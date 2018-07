Dagens etape: Dag 1 efter Jakob Fuglsangs nedtur

For tredje dag i træk står vilde tinder i Alperne på programmet, og efter debuten til La Rosière i går er det velkendte og mytiske bjerge, der tårner sig op på den 175,5 km lange 12. etape fra Bourg-Saint-Maurice til Alpe d-Huez.

Efter en forræderisk strækning på knap 30 km, hvor det går let nedad, melder den barske virkelighed sig i form af den 25,3 km lange klatretur med en gennemsnitlig procent på 6,2 op til bjergspurten – den første af dagens 3 uden for kategorierne – på Col de la Madeleine i 2.000 meters højde.

Nedkørslen strækker sig over cirka 20 km, og efter et ganske kort pust gælder det serpentinerne, Lacets de Montverniet, der er et kort, hidsigt indslag i det program, som ellers domineres af lange seje træk op ad bjergsiderne.

Vender tilbage til rødderne

Det næste af slagsen strækker sig over 29 km med en procent på 5,2 op til toppen af Col de la Croix-de-Fer 2.067 meter over havets overflade og efter en ny lang og susende færd ned i dalen, hvor vinden kan spille eventuelle udbrydere et slemt pus, munder det hele så ud i de 21 hårnålesving på de 13,8 km – procent 8,1 – op til Alpe d’Huez i 1.850 meters højde.

»Med denne etape vender vi tilbage til cykelsportens rødder. Det er en helt igennem klassisk udfordring«, siger Tourens sportslige direktør Thierry Gouvenou.

»Udviklingen går i retning af kortere strækninger, hvilket vi også selv har medvirket til. Men vi vil også beholde et af de elementer, der har været med til at gøre Touren legendarisk med rytterne kæmpende i sadlen i mange timer.

Det store danske spørgsmål

Set fra et dansk synspunkt er det spændende spørgsmål naturligvis, hvordan Jakob Fuglsang klarer sig igennem dagen efter nedturen i går.

Var det en enlig, sort plet, som spolerede det ellers så nøje planlagte succesfelttog, eller ramtes formtoppen for tidligt med den imponerende indsats i Tour de Suisse et par uger inden starten på Touren?

Dagens styrkeprøve giver ikke nødvendigvis noget entydigt svar, men måske et fingerpeg. Og det skal også vise sig, om Fuglsang kan nedjustere ambitionsniveauet fra at stræbe efter podiet til at sigte mod top-10, hvilket jo bestemt er en realistisk mulighed.

Det huer imidlertid næppe hverken Fuglsang selv eller den magtfulde Astana-boss Alexandre Vinokourov, der, inden Touren begyndte, uden omsvøb slog fast, at en 4. eller 5. plads bestemt ikke ville være interessant. Kun podiet talte.

En mulighed er også, at der sadles helt om hos Astana, så det fra nu af kun handler om etapehæder, og i den forbindelse er Fuglsang naturligvis også holdets mest fremtrædende kandidat.

Team Sky vil givetvis kontrollere

Overordnet vil etapen efter al sandsynlighed levere et eksempel på, hvordan Team Sky fra nu af vil forsøge at kontrollere begivenhederne i endnu højere grad, end det hidtil har været tilfældet.

Hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) viste i går viljen til at forsøge at rokke ved det britiske mandskabs herredømme, men selv om Søren Kragh Andersen leverede en fin indats som hjælperytter, er Dumoulins tropper næppe over en bred front stærke nok til at tage kampen op med Sky.

Bahrain Merida syntes at have noget i gære i går, da holdet på et tidspunkt tog kommandoen i feltet, men det store udspil fra kaptajnen Vincenzo Nibali sås aldrig.

Dog er det en kendt sag, at italieneren er mester i at slå til, når det mindst ventes, så han er absolut stadig en spændende faktor i løbet.

Og så må spanske Movistar have mere at byde på end Alejandro Valverdes heltemodige, men nytteløse togt i går. Hverken Nairo Quintana eller Mikel Landa formåede at følge op på veteranens initiativ, men før eller senere må der komme et fremstød fra deres side, hvis de ikke allerede er blevet ofre for indstillingen om, at der fra nu af kun er tredjepladsen at fighte for.