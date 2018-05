Efter tre VM-kampe i København har Rusland en målscore på 20-0

"I'm very proud to have another year at this great club. Munich has become a home for me and my family and I am very proud that I'll be wearing the #FCBayern shirt in the coming season." #MiaSanMia #OhhhhFranckRibéry pic.twitter.com/e6HDpEIhhr — FC Bayern English (@FCBayernEN) 7. maj 2018

Ishockey: NHL-klubben Las Vegas Golden Knights fortsætter med at sætte rekorder i debutsæsonen. Mandskabets entre blandt de sidste fire klubber i Stanley Cup-spillet er den seneste i rækken og kom i hus, da San José med Mikkel Bødker på banen blev besejret 3-0 og dermed 4-2 i kampe. Målmanden Marc-Andre Fleury forklarer til AP, at det er lidt uvirkeligt, at holdet sammensat af spillere, de andre klubber ikke kunne bruge, er nået så langt. »Der har været en god stemning i truppen lige fra starten og som sæsonen er skredet frem, er vi blevet bedre og bedre. Vi bruger hele truppens brede til at skabe resultater og sejre. Og det er det, der har givet os succes«, lyder det fra sidste skanse, der trods status som OL-guldvinder fra 2010 og tredobbelt NHL-mester blev fritstillet i Pittsburgh. Las Vegas møder nu vinderen af serien mellem Winnipeg og Nashville i næste runde.

Fodbold: Den tyske mesterklub Bayern München og Det Japanske Fodboldforbund (JFA) har indgået et samarbejde, der skal have fokus på talentudvikling og udveksling af træningsmetoder. Bayern har allerede en fodboldskole i Japan og den nye aftale skal hjælpe klubben yderligere på det japanske marked. »Det japanske marked er meget interessant for FC Bayern. Entusiasmen for fodbold er imponerende, og kvaliteten hos de unge spillere er meget høj«, forklarer Bayern-formand Karl-Heinz Rummenigge.

Fodbold: Det bliver serberen Milorad Mazic, der skal holde styr på spillerne fra Liverpool FC og Real Madrid i Champions League-finalen i Kijev 26. maj. Europa League-finalen 16. maj mellem Atlético Madrid og Marseille får hollænderen Björn Kuipers som opmand. Både Mazic og Kuipers er udpeget som dommere ved VM i Rusland.

Badminton: Muligheden for dansk succes ved de prestigefyldte Thomas Cup- og Uber Cup-turneringer for landshold i Bangkok i Thailand fra 20. maj har fået et skud for boven. Flere danske topnavne er nemlig ikke til rådighed. Kvinderne må undvære superdoublen Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl, mens Carsten Mogensen ikke er at finde på mændenes holdkort. »Vi er rigtig ærgerlige over, at vi desværre ikke kan bringe Christinna og Kamilla i spil på Uber Cup-holdet, og det er selvfølgelig også et tab for vores Thomas Cup-hold, at Carsten ikke kommer med, men vi har også forståelse for, at der lige nu er andre ting i deres liv, som vægter højere end badminton«, siger Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom. Målsætningerne ændres dog ikke. Kvinderne har en kvartfinale som succeskriterie – og mændene skal have en medalje. Anders Skaarup erstatter Mogensen, mens den kun 18-årige Alexandra Bøje træder ind på kvindernes hold.

Fodbold: Brøndby får tilgang af endnu en tysk spiller. Hobros back Björn Kopplin tiltræder på Vestegnen efter denne sæson på en toårig kontrakt. »Han har vist, at han holder et flot superliganiveau på begge backpladser, hvor han viser fine evner i at forsvare fremad og bidrager med en solid offensiv - begge dele er noget, som vi lægger stor vægt på i vores måde at spille på«, siger Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech. Brøndby har i forvejen fire tyske spillere og en tysk træner.

Fodbold: FCK-spilleren Nicolai Boilesen vil gerne med til VM og han er sikker på, at landstræner Åge Hareide også allerede har sin trup klar. Om Boilesen så er med, det må han vente med at få svar på. »Jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at det ikke fyldte noget. Men jeg ved, at mine præstationer er afgørende for, hvorvidt det sker eller ej… Jeg tænker ikke, at jeg skal bevise noget over for ham. Jeg har bevist mig selv gennem hele foråret, og så må vi se, om han kigger min vej«, siger Nicolai Boilesen ifølge Ritzau.