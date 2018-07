Bendtners to mål reddede Rosenborg, men ikke træneren

Fodbold: I løbet af syv sæsoner udviklede han sig til at blive en af Chelsea-fansenes mest værdsatte spillere fra 1996 til 2003. Nu vender 52-årige Gianfranco Zola tilbage til den blå del af London som ny assistentræner for Maurizio Sarri, der har overtaget cheftrænerrollen, efter Antonio Conto blev fyret tidligere på måneden.

Cykling: Danmark stiller med flere sprintstærke ryttere til EM-løbet på landevej, der køres 12. august i Glasgow. Landstræner Anders Lund har nemlig udtaget Magnus Cort Nielsen, Michael Carbel og Michael Mørkøv, Mads Pedersen, der alle kan køre en hurtig afslutning. Foruden de profiler består det danske hold også af Casper Pedersen, Kasper Asgreen, Lasse Norman Hansen og Alexander Kamp. I enkeltstart stiller Danmark med Martin Toft Madsen og Rasmus Quaade.

Vinter-OL: Når der i 2022 skal konkurreres ved vinter-OL i Beijing, vil der være endnu flere kvindelige atleter med kontra legene i 2018, hvor 41,1 procent af atleterne var kvinder. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har nemlig bestemt at tilføje enerbob for kvinder, udvide kvindernes ishockeyturnering fra otte hold til ti, tilføje big air for både mænd og kvinder samt holdkonkurrencer i snowboard-cross. Dermed vil fordelingen af mandlige kontra kvindelige atleter ved vinter-OL i 2022 hedde 55 procent og 45 procent.

Ishockey: 21-årige Alexander True har skrevet kontrakt med NHL-klubben San Jose Sharks efter at have spillet for AHL-klubben San Jose Barracudas i denne sæson. Aftalen løber tre år og giver nu True muligheden for at spille sig på holdet, der starter den nye NHL-sæson i oktober. Foruden Trues evner på isen er kontrakten også kommet i stand, fordi San Jose skal have et vist antal unge spillere i truppen til træningslejren. Herefter kan Sharks sende True tilbage til AHL, hvis de ikke føler, at han er klar til NHL.

Foto: Roni Rekomaa/Ritzau Scanpix Alexander True har været anfører for det danske U20-landshold.

Alexander True har været anfører for det danske U20-landshold. Foto: Roni Rekomaa/Ritzau Scanpix

Fodbold: Rosenborg var meget tæt på at blive sendt ud af kvalifikationen til Champions League onsdag aften. Men efter to mål på straffespark af Nicklas Bendtner endte Rosenborg med at slå islandske Valur med 3-1 på hjemmebane og dermed gå videre samlet med 3-2.

Basketball: En af sommerens store historier i verdens bedste basketballliga, NBA, fandt onsdag sin afslutning, da profilen Kawhi Leonard blev sendt fra San Antonio Spurs til Toronto Raptors. Leonard ragede i løbet af sidste sæson uklar med Spurs-ledelsen og bad senere hen om at blive tradet. Spurs får nu Torontos bedste spiller de seneste år, DeMar DeRozan, retur i bytte for Leonard.