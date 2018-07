Pernille Harder er nomineret som verdens bedste

Direkte sport i tv TV 2 11.35 Tour de France: 16. etape 3+ 16.00 Champions League-kvalifikation, Astana-FC Midtjylland TV3 Max 18.00 Champions League-kvalifikation, Cluj-Malmø FF TV3 Sport 11.05 Tennis: German Ch.ships (m) 20.00 Dart: World Matchplay Eurosport 1 11.25 Cykling: Tour de France Eurosport 2 12.30 Fægtning: VM

Fodbold: Pernille Harder er blandt bejlerne til at blive kåret som verdens bedste kvindelige fodboldspiller i 2018. Den danske landsholdsanfører er en blandt i alt ti nominerede til hæderen. Det meddeler Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) på Twitter. De øvrige nominerede er Lucy Bronze (England), Ada Hegerberg (Norge), Amandine Henry (Frankrig), Sam Kerr (Australien), Saki Kumagai (Japan), Dzsenifer Marozsán (Tyskland), Marta (Brasilien), Megan Rapinoe (USA) og Wendie Renard (Frankrig). Vinderen findes 24. september ved et arrangement i London.

Fodbold: Cristiano Ronaldo og Lionel Messi er blandt de ti nominerede til hæderen som verdens bedste fodboldspiller, en titel de begge har vundet fem gange inden for de seneste ti år. Frankrig har en trio med blandt de nominerede i form af Raphaël Varane (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético Madrid) og Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain). Sidstnævnte blev kåret som VM's bedste unge spiller. Ronaldos nu forhenværende holdkammerat i Real Madrid, Luka Modric, der vandt VM-sølv med Kroatien, er også blandt de nominerede.

Fodbold: Afstemningen er slut, så 129.060 fans nåede via Fifa's hjemmeside at sætte VM-slutrundens All Star-hold. Kun to franske verdensmestre er udtaget - Raphaël Varane og Kylian Mbappé - mens stemmeslugeren er Luka Modric. Kroaten, der også vandt den officielle titel som VM's bedste spiller, er valgt af lidt mere end halvdelen af den mange fans. VM's All Star-hold: Thibaut Courtois (Belgien) - Marcelo (Brasilien), Raphaël Varane (Frankrig), Diego Godin (Uruguay), Thiago Silva (Brasilien) - Philippe Coutinho (Brasilien), Luka Modric (Kroatien), Kevin De Bruyne (Belgien) - Cristiano Ronaldo (Portugal), Harry Kane (England), Kylian Mbappé (Frankrig).

Cykling: Den forsvarende vinder af det danske cykelløb PostNord Danmark Rundt, Mads Pedersen, får i år mulighed for at genvinde sin titel. Den danske cykelkomet stiller nemlig til start i løbet som en del af det danske landshold, der i løbet kører under navnet Team PostNord Danmark. Det skriver løbsorganisationen i en pressemeddelelse. 22-årige Pedersen bliver på landsholdet sideordnet kaptajn med Christopher Juul-Jensen.

Fodbold: Superligaklubben AC Horsens har forlænget kontrakten med midtbanespilleren Bjarke Jacobsen, så den nu løber frem til sommeren 2021. Det skriver klubben på sin hjemmeside. »Jeg har det rigtig godt i AC Horsens, hvor jeg synes, der er en god plan for mig og klubben, så det er en god pakkeløsning for mig, og derfor vil jeg meget gerne fortsætte den gode udvikling«, siger 24-årige Bjarke Jacobsen, der kom til Horsens fra Vendsyssel FF sidste sommer.

Ishockey: 33-årige Rod Pelley skifter det amerikanske AHL-hold Stockton Heat ud med Sønderjyske. Canadiske Pelley har spillet over 800 professionelle kampe i sin karriere og er udset til at blive ny kaptajn i Sønderjyske. »Vi har været på udkig efter en spiller, som kan udfylde den vigtige rolle som holdkaptajn. Det arbejde har Roy udført på flotteste vis tidligere. Med sin store rutine er han samtidig et godt match til vores forholdsvis unge trup«, siger sportschef Kim Lykkeskov i pressemeddelelsen. Rod Pelley bliver den ældste spiller i Sønderjyske.

Tennis: Roger Federer trækker sig fra næste måneds Rogers Cup-turnering i Toronto. Schweizeren, der er nummer to på verdensranglisten, har taget beslutningen for at få en mindre fyldt kalender. Udmeldingen kommer mindre end to uger efter, at schweizeren tabte kvartfinalen i Wimbledon til sydafrikaneren Kevin Anderson.

Cykling: Tvillingerne Adam Yates og Simon Yates har begge forlænget kontrakten med cykelholdet Mitchelton-Scott. Det skriver holdet på sin hjemmeside. Kontrakterne gælder begge for de kommende to sæsoner.