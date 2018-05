Perus store stjerne er endegyldigt ude af spil til VM

Fodbold: Perus Paolo Guerrero kommer ikke med til VM og er dermed heller ikke med mod Danmark 16. juni. Det slår Den Internationale Sportsdomstol (Cas) fast bed at stramme en oprindelig idømt dopingkarantæne fra 6 til 14 måneder. Det Internationale Fodboldforbund idømte Paolo Guerrero seks måneders karantæne, da forbundet lod gøre gældende, at det pågældende stof muligvis stammede fra en kop te.

Både Det Internationale Dopingagentur, Wada, og Paolo Guerrero appellerede dommen på de seks måneder til Cas, med det resultat, at karamtænen blev hævet til 14 måneder og dermed et VM-farvel til Peru-spilleren.

Fodbold: Fahad Al Mirdasi var blandt de 36 dommere, som Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) i marts udpegede til at skulle lede kampene ved VM i Rusland denne sommer. Det bliver næppe til noget, skriver Ritzau. Nyhedsbureauet Reuters meddeler, at Det Saudiarabiske Fodboldforbund har udelukket Fahad Al Mirdasi på livstid. Dommeren har ifølge Reuters tilstået, at han skulle have tilbudt at sørge for et bestemt udfald af pokalfinalen i Saudi-Arabien, der blev spillet lørdag i sidste uge.

Ishockey: Med en sejr på 3-0 over Sydkorea sikrede Norge sig endnu en sæson i A-gruppen. Derimod må Sydkorea rejse hjem med et facit, der lyder på syv nederlag i syv kampe og en målscore på 4-48. Sydkoreanerne følger med Hviderusland ned i andet VM-lag i 2019.

Fodbold: De to tyske VM-stjerner Mesut Özil og Ilkay Gündogan er normalt i fokus med deres evner på banen hos henholdsvis Arsenal og Manchester City. Men nu er de også kommet i centrum som hovedpersoner i den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogans valgpropaganda. Erdogan er for øjeblikket på besøg i Storbritannien, hvor han skal mødes med blandt andet dronning Elizabeth og premierminister Teresa May inden valget i Tyrkiet 24. juni.

Under opholdet i London har Erdogan også mødtes på hotel Four Seasons med de to tyske landsholdsspillere med tyrkiske rødder, og både Özil og Gündogan overrakte den kontroversielle politiker trøjer med deres autografer på. Gündogan har også tilføjet hilsenen ’Med stor respekt. Til min præsident’.

Recep Erdogan har fået forbud mod at besøge Tyskland for at føre valgkamp der, og sportspolitisk er de to stjerners besøg hos statslederen yderligere omstridt, fordi netop Tyrkiet og Tyskland konkurrerer om at få tildelt EM-slutrunden i 2024.

Gündogan (tv.), Mesut Özil og Evertons tyrkiske landsholdsspiller Cenk Tosun mødtes med Recep Tayyip Erdogan i London.

Gündogan (tv.), Mesut Özil og Evertons tyrkiske landsholdsspiller Cenk Tosun mødtes med Recep Tayyip Erdogan i London.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: BNL d'Italia (k) 16.15 Ishockey: VM, Sydkorea-Norge 20.15 Ishockey: VM, Canada-Letland 03.00 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 19.00 Fodbold: Brøndby-FC Midtjylland TV3 Sport 11.00 Tennis: BNL d'Italia (m) 02.00Ishockey: Winnipeg-Vegas TV3 Max 20.45 Fodbold: Fulham-Derby Eurosport 1 23.00 Cykling: Tour of California Vis mere

Fodbold: Som ventet bliver det den tidligere Mainz- og Dortmund-træner Thomas Tuchel, der tager over efter Unai Emery i den franske storklub Paris Saint-Germain. Det bekræfter PSG på twitter. »Det er med stor glæde, stolthed og ambitioner, at jeg slutter mig til denne store klub, Paris Saint-Germain«, siger Thomas Tuchel ifølge nyhedsbureauet AFP.

Motorsport: Christian Lundgaard blev noteret for to andenpladser, da serien Formel Renault 2.0 Northern European Cup åbnede med to afdelinger i Pau. I begge løb var det danskerens teamkollega hos MP Motorsport, Alex Peroni, der vandt. Det danske stortalent er dermed også samlet nummer to. I en anden serie, formel Renault Europa Cup 2.0, fører Christian Lundgaard. Her er næste afdeling i Monaco om knap to uger som supportløb for det berømte formel 1-grandprix.

Fodbold: I sin tid som driftig forretningsmand har den amerikanske præsident Donald Trump lagt navn til lidt af hvert, men at hans navn muligvis også skal tilføjes i en 82 år gammel professionel fodboldklubs, har næppe ligget i kortene. Ikke desto mindre ønsker Jerusalem-klubben Beitar fremover at hedde Beitar Trump Jerusalem FC. Trump-tilføjelsen er en gestus fra klubben efter at den amerikanske præsident officielt har anerkendt den delte by som Israels hovedstad. En beslutning, der har skabt opsigt i Europa – og vrede hos palæstinenserne.

Om klublogoet bliver revideret med navnetilføjesen svæver dog i det uvisse, skriver avisen Washington Post. Det Israelske Fodboldforbund skal først godkende klubbens ønske, og dernæst ligger der en udfordring i, at Trumps navn er varemærkebeskyttet i Israel.

70 שנה המתינה ירושלים להכרה בינלאומית, עד שהנשיא דונלד טראמפ החליט לעשות מעשה והכיר בה כבירת הנצח של עם ישראל.

בית"ר ירושלים, מהמותגים הירושלמים הבולטים ביותר, החליט לגמול לנשיא על אהבתו, ומעתה תיקרא קבוצת המנורה "בית"ר 'טראמפ' ירושלים".

לפרטים המלאים: https://t.co/F03lrPfsmO pic.twitter.com/pngl3dPUwi — Beitar Jerusalem FC (@fcbeitar) 13. maj 2018

Fodbold: Ekslandsholdsspilleren Michael Jakobsen forlader Melbourne City og fortsætter karrieren hos A-League-rivalerne fra Adelaide United, hvor han bliver klubkammerat Johan Absalonsen. Kontrakten med denne sæsons nummer 5 gælder i 2 år.

Fodbold: Den tyske 2. Bundesliga-klub Erzgebirge Aues nederlag i sidste spillerunde til Darmstadt kan få konsekvenser for dommeren. En lokalpolitiker uden partitilknytning, Tobias Andrä, har nemlig anmeldt dommeren Sören Storks til politiet. »Der er en klar mistanke om bedrag«, siger politikeren ifølge radiostationen MDR. Tobias Andrä mener, at Erzgebirge Aue blev bortdømt i opgøret. Blandt andet skal dommeren have underkendt en regulær scoring og overset et straffespark til Aue-holdet, der nu skal ud i playoffkampe for at sikre sig endnu en sæson i den bedste tyske række.

Motorsport: Kevin Magnussen mener, hans Haas-team er godt nok til at blive nr. 4 i VM-serien efter de tre store Mercedes, Ferrari og Red Bull. Den danske formel 1-kører siger til formula1.com, at Haas i Barcelona, hvor sæsonens 5. grandprix blev kørt denne weekend, havde den 4. bedste bil, og det er en placering, holdet bør have hver weekend. Kevin Magnussen har haft en stærk indledning på sæsonen med blandt andet en 5.- og en 6. plads, og han er på en 9. plads i VM-serien.

Håndbold: København og Odense spiller den første finale om det danske mesterskab på lørdag eftermiddag i Frederiksberg Hallerne. Det er andet år i træk, DM-titlen for kvinder er et anliggende mellem to hold øst for Storebælt, og guldet kan blive fordelt tirsdag 22. maj, hvor der er returkamp i Odense. En eventuel 3. kamp spilles søndag 27. maj på Københavns hjemmebane.