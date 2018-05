Målmand fra den danske 1. division skal til VM - men det skal Dani Alves ikke

Direkte sport i tv TV 2 16.15 Ishockey: VM - Danmark-Norge TV 2 Sport 20.15 Ishockey: VM - USA-Sydkorea 04.00 Basketball: NBA-slutspil TV3 Sport 11.00 Formel 1: Spaniens GP - træning 13.00 Tennis: Mutua Madrid Open (m) 15.00 Formel 1: Spaniens GP - træning 17.00 Tennis: Mutua Madrid Open (m) 20.45 Fodbold: Derby-Fulham TV3 Max 17.45 Formel 3: Spaniens GP - kval. 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland- Horsens Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d'Italia Eurosport 2 17.30 Standardvogne: VM-afdeling Vis mere

Fodbold: Når Island i næste måned debuterer ved en VM-slutrunde, bliver det med en målmand fra den danske liga. Udover Hannes Halldorsson fra Randers FC og Runar Alex Runarsson fra FC Nordsjælland har Heimir Hallgrimsson nemlig udtaget 23-årige Frederik Schram fra 1. divisionsklubben FC Roskilde som den tredje målmand. Frederik Schram fik beskeden på en sms, da han var på vej til fredagens træning. »Det er fantastisk og ikke til at forstå - helt overvældende. Det er svært at forstå, hvad det indebærer, selv om jeg jo godt ved, at jeg skal til VM«, siger Frederik Schram ifølge FC Roskildes hjemmeside. Frederik Schram er født i Dragør, hvor han startede med at spille fodbold, men har siden været ungdomsspiller i OB og på kontrakt i FC Vestsjælland.

Fodbold: VM-slutrunden bliver derimod uden Paris SG's brasilianske back Dani Alves, der blev skadet forleden i den franske pokalfinale. Det forreste korsbånd i højre knæ er beskadiget, så der bliver ingen tredje VM-slutrunde for den 35-årige Dani Alves. »Alle muligheder for, at han kommer sig, er opbrugt. Det bliver umuligt at udtage Daniel Alves til VM«, skriver det brasilianske fodboldforbund i en udtalelse

Tennis: Med sin sejr i to sæt over Diego Schwartzman nåede Rafael Nadal 50 vundne sæt i træk på grus, men så sluttede det også i Madrid Open for den spanske verdensetter, der i kvartfinalen tabte 7-5, 6-3 til østrigeren Dominic Thiem. Nadal slog John McEnroes rekord fra 1984 på 49 sætsejre på stribe på samme underlag. Den amerikanske legendes sejrsrække kom på indendørs underlag.

Golf: I særdeles vanskelige forhold i Agrigento på Sicilien formåede Lucas Bjerregaard holde styre sine golfbolde så lige i den ruskende vind, at han også efter anden runde af European Tour-turneringen Sicilian Open deler førstepladsen. Efter en runde i 68 slag deler Lucas Bjerregaard med en score på 9 slag under par føringen med franskmanden Julien Guerrier, der som den eneste i turneringen endnu ikke har lavet en bogey. Lucas Bjerregaard var alene i spidsen efter tre birdies 11., 12. og 14. hul, men en tur i greenbunkeren og to putts på 16. green kostede en bogey. Thomas Bjørn er deler 22.-pladsen i 1 under par, mens Jeff Winther trods to afsluttende bogeys lige akkurat klarede finalecuttet med 3 over par.

Fodbold: Bayern München har forlænget kontrakterne for et enkelt år med 34-årige Arjen Robben og 32-årige Rafinha. For nylig fik også 35-årige Franck Ribery en ny kontrakt.

Fodbold: Pione Sisto er overbelastet og sidder derfor sammen med topscorere Iago Aspas uden for, når Celta Vigo lørdag mod Real Madrid i næstsidste runde i Primera Division.

Foto: Mark Humphrey/AP Winnipeg Jets med Nikolaj Ehlers blandt spillerne jubler efter sejren over Nashville Predators.

Ishockey: Nikolaj Ehlers kommer ikke til at forstærke det danske VM-hold, for sammen med sin klub Winnipeg Jets er han klar til semifinalen om Stanley Cup i NHL. Jets besejrede Nashville Predators 5-1 og skal søndag møde Vegas Golden Knights i den første kamp i semifinaleserien.

Motorsport: Mercedes-kørerne Valtteri Bottas og Lewis Hamilton var hurtigst, da formel 1-feltet afviklede den første frie træning inden søndagens spanske grandprix på Circuit de Catalunya ved Barcelona. Kevin Magnussen (Haas) var som 11.-hurtigste ca. 2,5 sekunder langsommere end finnen.

Danskeren måtte efter træningen dog stå skoleret for løbskommissærerne, der ville høre nærmere om en episode, hvor Magnussen kom i vejen for Saubers Charles Leclerc. Kevin Magnussen kunne ifølge Ekstra Bladet forklare, at han egentlig var på en hurtig omgang, men sagtnede farten på grund af et gult flag. Hvad Haas-køreren ikke vidste var, at de gule flag hurtigt blev ophævet, og de bagvedkørende igen kunne trykke speederen i bund. Kommissærerne accepterede forklaringen, men gav alligevel Magnussen en reprimande.

"He needs to understand he's not alone on the track"



Charles Leclerc was less than impressed with Magnussen in FP1#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/9nnfPRHC6E — Formula 1 (@F1) 11. maj 2018

Fodbold: Brøndby-spilleren Kamil Wilczek er et af navnene i den 35 mand store bruttotrup til VM, Polens landstræner Adam Nowalka har sendt ind til Det Internationale Fodboldforbund. Den endelige VM-trup på 23 spillere skal tages fra denne liste. Danmarks landstræner Åge Hareide udtager sin bruttotrup mandag.

Fodbold: Jens Martin Gammelby fra Silkeborgs pokalfinalister er af Fodboldens Disciplinærinstans blevet idømt to spilledages karantæne for en bevidst stempling af Jeppe Kjær fra Lyngby, oplyser Dansk Boldspil-Union på sin hjemmeside. Det var Lyngby, der klagede over stemplingen efter kampen 6. maj, og klubben har nu fået medhold. Karantænen skal afsones i Silkeborg IF’s to næste kampe mod henholdsvis Lyngby 13. maj og den efterfølgende første playoff-kamp mod enten FC Helsingør eller Randers FC.

Håndbold: Herrelandsholdet er blevet inviteret til Guadeloupe af det franske håndboldforbund, og derfor går turen i juni til Caribien. Der er i forbindelse med opholdet arrangeret to kampe mellem Danmark og Frankrig 9. og 13. juni. Inden afrejsen spiller Danmark mod Schweiz i Aalborg grundlovsdag. Landstræner Nikolaj Jacobsen har udtaget 18 spillere til de tre kampe.

Målvogtere

Niklas Landin, THW Kiel

Jannick Green, SC Magdeburg

Stregspillere

Henrik Toft, Flensburg

Anders Zachariassen, Flensburg

Magnus Saugstrup, Aalborg

Fløjspillere

Magnus Landin, KIF Kolding-København

Casper U. Mortensen, Hannover

Hans Lindberg, Füchse Berlin