Ung fransk forsvarsspiller scorer VM's bedste mål

Direkte sport i tv TV 2 15.15 Tour de France: 17. etape TV3 Sport 11.05 Tennis: ATP Hamburg 20.00 Dart: World Matchplay 01.00 Fodbold: Juventus-FC Bayern 03.05 Fodbold: Dortmund-Benfica 04.00 Fodbold: Roma-Tottenham TV3 Max 02.00 Fodbold: Manchester C.-Liverpool 05.00 Fodbold: Milan-Manchester U. Eurosport 1 10.00 Fægtning: VM 15.00 Cykling: Tour de France

Fodbold: Det var en drøm af et mål, der blev hamret i nettet med vristen uden for feltet. Målet er blevet kåret til VM's bedste mål af Fifa, og vristen sidder på franskmanden Benjamin Pavard. Den 22-årige forsvarsspiller udlignede med målet til 2-2, i det der endte med at blive en 4-3-sejr for franskmændene over Argentina i ottendedelsfinalen ved VM. »Bolden hoppede op, da den kom mod mig. Jeg tænkte ikke meget over det, jeg prøvede bare at komme ind over den og holde den nede. Jeg forsøgte at ramme den i den retning, som den kom fra, som er det, angriberne altid fortæller mig, jeg skal gøre«, siger Pavard til Fifa's hjemmeside.

Fodbold: Tre ryghvirvler var ude af stilling hos Kylian Mbappé, tre dage inden Frankrig skulle møde Belgien i semifinalen ved fodbold-VM i Rusland. Den 19-årige franske stjerneangriber valgte i samråd med den sportslige ledelse hos Frankrig at holde det hemmeligt for modstanderne. Det fortæller Kylian Mbappé i et interview med magasinet France Football. »Det var vigtigt, at vi ikke gjorde modstanderne opmærksomme på det. Ellers kunne de udnytte situationen ved at gå efter det følsomme område. Det er grunden til, at vi i staben og blandt spillerne holdt det skjult - selv op til finalen«, siger Kylian Mbappé.

Motorsport: Formel 1-sporten har mistet en stor personlighed. Ferraris bestyrelsesformand, Sergio Marchionne, er død på et hospital i Zürich. Han blev 66 år, skriver BBC onsdag. Indtil for fire dage siden var han chef hos bilfabrikanten Fiat-Chrysler, hvor han blev afløst af briten Mike Manley. Planen var, at han først ville træde tilbage næste år, men dårligt helbred betød, at skiftet kom tidligere. Siden 2014 har han været formand hos formel 1-holdet Ferrari.

Fodbold: Den spanske fodboldklub Atlético Madrid har forstærket sig med den portugisiske kantspiller Gelson Martins, der har fået en femårig kontrakt. 23-årige Martins kommer fra Sporting Lissabon, hvor han valgte at stoppe efter en episode med voldelige fans ved en træning. Han nåede at spille 140 kampe og score 27 mål for Sporting. Det er også blevet til 19 landskampe for Portugal, senest en kamp som indskifter ved sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Ishockey: Danmarks Ishockey Union (DIU) udvider i den kommende sæson samarbejdet med U20-landstræner Olaf Eller. Han bliver ny talentchef og får samtidig det trænermæssige ansvar for både U18- og U20-landsholdet. »Vi finder det naturligt, at Olaf bliver omdrejningspunktet for talentmassen i Danmark og samtidig udvider med endnu et landshold. Vi håber at kunne opnå en sportslig synergi, idet Olaf nu kan komme endnu tættere på drengene og følge deres udvikling hen over to landsholdsårgange«, siger sportschef Jesper Duus til unionens hjemmeside. Olaf Eller vil samtidig blive en del af DIU's instruktørkorps. Som følge af ansættelsen hos DIU stopper Olaf Eller som sportschef hos Hvidovre Fighters 1. august.