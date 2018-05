Statsministeren: EU lægger linjen i forhold til eventuel boykot af VM i fodbold Privat vil Lars Løkke Rasmussen under alle omstændigheder følge Danmarks kampe i Rusland - om ikke andet, så i hvert fald fra sofaen.

Det officielle Danmark kommer under ingen omstændigheder til at gå enegang, når det gælder en eventuel boykot af sommerens VM i fodbold i Rusland.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til Politiken i et interview, hvor han slår fast, at EU lægger en linje i fællesskab.

»Sådan noget unilateralt om, hvem melder først afbud til VM i fodbold, det gider jeg ikke være med til. Det synes jeg er noget, vi skal diskutere kollektivt. Og det har så to udfaldsrum. Enten vil det være den almindelige holdning at holde sport for sig og politik for sig, ja, så deltager vi. Men det kan også være, at det ender med at falde ned i den anden vægtskål. Det må det her forår vise«, siger statsministeren.

Boykot af slutrunden i Rusland er til international debat oven på nervegasangrebet på den tidligere agent Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i det sydlige England. Den britiske regering er overbevist om, at den russiske stat står bag og vil umiddelbart holde officielle repræsentanter væk fra VM efter i første omgang at have udvist russiske diplomater.

»Jeg har fra starten lagt meget vægt på, at vi prøver at optræde kollektivt i Europa. Jeg lagde også mange kræfter ind i, at den aktion med at udvise diplomater var en koordineret aktion og ikke noget med, at den ene dag gør et EU-land noget, den næste dag gør et andet land noget andet. Det giver et mere splittet Europa frem for et samlet Europa«, siger stasministeren og holder fodboldlandsholdet ude af enhver overvejelse af boykot.

»Nej, nej, nej – altså, det ville jo også være helt ubærligt, når vi endelig har kvalificeret os. Og jeg vil aldrig nogensinde komme ud i en personlig boykot af VM, der fører til, at jeg ikke sidder og ser kampene på fjernsynet«, garanterer Lars Løkke Rasmussen.