Dansk landsholdsspiller i Champions League-triumf

Håndbold: Györ har vundet kvindernes Champions League i åndbold med en sejr på 27-26 i finalen over makedonske Vardar efter forlænget spilletid. Den danske landsholdsspiller Anne Mette Hansen leverede stort spil i både forsvar og angreb og gjorde sit til, at Györ i sidste ende kunne løfte trofæet.

Første halvleg var en målfattig affære, og ved pausen havde begge hold kun scoret ni mål hver. I anden halvleg gik der næsten otte minutter før Györ kom på scoringstavlen, og det udnyttede Vardar til at bringe sig foran med to mål. Anne Mette Hansen startede anden halvleg på bænken, men kom ind efter fem minutters spil. Her sørgede hun for at score Györs første mål i anden halvleg.

Hollandske Nycke Groot blev kampens topscorer med otte mål. Anne Mette Hansen scorede tre mål i finalen. Det var andet år i træk, at de to hold stod over for hinanden i Champions League-finalen. Og det var andet år i træk, at Györ vandt med et mål efter forlænget spilletid. Sidste år blev resultatet 31-30.

Håndbold: Bjerringbro-Silkeborg (BSV) vandt søndag anden semifinalekamp på udebane over Aalborg Håndbold med 32-28. Dermed er BSV klar til DM-finalen, da holdet også vandt den første kamp på hjemmebane med 28-20. »Jeg synes, vi spiller to helt fantastiske kampe. Vi har ikke haft udsving, og vi vinder to sikre sejre, og det er stærkt«, siger BSV's Nikolaj Øris Nielsen til TV2 Sport. Skjern Håndbold vandt ligeledes søndag over GOG Håndbold med 24-23 og tvinger dermed de to hold ud i en tredje og afgørende semifinalekamp.

Motocross: Thomas Kjer Olsen vandt søndag sæsonens syvende VM-afdeling i MX2, der blev kørt i Letland. Danskeren blev nr. 1 i sit første heat og nr. 2 i andet heat. »Jeg gik efter sejren i andet heat, men jeg lavede en fejl på næstsidste omgang, og på sidste omgang var der mange omgangskørere, så jeg kunne ikke rigtigt sætte et angreb ind. Men jeg kæmpede for det derude, og jeg er virkelig tilfreds med denne her weekend«, siger Thomas Kjer Olsen i en pressemeddelelse. Danskeren er nr. 3 i den samlede VM-stilling.

VM-ishockey: Søndag styrkede Tjekkiet sin chance for at løse billet til kvartfinalerne, da holdet vandt 6-0 over Frankrig i gruppe A. Tjekkerne er placeret som nr. 3 i gruppen med 12 point og en kamp tilbage. I gruppe B måtte Norge samtidig indkassere et nyt klart nederlag, da topholdet USA vandt 9-3.

Foto: Grigory Dukor/Ritzau Scanpix Tjekken Martin Necas fejrer søndag i Royal Arena en scoring med sine holdkammerater.

Cykling: Ingen kunne følge med Simon Yates, da klassementets nr. 1 trykkede speederen i bund i mere end to kilometers højde og vandt 9. etape af Giro d'Italia. Omgivet af sneklædte bjergsider spurtede Mitchelton-Scott-briten fra en gruppe af favoritter i den tynde bjergluft og triumferede iført den lyserøde førertrøje. Dermed udbygger han samtidig føringen i det samlede klassement, hvor holdkammeraten Esteban Chaves ligger nr. 2 og Tom Dumoulin er treer. På etapen kørte Thibaut Pinot i mål på andenpladsen, mens Chaves snuppede tredjepladsen.

Sky-kaptajn Chris Froome blev en af søndagens helt store tabere. Han kom i mål mere end et minut efter Yates, og vejen til den samlede sejr ser efterhånden besværlig ud for Froome. Nu venter en hviledag, før etapeløbet genoptages tirsdag med den 239 kilometer lange etape fra Penne til Gualdo Tadino, der samtidig er Giroens længste.

Fodbold: Den walisiske stjernespiller Gareth Bale leverede en fornem præstation, da Real Madrid lørdag besejrede Celta Vigo med hele 6-0 på hjemmebane. Bale scorede kampens to første mål og banker dermed på til en plads i startopstillingen i Champions League-finalen mod Liverpool 26. maj i Kijev. Træner Zinedine Zidane fandt ikke plads til Bale i startformationen i de to semifinaler mod Bayern München, hvor Bale blot blev skiftet ind i den ene kamp til 20 minutters spilletid.

»Kampen var vigtig for at slutte sæsonen godt af på hjemmebane og i forberedelsen til det, der kommer. Jeg er glad for Bales kamp og mål. Det viser, at han er klar til finalen«, siger Zinedine Zidane. »Alle er topmotiverede og klar, og det bliver en hovedpine at sammensætte holdet til finalen«.

Golf: Lucas Bjerregaard sluttede på femtepladsen i European Tour-turneringen Rocco Forte Open på Sicilien og indkasserer en check på godt 315.000 kroner i præmiepenge. Turneringen blev vundet af svenske Joakim Lagergren. Danskeren lå på en delt førsteplads efter turneringens to første runder, men på lørdagens tredje runde dumpede han ned som nummer fire, da han fik en dårlig start med en bogey på første hul. På søndagens fjerde og sidste runde gav det allerførste hul igen problemer for danskeren, og han måtte indkassere en bogey. Det samme måtte han på det 18. og sidste hul. Det sendte Bjerregaard tilbage i feltet, efter han længe havde ligget bare et slag under par efter den førende.

Fodbold: Italieneren Roberto Mancini stopper som træner i den russiske klub Zenit Skt. Petersborg. Det meddeler den russiske klub på sin hjemmeside. Nyheden forstærker formodningerne om, at Mancini snart vil blive præsenteret som Italiens næste landstræner. Roberto Fabbricini, der er midlertidig leder i Det Italienske Fodboldforbund (FIGC), udtalte tidligere på måneden, at man var et skridt nærmere en ny træner, men at detaljer stadig skulle falde på plads.