Årets træner i Italien skal skabe succes i Chelsea

Fakta Direkte sport i tv TV 2 16.00 Fodbold, VM: Belgien-England TV3 Sport 13.00 Tennis: Wimbledon, semifinale (m) 15.00 Tennis: Wimbledon, finale (k) TV3 Max 12.30/14.50 Dart: Shanghai Masters 13.25 MotoGP: GP Tyskland, kval. Canal 9 19.00 Fodbold: FC Midtjylland-AGF Eurosport 1 17.30/21.30 Formel E: GP USA 18.45 Standardvogne: Slovakiets VM-afd. Eurosport 2 15.00 Standardvogne: Slovakiets VM-afd. 17.35 Ridebanespring: Global Champ. Vis mere

Fodbold: Maurizio Sarris første trænerjob udenfor Italiens grænser bliver i Chelsea, som har ansat den 59-årige italiener på en treårig kontrakt.

Sarri overtager roret i den engelske storklub efter landsmanden Antonio Conte, der i fredags blev fyret, og kommer til Premier League efter tre sæsoner i Napoli, som han førte til to andenpladser og en tredjeplads i Serie A og flotte præstationer i Champions League. Det gav ham hæderen som årets træner i den italienske liga i 2017.

»Jeg er meget glad for at komme til Chelsea og Premier League. Det er en spændende ny periode i mit liv. Jeg håber, at vi kan levere noget underholdende fodbold til vores fans, og at vi kan kæmpe med om trofæer i slutningen af sæsonen. Det fortjener vores fans«, siger Sarri i en pressemeddelelse.

Sarri, der bliver træner for Andreas Christensen, tager midtbanespilleren Jorginho med sig fra Napoli, som Chelsea har købt og udstyret med en femårig kontrakt.

Fodbold: Mathias 'Zanka' Jørgensen får en verdensmester som holdkammerat i Premier League-klubben Huddersfield. Klubben har nemlig sikret sig en aftale med tyskeren Erik Durm, der skifter fra Borussia Dortmund. Durm var med til at vinde VM i 2014 og er noteret for 7 A-landskampe.

Tennis: Det femte sæt i Wimbledon bør fremadrettet afgøres på tiebreak ligesom de andre sæt, i stedet for at spille til en spiller vinder med to overskydende point.

Det mener John Isner og Kevin Anderson, der fredag var impliceret i den næstlængste tenniskamp i Wimbledons historie, da deres semifinale varede 6 timer og 35 minutter. Det femte og afgørendesæt endte 26-24 i Andersons favør og varede alene knap tre timer.

»Jeg er selvfølgelig tilhænger af at ændre den regel. Jeg synes, det er nødvendigt at gøre«, siger 33-årige Isner, der bedst er kendt for sin 11 timer og 5-minutters rekordlange sejr over Nicolas Mahut i 2010 i 1. runde, hvor amerikaneren vandt 70-68 i det femte sæt.

»Det handler bare om, hvem der kan overleve længst. Det er ret hårdt, med det format vi har nu, specielt i Grand Slams«, siger sydafrikaneren Kevin Anderson.

Som den eneste af sæsonens fire Grand Slams har US Open tiebreak i det afgørende sæt hos både kvinder og mænd.

Tennis: Robert Farah, som Frederik Løchte Nielsen vandt over i double ved Wimbledon, skal tre måneder i karantæne og betale en bøde på 32.000 kroner for i februar at have promoveret et spilselskab på de sociale medier. Promoveringen er i strid med reglerne fra tennissportens integritetsenhed, Tennis Integrity Unit (TIU), der har givet Farah dommen.