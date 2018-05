VM i fodbold begynder i dag: Er der mon plads til en polsk joker i den danske trup?

VM i fodbold begynder i dag.

Politikens bud VM-bruttotrup Målmænd: Kasper Schmeichel, Jonas Lössl og Frederik Rønnow. Forsvar: Simon Kjær, Andreas Bjelland, Andreas Christensen, Mathias 'Zanka' Jørgensen, Jannik Vestergaard, Jens Stryger Larsen, Henrik Dalsgaard, Jonas Knudsen, Riza Durmisi, Peter Ankersen og Nicolai Boilesen. Midtbane: Christian Eriksen, Thomas Delaney, William Kvist, Lukas Lerager, Lasse Schöne, Daniel Wass, Pierre-Emile Højbjerg, Mike Jensen, Jakob Poulsen, Rasmus Falk, Mathias Jensen og Christian Nørgaard. Angreb: Nicolai Jørgensen, Pione Sisto, Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius, Viktor Fischer, Nicklas Bendtner, Kenneth Zohore og Kasper Dolberg eller Christian Gytkjær. Vis mere

Bare rolig: Du har hverken sovet tornerosesøvn eller fået din kalender hacket. Det er først om en måned, der er åbningskamp mellem de russiske værter og Saudi Arabien.

Men det er altså i dag, de første sportslige formaliteter skal på plads, når de 32 slutrundedeltagere skal aflevere navnene på 35 spillere i en VM-bruttotrup til Fifa.

Åge Hareide offentliggør sit udvalg kl. 13 og har allerede flere gange siden kvalifikationsfesten i Dublin tilkendegivet, at vi som udgangspunkt skal forvente en trup uden overraskelser. Det er den grundstamme af spillere, der har sørget for, at Danmark er ubesejret i halvandet år, som også skal jagte VM-succes i Rusland.

Kvist og skadede stamspillere er sikre

Nordmanden har også slået fast, at hans opmærksomhed bliver tiltrukket af spillere med fast plads på klubholdet i en liga på højt niveau - og vil så utvivlsomt alligevel fravige det princip, når han foretager den første grovsortering af potentielle VM-spillere med dagens udtagelse.

For eksempel skal William Kvist såmænd nok blive udtaget, selv om han kun har spillet i alt 40 minutter i FC Københavns seneste fem kampe i Superligaens mesterskabsspil. Midtbanemotoren har vist sit værd over for landstræneren og skal fortsætte sit formdyk på dramatisk vis, hvis han skal gå glip af VM.

Kasper Schmeichel er selvskreven, selv om han ikke har spillet i en måned på grund af en ankelskade.

Det samme er Simon Kjær og Andreas Christensen, der også har siddet mere uden for end spillet fodbold siden midten af april. Måske vil Åge Hareide ligefrem se det som en fordel, at spiller, der har hans fulde tillid, har været forskånet for overbelastning, hvis deres skader vel at mærke har overskuelig heling foran sig.

Smertensbørn skal med - ellers er de fyret

Spilletid har Daniel Wass, Pierre-Emile Højbjerg og Riza Durmisi - sidstnævnte back i hvert fald som midtbanespiller på det allerseneste - fået nok af i den bedste spanske og engelske række, så det er ikke deres forhindring for en udtagelse til VM.

De tre 'smertensbørn' har alligevel været parkeret uden for landsholdstruppen gennem længere tid.

Kun Åge Hareide og hans nærmeste rådgivere med Jon Dahl Tomasson i spidsen kender de detaljerede årsager på deres fravær, men niveauet taget i betragtning må det være oplagt at konkludere, at mere end blot de fodboldfaglige kvaliteter ligger til grund.

Et landshold skal - og det er især vigtigt under en slutrunde med en måneds dagligt samvær - fungere som en enhed både på og uden for banen. Det er nødvendigt at kunne indordne sig og leve op til kollektive sportslige og sociale aftaler for at være med på et VM-landshold.

Udtagelsen af en bruttotrup en oplagt mulighed for at vurdere, om alle spillere som minimum har forstået grundvilkårene. Derfor er Wass, Højbjerg og Durmisi også med blandt de 35 navne, landstræneren offentliggør - i modsat fald er der tale om en direkte fyring gældende for resten nordmandens periode som sportslig chef for fodboldlandsholdet.

Deciderede eksperimenter gør Åge Hareide næppe plads til med en måneds tid til Danmarks kamp mod Peru i slutrundens indledende gruppe, for der er ganske enkelt ikke helt nye spillere, der har gjort opmærksom på sig selv gennem en eksplosiv udvikling i de seneste måneder.

'Boblere' som Mathias Jensen med dominerende rolle i FC Nordsjælland og Kenneth Zohore med status af stamspiller for Cardiffs oprykkere til Premier League kan meget vel blive indlemmet - sidstnævnte med potentiale til at blive den skarpt eksekverende afslutter, som det danske landshold savner og selvfølgelig har brug for i ekstraordinær grad under en VM-slutrunde.