Fodboldekspert: Ronaldo er, hvad Serie A har sukket efter i årevis Cristiano Ronaldo er præcis den superstjerne, italiensk fodbold har savnet og kan være med til at sende ligaen tilbage til fordums højder, siger tidligere fodboldspiller Martin Jørgensen.

Han har bjergtaget millioner af mennesker verden over med sine atletiske saksespark, dundrende langskud og glinsende mavemuskler. Trods sine 33 år er Cristiano Ronaldo stadig en af ubetinget største fodboldstjerner i verden. Siden 2009 har han også været uløseligt synonym med den spanske kongeklub Real Madrid, hvor han har vundet alt, hvad der kan vindes.

Det er slut fra i dag af.

De næste fire år skal portugisiske Ronaldo forsøge at sprede sit stjernestøv i et nyt land, Italien, hvor han fremover skal trække Juventus' sorte og hvide striber over hovedet.

Og det er tiltrængt i Italien. Efter en periode, hvor der blev trådt vande, har Juventus' og AS Romas succes i Champions League vist en vej tilbage til europæisk storhed for italiensk fodbold. Det bemærkelsesværdige skifte til omkring 800 mio. kr., kan ende med at være det, der giver Serie A det sidste nøk op på siden af den bedste række i både England og Spanien.

»Det bliver et scoop for Serie A. De har sukket efter en spiller af Cristiano Ronaldos kaliber i mange år, og misundelsesværdigt kigget mod La Liga (bedste spanske liga, red.), hvor de bedste spillere har været«, siger den tidligere professionelle fodboldspiller Martin Jørgensen, der i dag blandt andet kommenterer Champions League-fodbold for TV3, og som i sin karriere spillede 13 år i Italien for Udinese og Fiorentina.

Ikke et PR-stunt

Selv om Cristiano Ronaldo er ved at have en ganske fremskreden alder i fodboldregi, tøver Martin Jørgensen - klog af skade - med at afskrive ham som en spiller, der har toppet.

»I efteråret, hvor Ronaldo ikke var så god, var jeg begyndt at tvivle på, om han var færdig på topniveau. Det viste han jo så i 2018, at det var han absolut ikke«, siger Martin Jørgensen.

Den tidligere AGF'er mener heller ikke, det blot er et PR-stunt fra Juventus' side for at sælge trøjer.

»Hvis Juventus bruger så mange penge, tror de helt sikkert på, Ronaldo kan give dem noget ekstra. Det er meget mere end et kommercielt stunt«, siger han.

Kan give plads til Bale

Rent sportsligt bliver det også interessant at se, hvordan Cristiano Ronaldos skifte kommer til at forløbe.

»Han kommer til en anden slags fodbold end i Real Madrid. Men de sidste to år har Ronaldo alligevel ikke rigtig foretaget sig andet på banen end at lave mål, så det kommer han også til i Juventus«, spår Martin Jørgensen.

På fodboldsider, sportsbarer og teenageværelser giver skiftet også anledning til, at man kan spå om noget andet, end hvem der vinder VM på søndag. For hvem skal erstatte Cristiano Ronaldo i Real Madrid, hvor han selv på anonyme dage formåede at stjæle rampelyset?

Ifølge Martin Jørgensen er det svært at tro, det ikke bliver eftertragtede navne som Neymar eller det franske stjernefrø Kylian Mbappé, Real Madrid har i kikkerten. Men han tør ikke gætte på nogen. Selv hvis de ikke henter en spiller fra øverste hylde, vil aftenens skifte have enorm betydning for den måde, Real Madrid spiller på.

»Ronaldos skifte kommer til at give noget mere plads til nogen af Real Madrids mange andre gode spillere. For eksempel Gareth Bale, der har stået i skyggen af Ronaldo. Jeg tror godt, han kan blomstre«, siger Martin Jørgensen.