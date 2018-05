Robin Olsen er eneste superligaspiller i svensk VM-trup

Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.15 Ishockey: VM – Finland-USA 16.15 Ishocley: VM – Canada-Tyskland 20.15 Ishockey: VM – Letland-Danmark 2.30 Basketball: Boston-Cleveland TV3 Sport 7.30 Billard: Pool – VM 11.30 Tennis: ATP BNL d’Italia, Rom (m) 2.05 Ishockey: Washington-Tampa Bay TV3 Max 20.45 Fodbold: Aston V.-Middlesbrough Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d’Italia 23.00 Cykling: Tour of California Vis mere

Fodbold: FC Københavns målmand Robin Olsen skal spille VM for Sverige. Det stod klart, da den svenske landstræner Janne Andersson tirsdag udtog de 23 spillere, der skal med til VM i Rusland til sommer. Robin Olsen er netop vendt tilbage efter den skulderskade, han pådrog sig i februar i en superligakamp mellem FCK og Hobro, og han sad på bænken i holdets seneste kamp mod Aalborg. Robin Olsen spillede sin første landskamp på det svenske landshold i 2015 og har spillet 7 landskampe i alt.

Der blev hverken plads til Johan Larsson eller Simon Tibbling i VM-truppen, der begge spiller for de nykårede danske pokalvindere, Brøndby. Til gengæld er den tidligere FCK-back Ludwig Augustinsson og den tidligere Randers-keeper Kalle Johnsson på VM-holdet.

Tennis: Russiske Maria Sharapova har haft en hård tid, siden hun kom tilbage efter sin dopingstraf, og tirsdag måtte hun slås hårdt, før det lykkedes hende at komme videre til 2. runde af ugens store turnering i Rom. Sharapova mødte på det italienske grus den talentfulde australier Ashleigh Barty, der for nylig også gjorde god modstand i mødet med Caroline Wozniacki i Madrid, men russeren vandt til sidst 7-5, 3-6, 6-2. I 2 runde venter den meget offensive slovak Dominika Cibulkova på Sharapova.

Fodbold: Den tyske landstræner Joachim Löw har forlænget sin kontrakt med Det Tyske Fodboldforbund (DFB) med yderligere to år, så den nye udløbsdato er i 2022. Under Löw har Tysklands regerende verdensmestre som minimum nået semifinalerne ved samtlige EM- og VM-turneringer siden 2008. Kort inde i den forlængede kontraktperiode præsenterede Löw så en foreløbig VM-trup på 27 mand. 4 skal skæres fra senest 4. juni. I hans bruttotrup blev der overraskende plads til Freiburg-angriberen Nils Petersen.

Den 29-årige har scoret 19 mål for sin klub i denne sæson og har fortsat sin A-landsholdsdebut til gode. Også den langtidsskadede supermålmand Manuel Neuer er med – på trods af, at han ikke har spillet en kamp siden september. Matchvinderen fra VM-finalen i 2014, Mario Götze, fik til gengæld sorteper-kortet.

Mål: Bernd Leno (Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris SG)

Julian Brandt (Leverkusen), Julian Draxler (Paris SG), Leon Goretzka (Schalke), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Mesut Özil (Arsenal), Marco Reus (Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern München), Leroy Sane (Manchester City). Angreb: Mario Gomez (Stuttgart), Nils Petersen (Freiburg), Timo Werner (Leipzig)

Tennis: I Madrid Open var hollandske Kiki Bertens for stærk for Caroline Wozniacki, men det bliver ikke til et revancheopgør i Rom, for tirsdag kunne Bertens ikke klare sig over for græske Maria Sakkari, der vandt 1. runde-kampen i den italienske grusbaneklassiker 6-2, 4-6, 6-3. Men måske er det ikke en hjælp for danskeren, for Sakkari vandt det hidtil eneste møde med Wozniacki sidste år i Wuhan. Caroline Wozniacki spiller sin første kamp i Rom onsdag, hvor hun møder den belgiske kvalifikationsspiller Alison van Uytwanck, ranglistens nr. 49.

Cykling: Sloveneren Matej Mohoric (Bahrain-Merida) blev vinder af den lange 10. etape af Giro d'Italia. Efter 239 kilometer fra Penne til Gualdo Tadino slog han marginalt tyske Nicko Benz (Ag2r) i en spurt mellem de to. Feltet kom i mål 34 sekunder efter, og her kunne danske Mads Würtz Schmidt (Katusha) notere en flot sjetteplads. Der skete ikke afgørende forskydninger i klassementets øverste lag.

Fodbold: 18 personer kom tirsdag til skade i forbindelse med et tv-interview i Barcelona med den spanske stjerne Andrés Iniesta. Det meddeler Barcelonas rådhus ifølge nyhedsbureauet AP. En tv-producent havde på en fodboldbane opstillet en midlertidig tribune med siddepladser, og denne kollapsede, så 18 tilskuere til interviewet kom til skade. For alles vedkommende er der heldigvis tale om mindre skader. 34-årige Iniesta meddelte i sidste måned, at han stopper i FC Barcelona ved udgangen af denne sæson.

Ishockey: Finland slog USA i sidste VM-gruppekamp i København og sikrede sig dermed førstepladsen i gruppe B og en kvartfinale mod Schweiz, mens amerikanerne nu skal op mod Tjekkiet i kvartfinalen. Sverige, Rusland og Canada er ligeledes kvalificeret til kvartfinalerne, men sammensætningen af de sidste to kvartfinaler torsdag afhænger af resultaterne mellem Letland-Danmark og Canada-Tyskland.

Tennis: Superstjernen Serena Williams meldes af sin træner Patrick Mouratoglou i fysisk topform inden French Open, der indledes i Paris om 12 dage. »Kan hun vinde turneringen? Hun kan alt - efter at have været hendes træner i mere end seks år, er jeg endnu mere sikker på det standpunkt«, siger træneren ifølge Ritzau til AFP. Williams, der blev mor i septemner sidste år, har ikke spillet siden midten af marts, og har brugt tiden siden på hård grundtræning. »Vi havde brug for fem uger til at få hendes krop i perfekt stand, og nu ser vi grunden til, at hun stod over turneringerne i Madrid og Rom«, forklarer træneren.

Fodbold: Brøndbys Christian Nørgaard og FC Midtjyllands Jakob Poulsen var igen toneangivende på deres mandskaber i Superligaens topduel mandag aften, men duoen kom ikke gennem landstræner Åge hareides nåleøje, da VM-bruttotruppen blev udtaget. Og det er de skuffede over. »Jeg synes da også, at jeg skulle have været med. Det vil man altid tænke som fodboldspiller. Det er ikke mig, der skal svare på, hvorfor jeg ikke er med. Det er Åge. Men jeg er skuffet over det«, siger Christian Nørgaard ifølge Ritzau. Jakob Poulsen håbede også på en VM-mulighed.

Foto: Jens Dresling Brøndbys Christian Nørgaard har endnu sin første A-landskamp til gode.

»Jeg synes, jeg har spillet en super sæson og havde måske fortjent det. Men sådan skulle det ikke være«, siger Jakob Poulsen, der må se sig overhalet på den centrale midtbane af blandt andre Thomas Delaney, William Kvist og Lasse Schöne.