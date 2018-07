Ronaldo betaler 140 millioner tilbage i skat

Direkte sport i tv TV 2 13.55 Tour de France: 18. etape TV 2 Sport 10.00 Tennis: WTA fra Moskva TV3 Sport 11.05 Tennis: ATP fra Hamburg 13.30 Fodbold: Atlético Madrid-Arsenal 15.35 Tennis: ATP fra hamburg 20.00 Fodbold: FC Nordsjælland-AIK 22.15 Dart: World Matchplay 6’eren 21.00 Fodbold: Stjarnan-FC København Eurosport 1 10.00 Fægtning: VM 13.50 Cykling: Tour de France Eurosport 2 12.00 Fægtning: VM 19.00 Rally: VM-afdeling Vis mere

Fodbold: Cristiano Ronaldo har indgået en aftale med de spanske skattemyndigheder om at erklær sig skyldig og betale cirka 140 millioner kroner tilbage i en sag om manglende skattebetaling. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Fodbold: Bayern München tabte natten til torsdag dansk tid med 0-2 i en testkamp til Juventus i Philadelphia i USA.Men den tyske storklub gjorde sig også bemærket i USA uden for banen ved at slå en transferrekord. Sydtyskerne har købt 17-årige Vancouver Whitecaps-spiller Alphonso Davies for 13 millioner dollar (83 millioner kroner). Det er den største transfersum for en spiller i Major League Soccer (MLS) nogensinde. Alphonso Davies, som bliver 18 år i november, spiller MLS-sæsonen færdig og skifter til Bayern München 1. januar 2019. Kontrakten gælder frem til sommeren 2023. Vancouver Whitecaps oplyser, at summen for kantspilleren kan øges til 22 millioner dollar (140 millioner kroner), hvis nogle bestemte kriterier bliver opfyldt.

Alphonso Davies blev født i en flygtningelejr i Ghana i 2000, efter at hans liberiske forældre var flygtet fra borgerkrigen i Liberia. Da Alphonso Davies blev fem år, flyttede familien til Canada, hvor han begyndte at spille fodbold og blev tilknyttet Vancouvers ungdomsafdeling som 14-årig. Alphonso Davies blev canadisk statsborger i juni 2017 og fik debut for Canada som 16-årig som den yngste spiller for nationalmandskabet nogensinde.

Cykling: Matti Breschel har kørt for det amerikanske hold Education First i år, og sådan bliver det også i 2019. Det oplyser den 33-årige dansker til TV 2 Sport. »Jeg har fået et år mere på holdet. Det giver noget ro i maven og gør, at jeg kan koncentrere mig om at køre cykelløb. Det tager hårdt på en, hvis man ikke ved, om man er købt eller solgt, så det er dejligt at have det på plads«, siger han.

MMA: Den irske stjerne i Mixed Martial Arts (MMA), Conor McGregor, slipper for at ruske tremmer efter sit angreb på en bus i april. Det besluttede en domstol i Brooklyn, New York torsdag, skriver flere internationale nyhedsbureauer.McGregor var tiltalt for at have angrebet en bus fyldt med andre udøvere ved Barclays Center i New York. Angiveligt skulle McGregor blandt andet have kastet en del af en afspærring mod bussen. MMA-udøveren Michael Chiesa, der sad inde i bussen, blev ifølge flere medier såret under angrebet, der skete i forbindelse med et pressemøde. McGregor var tiltalt for flere kriminelle forhold. Under retsmødet erklærede McGregor sig skyldig i et mindre alvorligt tiltalepunkt og undgik dermed fængsel. Til gengæld blev han idømt fem dages samfundstjeneste.

Fodbold: FC København, OB og AaB er de danske repræsentanter ved en ny træningsturnering for U21-spillere. Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside. Turneringen, der har fået navnet Baltic Sea Cup, sparkes i gang til efteråret. Foruden de tre danske mandskaber deltager Halmstad, Hertha Berlin, Pogon Stettin og Union Berlin.

Fodbold: AGF-spillerne Dino Mikanovic og Jakob Ankersen kom i infight under torsdagens træning på Fredensvang. Det skriver Århus Stiftstidende. Episoden fandt angiveligt sted under en træningsøvelse, hvor kroatiske Mikanovic blev utilfreds med den tidligere Esbjerg-spiller, og de råbte ad hinanden. Ifølge avisen ramte Mikanovic derefter Ankersen med et slag, før spillerne blev adskilt af de øvrige spillere og trænere. Cheftræner David Nielsen gav spillerne en påtale og sendte dem ud for at hente bolde sammen, og mere vil den tidligere angriber ikke gøre ud af episoden. »Det er varmt, og det er, hvad der sker nogle gange til træning«, siger David Nielsen til Århus Stiftstidende.

Fodbold: Den danske U21-landsholdskeeper Daniel Iversen har fået forlænget sin kontrakt med Premier League-klubben Leicester i yderligere to år. Aftalen løber nu frem til sommeren 2021. 20-årige Iversen skal i næste sæson spille for Oldham i den fjerdebedste engelske fodboldrække, League 2. Leicester råder også over målmanden Kasper Schmeichel.

Håndbold: Med 167 mål i grundspillet i sidste sæson blev Johan Meklenborg ligatopscorer for Nordsjælland Håndbold. Fra sommeren 2019 skal Meklenborg tørne ud for TTH Holstebro, som har hentet kanonskytten på en treårig kontrakt. Meklenborg har i ungdomsårene fået sin håndboldopdragelse i TTH Holstebro, hvor han begik sig på klubbens talentakademi og spillede sin første seniorsæson i ligaen. I 2014 forlod han Holstebro, men han vender nu tilbage og kalder det for et »drømmeskifte«.

Doping: Tre russiske atleter har fået afvist deres appeller af Den Internationale Sportsdomstol, CAS. Russerne havde appelleret til CAS, efter at Den Internationale Olympiske Komité, IOC, havde diskvalificeret dem fra de olympiske lege på grund af brud på antidopingreglerne. Banerytteren Ekaterina Gnidenko blev af IOC diskvalificeret ved OL i London i 2012, mens spydkasteren Maria Abakumova og længdespringeren Tatyana Lebedeva blev diskvalificeret ved OL i Beijing i 2008. Abakumova, som oprindeligt vandt OL-sølv i spydkast i 2008, får dermed ikke sin medalje tilbage. Det samme gælder Lebedeva, der vandt olympisk sølv i både længdespring og trespring i 2012.

Fodbold: Premier League-klubben Chelsea har hentet den 38-årige målmand Robert Green på en etårig kontrakt. Den tidligere engelske landsholdskeeper skal være reserve for Chelsea-kollegerne Thibaut Courtois og Willy Caballero. Den kommende sæson vil blive Robert Greens 20. som professionel fodboldspiller efter ophold i Norwich, West Ham, Queens Park Rangers, Leeds og senest Huddersfield, hvor han stod i skyggen af Jonas Lössl. Green har spillet 12 landskampe for England.

Fodbold: André Schürrle er ny spiller i Premier League-oprykkerklubben Fulham. Tyskeren, der kan spille på kanten eller som angriber, er udlejet fra Borussia Dortmund i de kommende to sæsoner. 27-årige Schürrle spillede for Chelsea fra 2013 til 2015. »Jeg er så glad for at være her, jeg kan ikke vente med at komme i gang. Fulham var den første klub, som viste interesse«, siger Schürrle. Han har scoret 22 mål i 57 landskampe for Tyskland.