoke er færdig i den engelske Premier League i denne omgang og må en tur ned i den næstbedste række, da holdet i næstsidste spillerunde tabte 1-2 på hjemmebane til Crystal Palace. Den schweiziske kreatør Xherdan Shaqiri sørgede med et veldrejet frispark ellers for, at troen på endnu en sæson i Premier League forblev intakt med føringsmålet kort før pausen, men scoringer af James McArthur og Patrick van Aanholt afgjorde The Potters’ skæbne. West Bromwich Albion slog Tottenham 1-0 på et mål i sidste minut af Jake Livermore og rykkede forbi Stoke i tabellen, men der skal ske små mirakler, såfremt klubben skal forblive i det fine selskab.