VM fra sidelinjen: Belgierne er de mest imponerende

Hos franskmændene er det, ud over Kylian Mbappe og Antoine Griezmann, centerforwarden Olivier Giroud, der spiller en vigtig rolle med sine hurtige pasninger. Men han har ikke samme individuelle evner, som man ser hos de tre belgiere. Trods disse små forskelle på holdene ser det ud til at blive en brutalt lige kamp, der godt kunne blive afgjort af en af superstjernerne hos enten Frankrig eller Belgien.

Nye navne definerer VM

Hvis jeg skulle sætte et hold ud fra denne slutrunde, ville jeg nok hverken have Argentinas Lionel Messi, Portugals Cristiano Ronaldo eller Brasiliens Neymar med på det. De røg alle ud for hurtigt, og trods nogle glimt af genialitet formåede de ikke at sætte afgørende aftryk på turneringen.

Barren skal sættes meget højt, når vi taler om disse spillere, og derfor må man konkludere, at Messi stort set var en skuffelse, at Ronaldo kun virkede overbevisende mod Spanien, og at Neymar blev bemærket for en masse ting, der ikke altid havde med hans fodboldmæssige kvaliteter at gøre.

Vi har set bedre spillere ved denne slutrunde, for eksempel Mbappe, Hazard, Lukaku, De Bruyne, Harry Kane og kroaternes Mario Mandzukic.

Det er således nye navne og nye hold, der definerer dette VM. Det vil nok også afspejle sig, når Årets Spiller skal kåres. Hvis den meget roste Mbappe bliver verdensmester med Frankrig og scorer et mål eller to mere, kan jeg sagtens forestille mig, at Fifa 23. september for første gang i ti år præsenterer et andet navn end Ronaldo eller Messi.

Jeg tror endda, at en af de tre belgiske angribere eller Harry Kane kan vinde titlen, hvis de scorer flere mål og vinder VM. Ronaldo scorede mange mål, da han hjalp Real Madrid til at vinde Champions League for tredje gang i træk, men han endte blot på tredjepladsen i den spanske liga og røg ud af VM i ottendedelsfinalen.