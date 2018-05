Læserne mod redaktøren: Så er det finaletid Tippere fra Brønshøj og Saksild mødes i dobbeltopgør om to landskampbilletter.

Forårets tipskonkurrence mellem læserne og redaktøren nærmer sig sin afslutning.

Det har maget sig således, at de to finalister - Henrik Gudmandsen fra Saksild (sportschef i 2. divisionsklubben Odder) og Christian Hjorth fra Brønshøj (og John & Aages Tipsklub) - kan dyste i et dobbeltopgør om de to landskampbilletter, der er på højkant.

Det bliver de to sidste 'fulde' superligarunder, der afgøre sagen - og allerede i første omgang er der potentiale til klar forskel på finalisternes score.

De tipper i hvert fald direkte modsat af hinanden i nedrykningskampene og er heller ikke enige om, hvorvidt FC Midtjylland kan holde sig inde i mesterskabskampen med opgøret mod FC København.

Der er - som hidtil - 3 point for at tippe det rigtige resultat og 1 point for det rigtige udfald.

Den finalist, der sammenlagt får flest point i de to runder, vinder landskampbilletterne.

Og redaktøren?

Jo, han tipper da bare med for sjov.